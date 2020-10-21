Лига Европы. Группа F, 1-й тур

Неаполь, стадион "Сан–Паоло"

"Наполи" 19:55 "АЗ"

Трансляция – Футбол 3

Матч между "Наполи" и "АЗ" по вывеске обещал стать одним из самых ярких и качественных в этом туре Лиги Европы. Однако в дело вмешался злополучный коронавирус, из-за которого на карантин в стане "АЗ" ушло сразу 8 игроков первой команды. "Партенопейцы" и так были явным фаворитом встречи, исходя из класса исполнителей и текущих форм коллективов, однако в сложившемся положении вопрос об исходе встречи и вовсе фактически предрешен.

Команда Дженнаро Гаттузо показывает невероятно убедительную игру на старте кампании Серии А. Во всех трех сыгранных матчах чемпионата "Наполи" одержал убедительные победы, демонстрируя футбол кардинального нового качества в сравнении с прошлой кампанией. Особенно запоминающимися стали разгромы "Дженоа" (6:0) и "Аталанты" (4:1) Руслана Малиновского в последнем туре. Досаду доставило лишь техническое поражение в несостоявшемся матче с "Ювентусом" (0:3), когда команде не дали возможность покинуть Неаполь из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

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Глядя на Гаттузо в качестве игрока в нулевых мало кто мог предположить, что он вырастет в тренера с столь изощренным вкусом к игре. Тщательно отработанный выход из обороны "партенопейцев", вызывающий в сознании прямые ассоциации с Маурицио Сарри, однако при этом очень яркая и творческая игра впереди, смахивающая скорее на Анчелотти, который любит предоставить своей команде свободу в последней трети. Такая страсть Дженнаро к импровизации и гибкости уж очень контрастирует с порой откровенно механическими комбинациями саррибола, которые господствовали на "Сан–Паоло" еще несколько лет назад.

В новом сезоне "Наполи" вышел на новый этап эволюции благодаря покупке Виктора Осимхена у "Лилля". 70-миллионный нигериец пока забил лишь один гол в Серии А из общекомандных 12-ти, однако это тот случай, когда статистика ни о чем не говорит. Осимхен – невероятно универсальный и альтруистичный форвард. Он создает партнерам пространство, играет в подыгрыше, при этом продолжая представлять опасность у ворот соперника. Именно игрой этого 21-летнего юноши и обусловлена невероятная форма его партнеров Ирвинга Лозано и Дриса Мертенса. Последний теперь и вовсе феерит на позиции десятки. В качестве треквартисты Мертенс связывает оборону и атаку своей команды, как это делает Папу Гомес в "Аталанте", а его оборонительный огрехи компенсирует все тот же Осимхен с его трудолюбием и работоспособностью.

Кроме того летом "партенопейцы" усилили глубину состава с помощью аренды Тьэмуэ Бакайоко из "Челси" и 15-миллионного Андреа Петаньи, призванного подменять основного форварда. Такие траты вкупе с перфомансом команды на старте сезона указывают, что "Наполи" является одним из главных фаворитов в этом розыгрыше Лиге Европы. Такой коллектив скорее должен претендовать на плей-офф Лиги Чемпионов, к чему они наверняка будут стремиться в будущем.

В кардинально другой точке координат находится "АЗ". Вслед за провальным вылетом из квалификации ЛЧ от киевского "Динамо" последовали четыре ничьи в чемпионате Нидерландов. Причём в соперниках алкмарцев были середняки и даже откровенные аутсайдеры лиги, однако ни единой победы все равно не было одержано. А теперь еще и катастрофа с составом из-за вспышки COVID-19, лишившая команду 8-ми игроков, включая таких лидеров команды, как Майрон Боаду, Йорди Класи и Рон Влар. Нидерландская пресса прогнозирует, что в заявку на игру попадет даже 19-летний сын Руда Гуллита Максим, который до этого пребывал в статусе глубокого резервиста.

В довесок ко всему перечисленному Дженнаро Гаттузо еще и обещал обойтись без откровенной ротации на предстоящую игру, заменив лишь 3-4 самых утомившихся игроков основы. Вполне вероятно, что наставник "Наполи" не сжалится над соперником и выпустит даже Осимхена, чтобы тот улучшил статистику голов и прибавил в уверенности, а Петанья останется на лавке запасных. Также свой шанс наверняка получат Станислав Лоботка и Диего Демме, которые будут пытаться убедить Гаттузо вернуть их в основной состав, а не беречь силы, как того бы желал оппонент.

Ориентировочные составы:

"Наполи": Оспина – Хюсай, Кулибали, Манолас, Малькюи – Демме, Лоботка, Бакайоко – Лозано, Осимхен, Политано "АЗ": Бизот, Вейндал, Инди, Леувин, Свенссон – Мидтше, Копмейнерс, де Вит – Карлссон, Гудмундссон, Стенгс