  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Европы
  4. Лестер – Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер – Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Два безоговорочных фаворита группы поспорят за лидерство

Лестер – Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, групповой этап

Квартет G, третий тур

Лестер, арена "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер Сити" – "Брага"

Телетрансляция – Volia Football 3, 22:00

"Лестер Сити" и "Брага" безоговорочно доминируют в группе G по итогам двух туров: обе команды добыли по шесть очков, забили по 5 голов и пропустили по одному мячу. При таких вводных имеем лишь одну реальную интригу в квартете – кто же выйдет с первого места? На этот вопрос ответит предстоящая игра на Альбионе, а также ответное противостояние коллективов в Португалии после международного перерыва.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Английскому клубу желательно решить вопрос уже в ближайший четверг, так как следующая встреча с "оружейниками" последует за игрой с "Ливерпулем" и неизвестно, в каких кондициях подойдут "лисы" после такой битвы в АПЛ. Если Роджерс выпускал Варди в старте даже на "АЕК" в прошлом туре (2:1), то что уж говорить о том, появится ли он на поле сегодня. Также с первых минут стоит ждать Тилеманса, Мэддисона и Шмейхеля.

"Лестер" и "Брагу" в последние недели не остановить. "Лисы" на серии из 4 побед кряду: к успехам в ЛЕ в играх с "Зарей" (3:0) и "АЕКом" (2:1) прибавились триумфы над "Арсеналом" (1:0) и "Лидсом" (4:1) самого Марсело Бьелсы. "Оружейники" же и вовсе выиграли 6 последних встречей во всех турнирах и вырвались обратно в лидерскую группу чемпионата Португалии.

В целом "лисы" выглядят более цельным механизмом, не говоря о том, что их подбор футболистов откровенно выше уровнем. Однако если в предыдущих турах "Лестер" действовал с запасом прочности и мог себе позволить не перетруждаться при достижении нужно результата, то в игре с командой Карлуша Карвальяла такое не пройдет.

Факты:

  • В последних 8 из 9 последних игр с участием "Браги" в ЛЕ было забито 3 и более гола.
  • "Брага" забивала как минимум дважды в 8 из 9 последних матчах
  • Тотал больше 2.5 голов достигался в последних трех играх "Лестера" в турнире

Составы:

"Лестер": Шмейхель – Фукс, Эванс, Фофана – Томас, Чоудури, Тилеманс, Олбрайтон – Мэддисон, Ундер – Варди

"Брага": Матеуш – Силва, Кармо, Виана – Секейра, Каштру, Франсержио, Есгаю – Орта – Гаитан, Паулиньо

Прогноз: Победа "Лестера" 3:1. "Лисы" серьезно настроены на эту Лиге Европы, что продемонстрируют в очередной раз и в игре с "Брагой". Португальцы могут доставить сопернику неудобства, но очки отобрать у них вряд ли получится.

1xbet
1.79
3.88
4.94
Сделать ставку
Favbet
1.77
3.90
4.80
Сделать ставку
Parimatch
1.75
3.80
4.90
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брага Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...