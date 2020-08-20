  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Европы
  4. Финал Лиги Европы. Букмекеры верят в Интер. А ты?
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал Лиги Европы. Букмекеры верят в Интер. А ты?

Лига Европы
(1 голосов)
Финал Лиги Европы. Букмекеры верят в Интер. А ты?
Новина українською

В финале Лиги Европы встретятся две самые титулованные команды в истории турнира. "Интер" выигрывал Кубок УЕФА трижды, но это было еще в 90-е. В то же время у "Севильи" 5 побед в турнире, при этом аж три подряд с 2014 по 2016 год. Кто пополнит свою коллекцию трофеев на еще один?

Коэффициенты Favbet: 3.5 – 3.5 – 2.15

Победа в турнире:

  • Севилья – 2.4
  • Интер – 1.62

Как видим, букмекеры отдают перевес "Интеру" в соотношении 60% на 40%. И с этим сложно поспорить. Да, если смотреть на путь к финалу, то у "Севильи" он на первый взгляд выглядит солиднее. "Рома", "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" против "Хетафе", "Байера" и "Шахтера", которых прошел "Интер".

И всё же именно миланцы считаются фаворитами финала. Это просто объективно чуть более сильная команда. Достаточно взглянуть на состав "Севильи" и ответить на вопрос, кто из игроков андалусийцев мог бы играть в основе "Интера"? Два-три человека максимум.

Антонио Конте успел потренировать сборную Италии, сделать чемпионами "Ювентус" и "Челси", но в финал еврокубка его команда вышла впервые и для тренера "Интера" это, без сомнения, один из главных матчей в карьере. Это вовсе не означает, что "Севилья" хочет выиграть меньше, тем более из тех, кто выигрывал ЛЕ в 2016 остался по сути один Эвер Банега, а для остальных это первый большой финал в карьере.

Севилья имеет 100% показатель побед в финале Лиги Европы - 5 из 5. Но, похоже, пришло время прервать эту традицию. "Интер" должен выиграть

Прогноз: Интер выиграет Лигу Европы – 1.62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Севилья Финал Лиги Европы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kuandrew (Львов)
20.08.2020 в 17:24
3:0 на користь Інтера...скріньте))
Ответить
0
0
x-valera (kovel)
20.08.2020 в 17:14
я за испанцев
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
20.08.2020 в 17:11
И я верю. И немножко в Севилью
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...