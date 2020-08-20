Финал Лиги Европы. Букмекеры верят в Интер. А ты?

В финале Лиги Европы встретятся две самые титулованные команды в истории турнира. "Интер" выигрывал Кубок УЕФА трижды, но это было еще в 90-е. В то же время у "Севильи" 5 побед в турнире, при этом аж три подряд с 2014 по 2016 год. Кто пополнит свою коллекцию трофеев на еще один?

Коэффициенты Favbet: 3.5 – 3.5 – 2.15

Победа в турнире:

Севилья – 2.4

Интер – 1.62

Как видим, букмекеры отдают перевес "Интеру" в соотношении 60% на 40%. И с этим сложно поспорить. Да, если смотреть на путь к финалу, то у "Севильи" он на первый взгляд выглядит солиднее. "Рома", "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" против "Хетафе", "Байера" и "Шахтера", которых прошел "Интер".

И всё же именно миланцы считаются фаворитами финала. Это просто объективно чуть более сильная команда. Достаточно взглянуть на состав "Севильи" и ответить на вопрос, кто из игроков андалусийцев мог бы играть в основе "Интера"? Два-три человека максимум.

Антонио Конте успел потренировать сборную Италии, сделать чемпионами "Ювентус" и "Челси", но в финал еврокубка его команда вышла впервые и для тренера "Интера" это, без сомнения, один из главных матчей в карьере. Это вовсе не означает, что "Севилья" хочет выиграть меньше, тем более из тех, кто выигрывал ЛЕ в 2016 остался по сути один Эвер Банега, а для остальных это первый большой финал в карьере.

Севилья имеет 100% показатель побед в финале Лиги Европы - 5 из 5. Но, похоже, пришло время прервать эту традицию. "Интер" должен выиграть

Прогноз: Интер выиграет Лигу Европы – 1.62