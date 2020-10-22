Селтик - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

22 октября. 22:00. Лига Европы. Группа Н. Глазго. "Селтик Парк"

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Учитывая путь "Селтика" и "Милана" в Квалификации, легко им в Лиге Европы не будет. Шотландцы вылетели из Лиги Чемпионов от весьма скромного соперника, уже в ЛЕ переиграли "Ригу" и "Сараево" лишь со счётом 1:0. А итальянцы не без труда прошли "Шемрок Роверс" и с большим трудом - "Бодо/Глимт" (3:2) и "Риу Аве" (2:2). В Португалии трижды находясь на расстоянии одного послематчевого пенальти от вылета. А вот в лигах и в атмосфере в клубах разница огромна. Особенно - после больших дерби Глазго и Милана. Да и кто поставит против Златана Ибрагимовича?

Давно уже "Милан" так не поражал в плане результатов, игры и настроения одновременно. Впервые с марта 2012-го года он единолично первый в Серии А, впервые за 47 лет забивает в 24-ёх матчах подряд, впервые за 24 года начал с четырёх побед подряд. Уже в 20-ти матчах подряд во всех турнирах он не проигрывал. Он первый в 2020-ом году в лиге и по очкам, и по победам, и по пропущенным мячам (23), и по "сухим" матчам (10). С начала лета уже забил 44 мяча в Серии А. И, как вишенка на торте, в субботу впервые за четыре года и впервые после четырёх поражений подряд победил в дерби.

Просто в дерби, да и ни в одном матче нынешнего сезона, не было. "Интер" в целом доминировал, создал больше. Стефано Пиоли пришлось говорить о борьбе, страданиях и характере, а не об игре. А в Квалификации ЛЕ "россонери" страдали даже больше. Они пропустили дважды и от "Бодо/Глимт", и от "Риу Аве", с последним даже доигрались до 24-ёх послематчевых пенальти. Впрочем, там не было Златана Ибрагимовича. Ныне он здесь, забил "Интеру" дважды (никто в лигах Топ-5 не сделал больше его четырёх дублей с начала лета) и в свои 39 просто неудержим. Кто поставит против него?

В "Селтике" всё наоборот. Он не первый в своей лиге, своё дерби проиграл (0:2) без единого удара в створ ворот "Рейнджерс". Критика в его адрес уничтожающая. И это ещё полбеды. После домашнего вылета от "Ференцвароша" в Квалификации Лиги Чемпионов главный тренер Нил Леннон жёстко раскритиковал своих игроков за мысли об уходе. А перед дерби в команде и вовсе завёлся "крот", сливший в прессу стартовый состав. Леннон назвал этот инцидент "отвратительным" и собирается учинить "суд" (определение Daily Record). А у него суды обычно военно-полевые. Очень неприятно.

Кадры

В "Милане" очень беспокоятся из-за физического и ментального состояния игроков после дерби и в преддверии встречи с "Ромой". Пиоли заявил, что сегодня выпустит тех, кто банально лучше готов. Вместе с тем, в запасе вариантов мало, в клубе не собираются сливать турнир. Потому мы увидим довольно сильный состав. Со Златаном в атаке и Леау, а не юным Хауге слева. Кастильехо и Салемакерс поборются за место на правом фланге, возможно, арендованный у "Манчестер Юнайтед" Далот дебютирует вместо одного из крайних защитников. В центре обороны вариантов, кроме Кьера и Романьоли, нет.

Отдохнуть должны лишь двое из игроков "старта". Хакан Чалханоглу, автор восьми голов и девяти ассистов в последних 13-ти матчах, получил травму, его заменит арендованный у "Реала" Брахим Диас. А ныне запасной Тонали получит шанс вместо Беннасера. Пиоли пришлось защищать Сандро на предматчевой пресс-конференции, но ведь лучшая защита запасного - выпустить его на поле.

В "Селтике" проблем гораздо больше. Коронавирус и травмы выбили из игры лидера обороны Жюльена и других защитников Эльхамида и Биттона, лидера атаки Эдуара, Джеймса Форреста. Райан Кристи только-только избавился от короны. Возможно, из-за потерь в обороне Леннон даже откажется от игры с тремя центральными защитниками. Дыру там придётся затыкать Даффи либо молодым Уэлшу и Тейлору, замена в атаке как раз неплоха - новичок Айети уже забил пять мячей с начала сезона. Центр поля будут цементировать капитан Браун и МакГрегор, в воротах останется ошибшийся в дерби Баркас.

Несмотря на проблемы, на флангах "кельты" останутся опасными. Крайние защитники Фримпонг и Лаксальт быстры и любят атаковать. Последний многое захочет доказать клубу, у которого арендован. Хотя и заявляет, что для него это обычный матч. Взрывной вингер Эльюнусси и Кристи также быстры и опасны.

"Селтик": Баркас, Айер, Даффи, Уэлш, Фримпонг, Браун, МакГрегор, Лаксальт, Кристи, Айети, Гриффитс

"Милан": Д. Доннарумма, Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Ибрагимович

Прогноз: Селтик - Милан 1:2

В "Селтике" напоминают, что некоторые свои большие Еврокубковые победы добыли на фоне проблем. В том числе и над "Барселоной" семь лет тому. В Лиге Европы они играют гораздо увереннее, чем в Лиге Чемпионов. Например, в предыдущем сезоне легко выиграли группу. В частности, дважды переиграв "Лацио" (по 2:1) благодаря голам после 88-ой минуты. А "Шахтёр" и сборная Украины уже доказали, что коронавирус - не всегда помеха. Лаксальт обещает агрессивную игру. И "кельты", в принципе, способны удивить уставшего соперника. Но кто поставит против Златана?