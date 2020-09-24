Вольфсбург - Десна. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, третий квалификационный раунд

24 сентября. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” 21:15 “Десна” Чернигов

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

Для “Вольфсбурга” матч с “Десной” будет 84-м в еврокубках. Черниговская команда впервые сыграет на евроарене. Однако разница в опыте – это то, о чем “Десна” должна думать в последнюю очередь. Сокращенный формат квалификационного раунда Лиги Европы не дает права на ошибки или сомнения в себе. Или проходи статусного соперника, или забывай о еврокубках, по меньшей мере, на год.

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В “Десне” это понимают. “В одной игре может быть все что угодно. Можно переигрывать какого-то слабого соперника, и уступить, все что угодно может быть в игре с “Миланом” или “Тоттенхэмом”. Задача одна – пройти дальше в одном раунде, и даст Бог во втором”, – говорил Александр Рябоконь еще в августе, до жеребьевки квалификации.

“Вольфсбург” в третий раз за последний год сыграет с украинской командой. Два матча с “Александрией” в групповом раунде Лиги Европы уже воспринимаются как далекое прошлое. Лучше помнится ответная игра плей-офф с “Шахтером”, в которой команда Каштру разгромила “Вольфсбург” 3:0. Всего “волки” провели четыре матча против украинских команд – две победы, два поражения. Завтра симметрия в любом случае будет нарушена.

Для “Вольфсбурга” матч с “Десной” будет четвертым в сезоне. В первом раунде Кубка Германии команда Оливера Гласнера разгромила “Унион” Фюрстенвальде из четвертой лиги (4:1), затем забила четыре гола албанскому “Кукеси” (4:0) в квалификации Лиги Европы, и наконец сыграла вничью с леверкузенским “Байером” в первом туре Бундеслиги (0:0). У “Десны” пока три матча в чемпионате Украины – две ничьи и победа. После многообещающего старта в УПЛ (“Заря” 3:1, “Динамо” 0:0), “северяне” не смогли обыграть новичка лиги “Ингулец” (1:1).

Ориентировочные составы

У “Вольфсбурга” вылетели два правых защитника: против “Десны” не сыграют ни Мбабу, ни Виллиам. Против “Байера” справа действовал номинальный вингер Ренато Штеффен, но Оливер Гласнер не спешит раскрывать карты и говорит, что на проблемной позиции в матче против украинской команды может сыграть кто-то из левых беков. Травмирован также центрбек Понграчич.

О потери Филиппова в “Десне” еще долго будут вспоминать. На позиции центрфорварда у “северян” остаются Будковский, Хлебас и Дегтярев. Тренер “Вольфсбурга” ожидает появление Будковского. “Вперед у них есть большой нападающий, который получает мяч после быстрых атак флангами. Мы не должны позволить им контратаковать”, – сказал Гласнер на пресс-конференции. Вероятнее всего, против “Вольфсбурга” черниговская команды сыграет в три центрбека.

“Вольфсбург”: Кастельс – Штеффен, Лакруа, Брукс, Руссийон – Мехмеди, Арнольд, Шлагер – Брекало, Вегорст, Жоау Виктор

“Десна”: Паст – Конопля, Тамм, Имереков, Гитченко, Мостовой – Тотовицкий, Огиря, Домбровский, Калитвинцев – Будковский

Прогноз на матч “Вольфсбург” – “Десна”

По прогнозам букмекеров, шансы “Десны” неутешительны. На выход в следующий “Вольфсбурга” дают коэффициент 1.06, “Десны” – 8.4. В игре с Леверкузеном (0:0) “Вольфсбург” в первую очередь впечатлил своим оборонительным перформансом. Но и “Десна” известна умением надежно обороняться. Тем не менее индивидуальный класс игроков “Вольфсбурга” на порядок выше. Вероятно, немецкая команда победит с перевесом в два мяча. Прогноз – победа “Вольфсбурга” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.