Севилья - Интер. Анонс и прогноз финала Лиги Европы

21 августа. 22:00. Лига Европы. Финал. Кёльн. "РейнЭнергиШтадион"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Севилья" и "Интер" - лучшие команды в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. Для первой этот финал уже шестой, причём пять предыдущих она выиграла. Для второго - пятый, и у него три победы. Андалусийцы разработали грозное оружие - привычку побеждать в турнире и желание это делать. Бывший игрок команды Мигель Лаюн считает, что никто в Европе не относится к ЛЕ с такой любовью. История любви ломбардийцев и турнира также велика. "Интер" Роналдо-1998, "Интер"-1991 Лотара Маттеуса и Юргена Клинсманна были знаковыми командами. Сегодня обе попытаются написать новую главу истории.

Ажиотаж в Севилье и Милане велик. Даже политические лидеры Севильи и Андалусии призывают команду бороться за город, регион и всю Испанию, называя клуб брендом региона и послом страны, рано оставшейся без представителей в Лиге Чемпионов. Спортивные СМИ также много говорят о значении трофея для легенд клуба - капитана Хесуса Наваса и Эвера Банеги, после матча уезжающего на Ближний Восток. Ну а в Ломбардии просто проводят прямую линию от победы в Лиге Чемпионов-2010 к нынешнему финалу, считая его началом возрождения великого клуба. А то и всего итальянского футбола. Потому ставки очень высоки.

Поддерживают ажиотаж и данные по просмотрам. Например, полуфинал "Интер" - "Шахтёр" стал наиболее просматриваемым матчем Лиги Европы в истории итальянского ТВ8. Его рейтинг достиг 14-ти процентов и в тот день обогнал несколько рейтинговых шоу на крупнейших каналах. А финал перебьёт этот показатель. Ну а печатные СМИ? Diario De Sevilla назвал родную команду наиболее выросшим именем в Европе за последние 20 лет. То есть поставил её выше "Лейпцига", "Лиона", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити"... Об "Интере" же высказался так: "В этом финале он будет искать величие, которого требует его история".

К финалу команды шли по-разному. Ещё в феврале "Севилья" ни разу не переиграла "Клуж", и её от вылета спасли поздний гол в Румынии, вратарь и ВАР - дома. Уже в августе "Рома" была вынесена, но против "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед" защитник Диего Карлос привёз по одному раннему пенальти. К счастью для испанцев, первый не был реализован, и затем на 88-ой минуте был найден победный гол. А после второго на фоне 9:20 по ударам по воротам удался камбек. С голом на 78-ой. Не случайно Юлен Лопетеги главной причиной выхода в финал считает умение подопечных страдать и сопротивляться до конца.

"Интер" прошёл увереннее. Он лидировал со счётом 2:0 в четырёх из пяти матчей. Последний из них доведя до 5:0. До того пропустил, но весьма спокойно удержался против "Байера". В обоих этих матчах победу сделали ранние голы. "Нерадзурри" нашли стабильность и мощность обороны ещё в последних турах лиги и с тех пор не отпускают, как и сегодняшний соперник, пропустили лишь два мяча в плей-офф ЛЕ (кстати, "Севилья" оба - с пенальти). Их уверенность в себе и высокий прессинг страшны. Как и дуэт форвардов Лукаку-Лаутаро Мартинес. Не случайно Лопетеги говорит об идеально сбалансированном оппоненте.

Отметим также, что обе команды проигрывают очень редко. "Интер" не проиграл в 11-ти последних матчах во всех турнирах, а "Севилья" - и вовсе в 20-ти. Для последней такое достижение - рекорд клуба.

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Кадры

Стиль команд противоположен. "Севилья" переиграла по владению мячом в турнире всех. Причём "Вулвз" - со счётом 75:25. Она терпелива. Её лидер - художник мяча Эвер Банега, умнейший и техничнейший, но медленный и часто ленивый. А, пожалуй, слабейшее звено - центрфорварды. В лиге более семи мячей (14) забил лишь вингер Окампос. Голы Эн-Несири "Роме" и Люка Де Йонга "МЮ" - исключения. "Интеру" же мяч не нужен (37 процентов против "Шахтёра" и "Байера"), он играет сверхвертикально и сверхинтенсивно. А его тандем форвардов по голам (54) уступает лишь баварским тандемам с Левандовски...

Впрочем, есть и общие черты. В атаке испанцы умеют сыграть интенсивно, умеют контратаковать, их фланговые защитники часто атакуют и много ассистируют. Что наблюдается и у итальянцев. Также обе хорошо обороняются, умеют бороться. Ставят двух практически чистых опорников. Последний из которых часто опускается на одну линию с защитниками. У "Интера" мы увидим и 3-5-2, и 4-4-2. У "Севильи" - 4-3-3 и 3-4-3. Вратари отлично работают, Буну (или Боно) стал героем матча против "Юнайтед". И обе предпочитают стабильность состава. "Интер" уж точно выставит тот же, что и в трёх предыдущих матчах.

В центре обороны миланцев расположатся Годин, Де Фрай и Бастони. Диего провалил почти весь сезон, но в июле наконец-то приспособился и напоминает Година, много раз останавливавшего атаку "Севильи" в Примере. Правый латераль Данило Д'Амброзио летом во всех турнирах забил четыре мяча (в том числе и головой "Шахтёру"), левый - Янг - забил трижды и отдал четыре ассиста. "Фальшивая десятка" Барелла вездесущ и успевает делать всё и в обороне, и в атаке. Лаутаро словно отрезвел после 2:8 "Барселоны", проснулся и забил "Шахтёру". А Лукаку продолжил рекордную серию матчей турнира с забитыми до десяти.

Со скамьи запасных готов помочь Кристиан Эриксен. Похоже, и Алексис Санчес, автор трёх голов и семи ассистов летом, уже оправился от травмы.

Остановить ЛуЛа попытаются Кунде и Карлос. Они проводят первый сезон на таком уровне, впрочем, уже не раз приятно удивляли. На счету Наваса восемь ассистов в лиге и ЛЕ, за левым защитником Регилоном (3+5) охотятся многие. Банегу прикроют Фернандо и Хордан. Хотя, возможно, вышедший из карантина Гудель вернётся на привычное место. Эвер попытается отомстить "Интеру" за неудачный сезон 2016/17 в клубе, забивавшие англичанам Окампос и Сусо играли в "Милане" и также страдали в Серии А. Хотя Лукас ныне не совсем здоров. Эль-Хаддади (5 голов в ЛЕ) и ещё один экс-"итальянец" Васкес на подхвате.

В Лиге Европы за "Севилью" в нынешнем сезоне забивали 11 разных игроков. Отличный разброс против Лукаку и Лаутаро.

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Фернандо, Гудель, Банега, Окампос, Эн-Несири, Сусо

"Интер": Ханданович, Годин, Де Фрай, Бастони, Д"Амброзио, Гальярдини, Брозович, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартинес

Прогноз: Севилья - Интер 1:2

"Интер" не был в финалах с 2011-го года, в Еврокубках - с 2010-го. "Севилья" за это время, включая Суперкубки, участвовала в десяти финалах. Взяла Лигу Европы трижды подряд. Кроме того, испанские команды за эти десять лет не раз и не десять больно били итальянцев. Сама "Севилья" - "Фиорентину", "Лацио" и "Рому" подряд без проблем. Но всё же команда Антонио Конте очень сильна. И для неё этот матч, учитывая ажиотаж в Италии, всё же важнее. Потому ожидаем пенальти Карлоса на Лукаку, традиционно мощное начало "Интера" и его способность выстоять против традиционно мощных концовок "Севильи".