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Заря - АЕК. Анонс и прогноз на матч
В ослабленном состоянии прилетел греческий клуб в Украину. Но сможет ли "Заря" воспользоваться слабостями гостей?
Не очень высокие, но шансы занять второе место в группе "Заря" еще сохраняет. Для того, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы весной, луганчанам сейчас необходимо обыгрывать гостей из Греции. Не остается у Скрипника вариантов для каких-то маневров, других вариантов или надежд на осечки конкурентов. В первых двух матчах "бело-черные" проиграли – пришло время прервать эту неудачную серию.
Лига Европа. Группа G. Третий тур
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)
Главный судья: Уильям Коллам (Шотландия)
Заря (Луганск, Украина) 22:00 АЕК (Афины, Греция)
Телетрансляция на канале "Футбол 2"
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Афиняне, как и луганчане, проиграли в двух первых матчах группового этапа ЛЕ. "Лестер" был сильнее 2:1, а "Брага" вообще разгромила АЕК 3:0. Однако у команды Массимо Каррера было две игры в квалификации и в этих играх греческая команда ощутила вкус побед, что может добавит уверенности гостям на "Славутич-Арене".
Сначала АЕК в гостях разобрался со швейцарским "Сент-Галленом" 1:0, а затем в плей-офф афинская команда прошла хорошо знакомый нам "Вольфсбург" 2:1. Неплохо обстоят дела у АЕКа в чемпионате Греции – победы в двух последних матчах – над "ОФИ" 2:1 и "Яниной" 1:0. На третьем месте в своем первенстве идет команда Каррера.
У "Зари" неважная ситуация как в Лиге Европы, так и в УПЛ. Только на восьмом месте луганчане, а на прошлых выходных не смогли они переиграть "Ингулец" 1:1. Всего две победы у команды Скрипника в этом сезоне – над "Рухом" 4:0 и "Львовом" 5:0, при трех поражениях и четырех ничьих.
Главное, чего не хватает "Заре" в последних матчах - уверенности и сыгранности, а вместе с этим – как следствие – стабильности. В двух победных матчах ловили кураж "бело-черные", наколотили соперникам полную корзину, но затем "сдувались" и выглядели блеклой тенью самих себя. Измениться ли что-то в противостоянии с АЕКом?
Необходимо отметить, что для "Зари" сезон 2020/21 это третья попытка пройти групповой раунд Лиги Европы. В 2016-м году удалось в шести играх добыть две ничьи, при четырех поражениях – четвертое место. В 2017-м году луганчане заняли в группе третье место, добыв две победы. Теперь хотелось бы прогресса и второго места. Но непросто складываются для "бело-черных" матчи в Лиге Европы, словно какой-то комплекс довлеет над ними. Уже пора бы справиться с самими собой и с лишним волнением, все же эпизодами, даже в самых неудачных матчах, но "Заря" показывает хороший настрой и способность к достижению результата. Возможно, в этот раз получится сыграть в свой футбол, ведь греческие клубы так же славятся нестабильностью.
"Заря" и АЕК никогда ранее не встречались, более того, луганчане никогда не встречались в еврокубках с представителями Греции.
А вот АЕК совсем недавно – в 2018-м году играл с "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Ничью 1:1 команды расписали в Элладе, а затем 0:0 в Украине, соответственно, киевляне тогда прошли афинян. Правда, в следующем раунде вылетели от "Лацио".
Больше АЕК с украинцами не встречался.
Главной потерей для гостей в матче на "Славутич-Арене" будет отсутствие главного тренера, который остался в Греции и слег с повышенной температурой. Скорее всего, не сыграют за АЕК Альмпанис, Сарделис, Гарсия, Шиманський и Симоэш. Зато восстановился украинский легионер Дмитрий Чигринский, который с большой вероятностью выйдет на поле в стартовом составе. Также ожидаем увидеть в старте Евгения Шахова. У "Зари" травмированы Козаков и Гречкин, но пошли на поправку Громов и Махарадзе. Громов вполне может выйти на игру на замену и усилить команду во втором тайме.
Заря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня - Юрченко, Кочергин - Назарина - Лунев, Кабаев.
АЕК: Цинтотас – Инсуа, Неделчару, Чигринский, Бакакис – Шахов, Крститич – Василантонопулос, Мантолос, Лопеш – Оливейра.
Само собой тут напрашивается банальное, но правдивое изречение – когда же выигрывать "Заре", как не в домашнем матче с АЕКом. Примерно равны по классу эти команды, напомним, что при жеребьевке луганчане находились в четвертой корзине, афиняне – в третьей. Потенциал у команды Скрипника достаточно высокий, только усталость или недооценка соперника может помешать хозяевам обыграть гостей. Нет сомнений, что забьют обе команды, есть основания предполагать, что на один мяч больше забьют "бело-черные". Прогноз: победа "Зари" 2:1.
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