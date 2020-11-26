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АЕК - Заря. Анонс и прогноз на матч

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(1 голосов)

Сможет ли команда Скрипника сыграть на результат? Что остается луганчанам?

АЕК - Заря. Анонс и прогноз на матч
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Момент истины для "Зари". Больше отступать некуда, проигрывать больше нельзя, пора бы сохранить честь и достоинство, а заодно порадовать украинских болельщиков (хоть кто-то из наших клубов должен это сделать). Да, в прошлом туре ЛЕ луганчане проиграли гостям из Греции на своем поле, но лишь условно своем, ведь в последнее время - пока Луганск оккупирован российскими войсками - "бело-черным" неважно где играть. Может, в гостях даже легче. Сейчас необходимо собрать всю волю в кулак и после трех подряд поражений добыть приемлемый результат.

Лига Европы. Четвертый тур

Стадион: Олимпийский стадион Спирос Луис (Афины)
Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

АЕК (Афины, Греция) 19:55 Заря (Луганск, Украина)

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Невероятные 17 дней без официальных матчей находится "Заря", и это в разгар сезона. Последняя встреча луганчан состоялась 8 ноября, ничья с "Ворсклой" 0:0. Затем была пауза на матчи сборных, и перенос матча с "Олимпиком", который из-за коронавируса не смог собрать команду на матч Премьер-лиги.

Невозможно утверждать, пойдет на пользу или во вред команде Скрипника такая продолжительная пауза. Возможно, необходимо было отдохнуть "бело-черным" от матчей с АЕКом (1:4), "Ингульцом" (1:1), "Брагой" (1:2). Последний раз "Заря" побеждала 25 октября, когда разгромила обессиленный "Рух" 4:0. Всего у луганчан две победы в этом сезоне, еще "Львов" удалось обыграть 5:0. При четырех поражениях и пяти ничьих.

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АЕК одержал победы в трех последних матча. Кроме "Зари" афиняне обыграли в греческом чемпионате "ОФИ" 2:1, а на прошлых выходных удалось разгромить "Ларисой" 4:1. Судя по всему, в очень неплохой форме находится бронзовый призер Суперлиги Греции.

Вернулись в строй АЕКа украинские легионеры Чигринский и Шахов, игроки уже в общей группе после того, как в начале ноября сдали положительные тесты на COVID-19. Евгений Шахов сыграл с "Ларисой".

А вот у "Зари" точно не сыграют Гречкин и Казаков, а также проблемы со здоровьем у Махарадзе. Не лучшая ситуация у Скрипника в кадровом вопросе.

СТАТИТИКА

"Заря" ранее не встречалась с греческими клубами. АЕК относительно недавно играл с "Динамо".

В 2018-м году в 1/16 финала Лиги Европы ничью 1:1 расписало "Динамо" в Афинах. Потом была приемлемая для киевлян ничья 0:0 на "Олимпийском".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Всего четыре игрока обороны в заявке "Зари" - Виталий Вернидуб, Джоэль Абу-Ханна, Денис Фаворов, Дмитрий Поддубный, хотя Хомченовский и Иванисеня могут закрыть проблемные позиции. Посмотрим, что придумает Скрипник. Есть травмированные и у АЕКа, хотя и не незаменимые игроки – Гарсия, Шиманский, Симоэш, Мантолос.

АЕК: Цинтотас – Инсуа, Чигринский, Неделчару, Бакакис – Крститич, Шахов – Василантонопулос, Махерас, Лопеш – Оливейра.

Заря: Шевченко - Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский – Иванисеня - Юрченко, Кочергин, Назарина, Лунев - Кабаев.

ПРОГНОЗ

Главная проблема "Зари" в психологии, словно в яме оказались луганчане, не могут выбраться из нее, карабкаются и отчаянно сопротивляются, показывая неудовлетворительные результаты. Если Виктор Скрипник найдет необходимые слова, настроит команду, можно рассчитывать, что "бело-черные" не проиграют. АЕК же на ходу, может доставить много проблем украинской команде, но будем надеяться на лучшее, хотя и прогноз будет очень осторожным. В этом матче может произойти все, что угодно. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Прогнозы
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