Реал Сосьедад - Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

29 октября. 22:00. Лига Европы. Второй тур. Группа F

Сан-Себастьян. "Аноэта"

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Англия)

В "Реал Сосьедад" называют матч против "Наполи" особенным, замечательным. Баскский коллектив, собранный из экс-игроков Топ-клубов (и не всегда успешных) и воспитанников академии, удивляет всех и ныне даже лидирует в Примере. Пусть и "лишь" по набранным, а не потерянным очкам. Коллектив из Кампаньи лидирует в Серии А по потерянным очкам на поле - ноль. Обе команды играют ярко, на победу, создают много опасных моментов, яростно прессингуют и чётко обороняются. Обе очень сильны. А перчинки матчу добавляет осечка неаполитанцев в первом туре. Должно быть весело!

В Сан-Себастьяне всё идёт замечательно, и там этого не скрывают. "Сосьедад" стал первым в сезоне, кто сохранил лидерство в Примере два тура подряд, последние три матча выиграл с общим счётом 10:1. Marca назвал его "неудержимым циклоном". "Чури-урдин" отлично умеют держать мяч, при этом не пленники мяча, занимая по владению им лишь восьмое место в лиге. А обороняются без всяких условностей замечательно, пропустив лишь трижды с начала сезона. В том числе не пропустив от мадридского "Реала" (0:0). И сохраняют силы, ведь в стартовом составе в восьми матчах выходили уже 20 игроков.

Групповой турнир Лиги Европы начат победой в Риеке. Благодаря одному голу в добавленное время. Но при огромном статистическом преимуществе (например, 13:0 по угловым), двух ударах в каркас ворот. И это только начало. Главный тренер Иманол Альгуасиль очень рад игре в Еврокубках, желает пробиться в следующий раунд. Не ослабляя хватки в лиге. Даже заявляет, что "если мы хотим стать большой командой, не имеем права ссылаться на травмы и усталость". И что "Диего Марадоне было бы у нас тяжело, ведь у нас все тяжело работают и много бегают". Слова человека, уверенного в себе и в команде.

"Наполи" также весьма амбициозен. В лиге он начал даже лучше, выиграв все четыре матча с общей разницей мячей 14:2 и проиграв лишь из-за неявки в Турин. В том числе и раздавил грозную "Аталанту" со счётом 4:1. Его видят претендентом на Скудетто. У Дженнаро Гаттузо также очень глубокий состав. Победу в Беневенто принесли вышедшие на замену Политано и Петанья, о заболевших коронавирусом Зелински и Элмасе не особо вспоминали. В воскресенье в Беневенто после ужасных получаса "везувиани" изверглись, легко создали серию опасных моментов и не успокоились, пока не забили дважды.

Правда, те полчаса не следует забывать. Как и домашний матч против АЗ в первом туре Лиги Европы. В обоих случаях Гаттузо говорил о полном преимуществе, но отсутствии бурной игры, о медленном темпе, о лишь щекотании соперника. Голландцам итальянцы даже уступили (0:1). Что вызвало воспоминания о предыдущей кампании тренера в ЛЕ. Тогда с "Миланом" он не вышел из группы с "Бетисом" и "Олимпиакосом". Да и сам "Наполи" проигрывает уже четвёртый матч в турнире подряд. Потому в клубе уже заметна тревога. Вылетать из Еврокубка с таким составом и амбициями вовсе не хочется.

Кадры

"Реал Сосьедад" почти всегда играет по схеме 4-1-4-1. В обороне разве что слева дилемма между опытным Монреалем и молодым Муньосом. Центр поля цементирует игрок стартового состава сборной Испании Микель Мерино. 34-летний Давид Силва отлично влился в команду. Хотя ветеран играет много и, возможно, отдохнёт в пользу Субелдии или Гуриди. В атаке сильнее других выкупленный в Дортмунде Александер Исак, капитан команды с 203-мя матчами за неё в свои 23 года Оярсабаль и Порту. Последние двое уже забили по четыре мяча. Аднана Янузая тренер боится бросать в бой сразу после травмы.

"Наполи" (4-2-3-1) может предоставить отдых Маноласу или Кулибали в пользу Максимовича. Руи или Ди Лоренцо в пользу Хюсая. Вратари Мерет и Оспина постоянно меняются. Бакайоко выжигает центр поля и, возможно, устал. Точно устал 33-летний Мертенс, лучший бомбардир в истории клуба. В последнее время он слабеет. А Лосано разозлил тренера реакцией на замену ("у нас разделения на "старт" и запас, не хочу видеть сердитые лица при замене"). Политано и Петанья отличились вовремя. В атаке также отлично играют Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен. Капитан и новичок, приобретённый за 70 миллионов.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Мерино, Субименди, Гуриди, Порту, Оярсабаль, Исак

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай, Демме, Руис, Политано, Инсинье, Осимхен, Петанья

Прогноз: Реал Сосьедад - Наполи 2:2

Команды много забивают, часто и быстро атакуют, среди худших в своих лигах по дриблингу, а значит - хорошо пасуют. В Топ-3 по отборам мяча. Альгуасиль не случайно говорит о сопернике и матче уровня Лиги Чемпионов, о невероятном вызове. Так что мы увидим и спектакль, и битву. "Сосьедад" гораздо менее опытен в Еврокубках, но стабильнее. Да и битвы испанцев с итальянцами обычно выигрывают первые. Аритц Элустондо обещает, что гостям будет неприятно. Однако им просто некуда отступать. Думается, Гаттузо увидит темперамент и умение страдать, которые требует от подопечных.