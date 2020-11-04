Арсенал - Мольде. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, группа B, третий тур

5 ноября. Лондон, “Эмирейтс“

“Арсенал” 22:00 “Мольде”

Телетрансляция – OLL.TV, Megogo, Воля TV

Матч “Арсенала” и “Мольде” – это встреча лидеров группы B. Обе команды ранее расправились со своими соперниками по группе (венский “Рапид” и “Дандолк”) и имеют по шесть очков после двух туров. Лидерство “Арсенала” не вызывает вопросов, но победа “Мольде” в матче с “Рапидом” стала немного неожиданным результатом.

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Главному тренеру “Арсенала” перед матчем на “Эмирейтс” задавали много вопросов о норвежском футболе и о “Мольде” в частности. Артета похвалил соперника, сказав, что это крепкая команда. По словами испанского тренера, “Мольде” играет надежно и организованно, компактно защищается и полагается на креативность футболистов группы атаки. Также Артета ушел от прямого ответа на вопрос, есть ли у него команда “А” и команда “Б”. 38-летний тренер дипломатично ответил, что старается распределять игровое время между всеми футболистами, учитывая плотный календарь и предстоящую международную паузу.

Артета может рассчитывать на Давида Луиса, который восстановился после травмы, но вне игры остаются Чамберс, Мари и Мартинелли. Вероятно, тренер “Арсенала” проведет серьезную ротацию и сменит практически всю команду, которая играла против “Манчестер Юнайтед” в воскресенье и выиграла 1:0. “Мольде” до конца года потерял основного правого бека Кристоффера Харальдсейда, больше никаких потерь у норвежской команды нет.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рунарссон – Колашинац, Давид Луис, Мустафи – Мэйтленд-Найлз, Себальос, Джака, Соареш – Пепе, Нельсон – Нкетиа

“Мольде”: Линде – Уинго, Бьорнбак, Грегерсен, Хеуген – Эурснес, Эйкрем, Эллингсен – Хестад, Кнудтсон, Омоиджуанфо

Прогноз на матч “Арсенал” – “Мольде”

“Мольде” выиграл шесть своих последних матчей, в том числе два в Лиге Европы, и это соперник, которого точно не стоит недооценивать. В прошлом туре “Арсенал” практически тайм не мог забить в ворота “Дандолка”, а “Мольде” все-таки команда другого уровня. Однако “Арсенал” все же обладает достаточной глубиной состава, чтобы справиться с норвежским чемпионом. Прогноз – победа “Мольде” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.