Лига Европы, групповой этап

Группа J, первый тур

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

"Тоттенхэм" 22:00 "ЛАСК"

Во времена, когда коронавирус который месяц диктует свои правила игры всему мировому сообществу, когда "Ливерпуль" способен проиграть "Астон Вилле" 2:7, а Мирча Луческу успешно возглавляет киевское "Динамо", людям просто жизненно необходимо остановить свой взгляд на чём-то вечном и неизменном. Земля – круглая, Швейцария не вступает в войны, а Моуриньо играет от обороны. Если повторять эту мантру некоторое время, то ваш пульс постепенно начнёт приходить в норму, стресс уйдёт в сторону, а всадники Апокалипсиса стремительно умчат вдаль. Это незыблемые истины, основы мироустройства, исходный код нашей матрицы.

Однако один из китов, держащих на себе наш мир, покинул свой пост, оставив вместо себя хлипкую подпорку. Жозе выбросил прочь свои водительские права категории D и в новом сезон стал строить веселый и атакующий "Тоттенхэм". Во всяком случае, так может показаться. "Шпоры" – лидер АПЛ по количеству забитых голов (15 в 5 турах), Харри Кейн уже побил собственный рекорд по результативным передачам за сезон, а шесть из семи этих ассистов были отданы на Сон Хын Мина, который и вовсе возглавляет гонку бомбардиров лиги на данный момент. До международного перерыва "Тоттенхэм" в квалификации к групповому раунду Лиги Европы разнёс "Маккаби" из Хайфы со счётом 7:2, после чего случились фантасмагоричные 1:6 на "Олд Траффорд", а в довершение на выходных "шпоры" умудрились сыграть вничью с "Вест Хэмом", ведя в счёте 3:0 за 10 минут до окончания встречи. Такую сюрреалистическую картину мира рисует нам обновленный Жозе Моуриньо и его команда, и у нас нет иного выхода, кроме как свыкнуться с этим.

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Возглавив "Тоттенхэм", Моуриньо набрал много новых людей в свой штаб. Отказом от услуг своих многолетних соратников португалец косвенно подтвердил, что он не против прогнуться под изменчивый мир футбола, за которым Жозе стал откровенно не успевать в последние годы. Под его руководством "шпоры" резко стартовали серией разгромных побед, однако проблески новой игры так же молниеносно улетучились, когда на первое место встал результат. Новый сезон демонстрирует, что прошлогодние проблески не были случайными, а взамен неуверенных и весьма абстрактных мазков пришли вполне чёткие и выверенные линии.

Ключом к трансформации стало подписание Пьер-Эмиля Хейбьерга. Экс-опорника "Саутгемтона" не зря в молодости сравнивали с Серхи Бускетсом. Вместе с датчанином наладилась как игра в обороне, так и продвижение мяча в последнюю треть. Во многом благодаря Хейбьергу новыми красками засверкал Танги Ндомбеле, еще недавно воевавший с Жозе. Теперь он раздает шикарные разрезающие передачи впереди, вместо того, чтобы пахать в обороне и продвигать мяч из глубины. Еще одной важной деталью стала покупка Серхио Регилона у "Реала". Фулбек дает команде необходимую ширину в атаке слева, пока Сон Хын Мин творит вместе с Кейном в центре. Также для продвижения бренда клуба летом был взят в аренду Гарет Бэйл, которого Жозе еще только предстоит попытаться интегрировать в состав.

Вполне вероятно, что Бэйл получит свой шанс уже в игре с "ЛАСК". В воскресенье он провёл на поле заключительные 20 минут в перестрелке с "молотками", однако итоговые 3:3 немного подпортили эмоции от возвращения Гарета. Компанию валлийцу впереди могут составить Деле Алли, попавший в немилость тренера в новой кампании, а также Карлос Винисиус, арендованный у "Бенфики". Жозе Моуриньо дал чётко понять, что ему интересна Лига Европы в этом году. Помимо дополнительных денег этот турнир рассматривается как запасной билет в Лигу Чемпионов, если "шпорам" не удастся попасть в четвёрку по итогам сезона в АПЛ. От "Тоттенхэма" стоит ожидать умеренной ротации, а получившие свой шанс неосновные игроки будут полны решимости доказать свою важность команде.

"ЛАСК" на пути в групповой этап одолел "Дунайску Стреду" (7:0), после чего команда героически прошла лиссабонский "Спортинг" (1:4). Это прекрасное достижение для австрийской команды, однако подопечным Доминика Тальхаммера уместнее будет искать свои шансы в матчах с "Лудогорцем" и "Антверпеном", нежели в играх со "шпорами". Однако если подопечные Моуриньо вдруг зазнаются и начнут откровенно дурачится, то "ЛАСК" сможет доставить сопернику проблемы.

Не даст соврать бывший клуб Особенного "Манчестер Юнайтед". В 1/8 прошлого розыгрыша ЛЕ "дьяволы" на выезде в первой игре спокойно разгромили "ЛАСК" (0:5). В ответной встрече, которая была сыграна уже после весеннего локдауна, австрийский клуб едва не увез с "Олд Траффорд" ничью (2:1). Тогда "ЛАСК" накрыл "Юнайтед" высоким персональным прессингом, заставив ошибаться даже опытных Мату и Фреда, а также нанёс больше ударов, чем их титулованные оппоненты.