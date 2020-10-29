Лига Европы, групповой этап

Квартет G, второй тур

Афины, Олимпийский стадион

"АЕК" 19:55 "Лестер"

В прошлом туре "Лестер" доказал, что воспринимает Лигу Европы весьма серьезно, разгромив "Зарю" (3:0). Брендан Роджерс в той игре использовал немало игроков основного состава, включая Юри Тилеманса, Джеймса Мэддисона, Харви Барнса и Каспера Шмайхеля. Наставник "лис" остался доволен итогом матча с украинским клубом, однако после игры заявил, что его подопечные "могли действовать лучше и забить больше голов". С таким же отношением англичане направились в Афины, откуда надеются увезти очередные три очка.

В последнее время "Лестер" выступает немного нестабильно, хотя всё равно весьма успешно. Клуб отлично начал сезон, стартовав с трех побед в АПЛ, включая триумф на "Этихаде", в котором команда Роджерса победила "Манчестер Сити" (2:5). За этим последовал неудачный отрезок с двумя неожиданными поражениями от "Вест Хэма" (0:3) и "Астон Виллы" (0:1). После этого "лисы" собрались и выдали классную неделю, разгромив команду Виктора Скрипника в ЛЕ, а после и оставив без очков "Арсенал" (0:1) в АПЛ. В условиях сумасшедших нагрузок этого сезона и отсутствия таких ключевых игроков, как Уилфред Ндиди и Рикарду Перейра, "Лестер" справляется практически блестяще, отставая лишь на один пункт от лидера в АПЛ и имея все шансы продолжить успех и в Лиге Европы.

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"АЕК" же в последнее время не блещет. Вслед за героической победой над "Вольфсбургом" (2:1), даровавшей команде путёвку в групповой этап Лиги Европы, команда Массимо Карреры сумела выиграть лишь один из четырех последних поединков. Особенно провальным выдался матч в Португалии с "Брагой" (0:3), которая не оставила грекам шансов в первом туре. В сложившейся ситуации "АЕК" просто не имеет права на ещё один провал, если команда рассчитывает на выход в плей-офф.

Перед игрой должны восстановиться лидеры атаки "Лестера" Джеймс Мэддисон и Джейми Варди, которые имели небольшие проблемы со здоровьем. К облегчению Чигринского и его партнёров по обороне, ожидается, что 33-летний Варди останется в запасе. Однако в той же игре с "Зарей" Ихеаначо показал, что может достойно подменять главную звезду команды на таком уровне, организовав три гола в той встрече. Также стоит ожидать появления на поле Дженгиза Ундера, отметившегося асcистом в игре с "Арсеналом", а также ветеранов команды Марка Олбрайтона и Уэса Моргана, которые отошли на вторые роли в команде в последние годы.

Что касается игровых схем, то оба соперника достаточно гибкие в этом отношении: Каррера за время работы в греческом клубе успел использовать и 4-2-3-1, и 4-3-3, а также 3-5-2, любовь к которой досталась Массимо в наследство от Антонио Конте, с которым он сотрудничал в "Ювентусе" и сборной Италии. Роджерс же является приверженцем 4-3-3, однако в отсутствие ключевого опорника Ндиди и центрбека Сеюнджу вернулся к экспериментам с трема защитниками, в которых он в последний раз был замечен еще при работе в "Ливерпуле".

Ориентировочные составы:

"АЕК": Цинтотас – Лопеш, Сварнас, Чигринский, Паулиньо – Крстичич, Шахов, Манталос – Ливайя, Ансарифард, Танкович "Лестер": Шмайхель – Фукс, Фофана, Морган, Джастин – Менди – Олбрайтон, Пратт, Мэддисон, Ундер – Ихеаначо

Прогноз: Победа "Лестера" 1:3. "Лисы" будут полны мотивации одержать очередную победу в Лиге Европы. Чем раньше им удастся решить вопрос о выходе из группы, тем скорее они смогут полноценно сосредоточиться на выступлениях в АПЛ. В прошлом туре подопечные Брендана Роджерса продемонстрировали, что для них не бывает второстепенных поединков.