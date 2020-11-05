Лестер – Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, групповой этап

Квартет G, третий тур

Лестер, арена "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер Сити" – "Брага"

Телетрансляция – Volia Football 3, 22:00

"Лестер Сити" и "Брага" безоговорочно доминируют в группе G по итогам двух туров: обе команды добыли по шесть очков, забили по 5 голов и пропустили по одному мячу. При таких вводных имеем лишь одну реальную интригу в квартете – кто же выйдет с первого места? На этот вопрос ответит предстоящая игра на Альбионе, а также ответное противостояние коллективов в Португалии после международного перерыва.

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Английскому клубу желательно решить вопрос уже в ближайший четверг, так как следующая встреча с "оружейниками" последует за игрой с "Ливерпулем" и неизвестно, в каких кондициях подойдут "лисы" после такой битвы в АПЛ. Если Роджерс выпускал Варди в старте даже на "АЕК" в прошлом туре (2:1), то что уж говорить о том, появится ли он на поле сегодня. Также с первых минут стоит ждать Тилеманса, Мэддисона и Шмейхеля.

"Лестер" и "Брагу" в последние недели не остановить. "Лисы" на серии из 4 побед кряду: к успехам в ЛЕ в играх с "Зарей" (3:0) и "АЕКом" (2:1) прибавились триумфы над "Арсеналом" (1:0) и "Лидсом" (4:1) самого Марсело Бьелсы. "Оружейники" же и вовсе выиграли 6 последних встречей во всех турнирах и вырвались обратно в лидерскую группу чемпионата Португалии.

В целом "лисы" выглядят более цельным механизмом, не говоря о том, что их подбор футболистов откровенно выше уровнем. Однако если в предыдущих турах "Лестер" действовал с запасом прочности и мог себе позволить не перетруждаться при достижении нужно результата, то в игре с командой Карлуша Карвальяла такое не пройдет.

Факты:

В последних 8 из 9 последних игр с участием "Браги" в ЛЕ было забито 3 и более гола.

"Брага" забивала как минимум дважды в 8 из 9 последних матчах

Тотал больше 2.5 голов достигался в последних трех играх "Лестера" в турнире

Составы:

"Лестер": Шмейхель – Фукс, Эванс, Фофана – Томас, Чоудури, Тилеманс, Олбрайтон – Мэддисон, Ундер – Варди "Брага": Матеуш – Силва, Кармо, Виана – Секейра, Каштру, Франсержио, Есгаю – Орта – Гаитан, Паулиньо