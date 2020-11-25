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АЗ - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы
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АЗ - Реал Сосьедад: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.11.2020 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол

АЗ - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Европы. Групповой этап. Группа F. Четвертый тур. Нидерланды. Алкмар. Стадион AFAS. Арбитр в поле – Александр Ставлев (Северная Македония), трансляция в Украине – MEGOGO, Oll.tv

В чемпионате Испании у "Реал Сосьедад" дела идут отлично – семь побед в десяти матчах обеспечили баскам лидерство, хотя по потерянным очкам их опережает мадридский "Атлетико". О чемпионстве в расположении сан-себастьянского клуба никто не говорит, но аппетит приходит во время еды. Прямо сейчас задача минимум достигает борьбы за зону Лиги чемпионов. В сегодняшней Примере баскам это под силу. И под силу достойно выступить в Лиге Европы, хотя еще даже вопрос с выходом в 1/16-ю финала незакрыт.

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После половины дистанции "Реал Сосьедад" имеет поровну очков с "Наполи" и АЗ – по шесть. В предыдущем туре удалось одолеть представителя Нидерландов на своем поле с минимально разницей в счете. Но гостевой для басков матч обещает быть куда сложнее.

Поражение от "Ла Реала" в Испании стало первым для АЗ со времен капитуляции в Киеве (в квалификации Лиги чемпионов). Первым и последним, ведь два следующих матча в Эредивизие АЗ выиграл с сухим счетом 3:0 и 1:0. Команда еще не проигрывала в своем чемпионате, но слишком много матчей свела к ничьей (пять из восьми). Поэтому занимает после восьми сыгранных туров лишь восьмое место (с одним матчем в запасе).

"Реал Сосьедад" сыграет без Давида Сильвы – испанец выбыл примерно на две недели. Также нет в списке игроков, полетевших в Нидерланды, Эспиносы, Горосабеля и Ильярраменди.

Ориентировочные составы:

АЗ: Бизот - Свенссон, Хацидиакос, Мартинс Инди, Вейндал - Копмейнерс, Мидтшё, Де Вит - Карлссон, Гудмундссон, Стенгс

"Реал Сосьедад": Мойя - Сальдуа, Ле Норман, Субельдия, Монреаль - Субименди, Гевара, Мерино - Янузай, Оярсабаль - Исак

Прогноз – ничья 2:2.

В первом круге группового этапа, как уже отмечалось, "Реал Сосьедад" победил АЗ с минимальной разницей в счете. Но игра была полностью под контролем испанской команды. АЗ сумел нанести в створ ворот лишь один удар. Однако дома команда Арне Слота играет содержательнее, агрессивнее и смелее. У "Реал Сосьедад" есть потенциал, чтобы не проиграть, но и победить будет сложно. Хорошая ставка – на ничью, или на общее количество голов, которые, кажется, будет более трех.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы АЗ (Алкмаар) Прогнозы
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