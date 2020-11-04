Прогнозы на матчи Лиги Европы от Александра Шовковского

Групповой этап Лиги Европы подошел к своему экватору. И уже по итогам третьего тура некоторые команды могут гарантировать себе место в плей-офф. Чего ждать от самых интересных матчей анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Лестер" - "Брага": гости не проиграют. Коэффициент - 2

Матч лидеров группы. Победитель поединка гарантирует себе путевку в плей-офф и сделает большой шаг к выходу из группы с первого места. Никто не удивится, если "Лестер" будет играть без лидеров. Команде Брендана Роджерса куда важнее борьба за топ-4 в АПЛ.

Команда Роджерса дебютировала в ЛЕ с двух подряд побед: дома над "Зарей" (3:0) и на выезде над АЕКом (2:1). У "Лестера" 6 очков и следующая победа гарантирует выход в плей-офф.

В АПЛ дела у "Лестера" тоже удачные. "Лисы" набрали 15 очков в 7 матчах (5 побед, 2 поражения) и занимают второе место. В последнем туре "Лестер" убедительно обыграл на выезде "Лидс" (4:1). У гостей мячи забивали: Тилеманс-2, Барнс, Варди.

Португальцы также начали групповой этап ЛЕ с двух побед. "Брага" обыграла на своем поле АЕК (3:0) и на выезде "Зарю" (2:1). Вместе с "Лестером" португальцы делят первое место, имея одинаковые показатели по забитым и пропущенным мячам (5:1).

В 17 последних матчах в ЛЕ "Брага" проиграла лишь дважды (11 побед, 4 ничьи). На выезде в ЛЕ у команды серия из 6 побед при лишь одном поражении.

В чемпионате Португалии "Брага" набрала 12 очков в 6 матчах (4 победы, 2 поражения) и занимает третье место. Отметим, что после двух поражений на старте "Брага" выиграла 4 матча подряд.

"Лестер" - "Брага". Прогноз

Еврокубковый опыт поможет гостям не проиграть. Голов увидим немного, "Брага" сдержит недостаточно мотивированный "Лестер" и все может закончиться боевой ничьей.

Прогноз на матч "Арсенал" - "Мольде": команды забьют не более 3 мячей. Коэффициент - 1.8

Можно почти не сомневаться в том, что именно лондонцы и норвежцы в итоге станут командами, которые гарантируют себе выход из группы. Однако сейчас их главная цель - определить сильнейшего в очной встрече.

"Арсенал" возглавляет группу, набрал 6 очков, пропустил всего один мяч. В прошлом году команда играла в финале турнира. Если принимать во внимание только результаты в Лиге Европы, то "Арсенал" - в полном порядке.

Однако во внутренних турнирах дела лондонской команды выглядят неоднозначно. "Канониры" победили "Ливерпуль" в Суперкубке и в Кубке Лиги. Но в АПЛ после семи туров подопечные Микель Артета набрали 12 очков (4 победы и 3 поражения). Вряд ли можно быть этим довольным, однако есть и позитив. В прошлом туре против МЮ "Арсенал" одержал минимальную победу, впервые почти за 6 лет переиграв соперника из так называемой "большой шестерки" на выезде. Поэтому, хотя бы в этом смысле, но прогресс заметен.

Что касается "Мольде", он сыграл в шести поединках в прошлом месяце, одержал четыре победы в национальном первенстве Норвегии, и еще две - в Лиге Европы. Отдельно стоит отметить триумф над лидером первенства "Буде-Глимт" - дома подопечные Эрлинга Мое нанесли сопернику очень яркое поражение, обыграв его со счетом 4:2.

"Арсенал" - "Мольде". Прогноз

Будет нелегко. "Дандолк" лондонцы победили в 3 мяча, с "Мальме", вполне вероятно, все ограничится 1-2 голами. Главное - удержать свои ворота сухими.

Прогноз на матч "Милан" - "Лилль": обе команды забьют. Коэффициент - 1.8

"Милан" лидирует в группе H Лиги Европы, одержав две уверенные победы. "Лилль" идет вторым, с четырьмя очками. Так что у итальянцев есть шанс уйти в отрыв, а у французов - выйти на первое место.

Каждую неделю количество матчей, в которых "Милан" не проигрывает, растет. Сейчас их уже 24 - последнее поражение "россонери" было еще в марте, до паузы на карантин. На прошлой неделе команда Стефано Пиоли сыграла три матча: поделила очки с "Ромой" (3:3), победила "Спарту" (3:0) и "Удинезе" (2:1).

"Лилль", как и "Милан", еще ни разу не проиграл в сезоне 2020/21. Команда Кристофа Гальтье не лидирует в чемпионате Франции, но отстает от ПСЖ лишь на два очка — это очень солидный результат.

В Лиге 1 "Лилль" имеет пять побед и четыре ничьи. Во всех матчах, которые "Лилль" выиграл, команда не пропустила - общий счет 11:0. В Лиге Европы также без поражений: 4:1 в поле "Спарты", 2:2 дома с "Селтиком".

"Милан" - "Лилль". Прогноз

Вряд ли "Милану" будет так просто с "Лиллем", как против "Спарты" неделю назад. Французы будут сопротивляться и, скорее всего забьют. Но это не значит, что серия "Милана" без поражений закончится.