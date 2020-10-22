Лестер - Заря. Анонс и прогноз на матч

Украинским командам традиционно очень непросто играть с английскими клубами. Луганская "Заря" не исключение, но в этот раз подопечные Скрипника имеют хорошую возможность для того, чтобы немного поправить для нас общую негативную статистику. В 2016-м году "Ман Юнайтед" дважды обыграл "бело-черных" 2:0 и 1:0. Сейчас можно попробовать зацепиться за очки, "Лестер" команда высокого класса, однако не имеет такого опыта матчей в еврокубках, как "Заря".

Лига Европы. Группа G. Первый тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

Лестер Сити (Англия) 22:00 Заря Луганск (Украина)

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В своем последнем матче "Заря" постаралась добыть победу малыми силами и это почти получилось. В УПЛ "Колос" только в компенсированное время сравнял счет, Селезнев забил с пенальти. Ничья 1:1. Зато получили возможность отдохнуть многие игроки - Хомченовский, Лунев, Громов, Иванисеня, которые должны помочь "бело-черным" в Лестере.

Команда Брендана Роджерса в воскресенье в чемпионате Англии проиграла "Астон Вилле" 0:1. Это второе подряд поражение для "лис", после крупной неудачи в игре с "Вест Хэмом" 0:3. Есть много вопросов к форме "Лестера", но если команда соберется и сыграет на максимуме возможностей, луганчанам можно только сочувствовать. "Ман Сити" подтвердит, после катастрофы 27 сентября и унизительного поражения 2:5.

Для "Зари" это будет третья попытка участия в групповом раунде Лиги Европы. В сезоне 2016/17 луганчане заняли четвертое итоговое место – в группе с "Фейенордом", "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед". В активе украинской команды две ничьи с нидерландским и турецким клубами (оба раза 1:1), в пассиве четыре поражения.

В сезоне 2017/18 тогда еще подопечные Вернидуба в Лиге Европы выступили более успешно, обыграв "Атлетик" Бильбао 2:0 и "Герту" Берлин 2:1. Но опять в пассиве четыре поражения. Третье итоговое место с шестью очками в турнирной таблице. Возможно, пора подняться выше. Почему бы в этот раз не выйти в плей-офф?

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Необходимо отметить и судейский фактор. Впервые в основном раунде еврокубков на матче будет работать главным арбитром женщина, приятно, что тут Украина "впереди Европы всей". Стефани Фраппар вряд ли испортит игру, 36-летняя французская рефери в апреле 2019 стала первой женщиной-арбитром в высшей лиге чемпионата Франции, а также работала в Суперкубке УЕФА 2019 и в квалификации Лиги Европы 2020 "Юргорден" – "Европа". Опыта и рассудительности у Фраппар должно хватить на матч на "Кинг Пауэр".

СТАТИСТИКА

"Лестер" и "Заря" не встречались ранее.

Английский клуб играл в Кубке Кубков в 1962-м году, в Кубке УЕФА 1997/98 и 2001/02. "Лестер" вылетал на ранних стадиях. В Лиге Чемпионов 2016/17 "лисы" вышли из группы, в 1/8 финала прошли "Севилью" - 1:2 и 2:0. В четвертьфинале проиграли "Атлетико" - 1:1 и 0:1. Пока это весь их опыт в еврокубках.

"Заря" с 2015-го года регулярно выступает в Лиге Европы, хоть и с переменным успехом. Из английских команд судьба сводила луганчан только с "Ман Юнайтед" - два поражения 0:2 и 0:1.

Также вспомним, что "Заря" участвовала в Кубке Чемпионов 1973. В 1/16 луганчане прошли "Апоэль" Никосия 2:0 и 0:1. А в 1/8 финала "Спартак" Трнава выбил на тот момент чемпиона СССР из евротурнира – 0:0 и 0:1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У хозяев встречи серьезные потери перед матчем с "Зарей". Главная из потерь – лидер команды и атакующей линии Джейми Варди, а также Ндиди, Амарти, Перейра и Сьоюнджю. В определенной мере это уравнивает шансы команд на успех, при том понимании, что у Скрипника намного более ограниченный кадровый потенциал. К счастью, у луганчан все здоровы и готовы к предстоящей игре.

"Лестер": Шмейхель – Джастин, Фукс, Эванс, Кастань – Барнс, Менди, Тилеманс, Прат, Мэддисон - Ихеаначо.

"Заря": Шевченко – Хомченовский, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Иванисеня, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев, Гладкий.

ПРОГНОЗ

Главный тренер "Зари" перед игрой заявил, что хочет в каждой игре Лиги Европы показывать свой максимум. Если это получится, "Лестеру" придется непросто. Нет сомнений, что потенциал у луганчан очень высокий, есть характер и определенные качества для успеха, а еще в этом сезоне у команды Скрипника ряд достойных результатов, например, ничья с "Шахтером" 2:2 или "Динамо" 1:1. Хочется верить в лучшее, но в Англии придется сложнее, ничья могла бы стать хорошим призом за все старания (то, что старания будут - никто не сомневается), но не проиграть вряд ли получится. Прогноз: победа "Лестера" 2:1.