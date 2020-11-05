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Лестер – Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Два безоговорочных фаворита группы поспорят за лидерство
Лига Европы, групповой этап
Квартет G, третий тур
Лестер, арена "Кинг Пауэр Стэдиум"
"Лестер Сити" – "Брага"
Телетрансляция – Volia Football 3, 22:00
"Лестер Сити" и "Брага" безоговорочно доминируют в группе G по итогам двух туров: обе команды добыли по шесть очков, забили по 5 голов и пропустили по одному мячу. При таких вводных имеем лишь одну реальную интригу в квартете – кто же выйдет с первого места? На этот вопрос ответит предстоящая игра на Альбионе, а также ответное противостояние коллективов в Португалии после международного перерыва.
Английскому клубу желательно решить вопрос уже в ближайший четверг, так как следующая встреча с "оружейниками" последует за игрой с "Ливерпулем" и неизвестно, в каких кондициях подойдут "лисы" после такой битвы в АПЛ. Если Роджерс выпускал Варди в старте даже на "АЕК" в прошлом туре (2:1), то что уж говорить о том, появится ли он на поле сегодня. Также с первых минут стоит ждать Тилеманса, Мэддисона и Шмейхеля.
"Лестер" и "Брагу" в последние недели не остановить. "Лисы" на серии из 4 побед кряду: к успехам в ЛЕ в играх с "Зарей" (3:0) и "АЕКом" (2:1) прибавились триумфы над "Арсеналом" (1:0) и "Лидсом" (4:1) самого Марсело Бьелсы. "Оружейники" же и вовсе выиграли 6 последних встречей во всех турнирах и вырвались обратно в лидерскую группу чемпионата Португалии.
В целом "лисы" выглядят более цельным механизмом, не говоря о том, что их подбор футболистов откровенно выше уровнем. Однако если в предыдущих турах "Лестер" действовал с запасом прочности и мог себе позволить не перетруждаться при достижении нужно результата, то в игре с командой Карлуша Карвальяла такое не пройдет.
Факты:
- В последних 8 из 9 последних игр с участием "Браги" в ЛЕ было забито 3 и более гола.
- "Брага" забивала как минимум дважды в 8 из 9 последних матчах
- Тотал больше 2.5 голов достигался в последних трех играх "Лестера" в турнире
Составы:
"Лестер": Шмейхель – Фукс, Эванс, Фофана – Томас, Чоудури, Тилеманс, Олбрайтон – Мэддисон, Ундер – Варди
"Брага": Матеуш – Силва, Кармо, Виана – Секейра, Каштру, Франсержио, Есгаю – Орта – Гаитан, Паулиньо
Прогноз: Победа "Лестера" 3:1. "Лисы" серьезно настроены на эту Лиге Европы, что продемонстрируют в очередной раз и в игре с "Брагой". Португальцы могут доставить сопернику неудобства, но очки отобрать у них вряд ли получится.
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