Заря - Брага. Анонс и прогноз на матч

Лучших шансов набрать очки в группе Лиги Европы у "Зари" может и не быть. Поэтому если луганчане еще рассчитывают впервые в истории выйти в еврокубковую весну, необходимо совершать маленький подвиг и обыгрывать "Брагу". Непростого соперника, но точно не непобедимого. К тому же, у "бело-черных" уже есть опыт побед в турнире - в 2017-м году удалось обыграть "Атлетик" Бильбао на его поле – 1:0, а затем "Герту" Берлин на "Львов-Арене" - 2:1. Пришло время добыть третью викторию.

Лига Европы. Группа G. Второй тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)

Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)

Заря 19:55 Брага

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Что из себя представляет "Брага" и в какой форме сейчас команда Карлуша Карвальяла? В чемпионате Португалии "оружейники" сыграли пять матчей, в которых добыли три победы и дважды проиграли. На прошлых выходных "Брага" с большим трудом, но одолела "Гимарайнш" 1:0, в гостях состоялось боевое противостояние, а арбитр в нем показал три красных карточки, две из них гостям.

К форме "Браги" претензий быть не может. Если команда Карвальяла начала сезон с двух поражений – "Порту" 1:3 и "Санта Клара" 0:1, но затем победила в четырех матчах подряд. Неделю назад в Лиге Европы АЕК ничего не смог поделать с "оружейниками" - 0:3.

Необходимо отметить, что "Брага" самая опытная команда в еврокубках из Группа G. С 2005-го года она почти без перерывов выступает в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, пропустив только один сезон - 2014/15. Для сравнения – "Заря" играла в Кубке Чемпионов в далеком 1973-м. А в новой истории с 2014-го года начала участвовать в еврокубках с довольно-таки переменным успехом, как известно для луганчан это только третье попадание в группу ЛЕ.

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"Заря" в новом сезоне провела семь матчей, в которых одержала две победы, три свела вничью и два матча проиграла. Свежи в памяти воспоминания разгрома от "Лестера" в прошлый четверг 0:3. Но затем подопечные Скрипника частично реабилитировались в УПЛ, разобравшись с "Рухом" 4:0.

Главная проблема современной "Зари" - короткая скамья запасных (особенно для участия в еврокубках), как следствие отсутствие стабильности и результатов. Иногда не хватает сил и запаса прочности. При этом, как исключение, выглядит поединок с "Рухом", когда в эндшпиле удалось добавить луганчанам и довести дело до разгрома. Хочется верить, что не все "выстреляли" "бело-черные" в воскресенье и еще остался запал на "Брагу".

СТАТИСТИКА

Не так давно встречались эти команды. В 2018-м году "Заря" и "Брага" сошлись в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первая игра в Запорожье завершилась ничьей 1:1 (гол за луганчан на счету Караваева). А в ответной встрече на поле соперника опять ничья, но более приемлемая для гостей – 2:2 (голы луганчан забивали Рафаэль и Караваев). Команда Вернидуба тогда прошла португальцев и оказалась в плей-офф ЛЕ, где была остановлена "РБ Лейпцигом" - 0:0 и 2:3.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Главная потеря для Скрипника перед матчем на "Славутич-Арене" - Артем Громов, форвард никак не может восстановиться после травмы. Также не сыграют Гречкин и Казаков, под вопросом участие Махарадзе. У гостей точно не сыграет Руй Фонте.

Заря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский – Иванисеня - Юрченко, Кочергин - Назарина - Лунев, Кабаев.

Брага: Матеус – Секейра, Виана, Карму, Эскайю – Каштру, Орта – Медейруш, Галено – Франсержиу, Паулиньо.

ПРОГНОЗ

Не в роли фаворита подходят хозяева к игре, больше шансов на успех у "Браги", но преимущество у гостей относительное, только за счет опыта. Скорее всего, "Заре" понадобится время, чтобы присмотреться к сопернику. Но затем луганчане вполне способны забить, оборона "оружейников" совсем не безгрешна. Более того, команде Скрипника необходимо забивать дважды, и если это получится, победа будет за "Зарей". Прогноз: победа хозяев 2:1.