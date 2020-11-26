Лилль - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы. Групповой раунд, 4-й тур

26 ноября. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" 19:55 "Милан"

Арбитр: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Футбол 2

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Поединок текущего лидера Серии А и второй команды Франции, навязывающей борьбу наверху самому "ПСЖ".

Пикантности противостоянию добавляет тот факт, что три недели назад абсолютно неожиданно "Лилль" разгромил "Милан" на "Сан Сиро" со счетом 3:0 и хет-триком Юсуфа Языджи. Учитывая то, как проваливают евросезон французские клубы, это было сродни грому среди ясного неба. И даже Златан тогда "россо-нери" не помог.

В этот раз 39-летнего символа "Милана" на поле не будет - он потянул бедро и выбыл на пару недель. Конечно, это еще повышает шансы "Лилля" на успех. Пусть статистики подсчитали, мол, "россо-нери" выигрывают без Ибрагимовича на пару процентов чаще, чем с ним, но когда на носу лобовой матч, и соперник в хорошей форме, швед с его лидерскими качествами и харизмой точно бы не помешал.

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"Лилль" - это ведь не мальчики для битья. У команды Кристофа Гальтье лишь одно поражение в 11 турах Лиги 1, а в последнем туре "Доги" без шансов вынесли "Лорьян", нанеся по воротам соперника 31 удар. Это клубный рекорд со времен Эдена Азара.

"Милан" тоже может похвастать классной формой. Команда пока идет без поражений в Серии А, а в минувший уик-энд победила "Наполи" на "Сан Паоло". Правда, там игру сделал Златан, которого на сей раз не будет.

Не вернется на "Пьер Моруа" и бывший игрок "Догов", а нынче форвард "Милана" Рафаэл Леау - у него повреждение. За французов же не сыграют два железных игрока старта - правый фулбек Зеки Челик и центрхав Ренату Санчеш.

Сложно сказать, кто со старта побежит вперед. Турнирное положение никого к этому не обязывает: "Милан" и "Лилль" оторвались от остальных в группе, и победа одной из команд будет на 99% означать ее выход в плей-офф. Со зрителями "Лилль" дома атакует охотно - публика на севере Франции горячая. А так, при пустых трибунах может быть всякое. Ясно только одно: все камеры будут прикованы к Языджи. Помимо хет-трика в Милане он провернул трюк со шляпой и против "Славии", а в последнем туре чемпионата выдал 2+1, попутно отдав 7 (!) передач под удар. Если кто-то и способен завтра самостоятельно выиграть встречу, то это он.

Цифры и факты

В последних 9 матчах "Милана" во всех турнирах было забито 3 или больше голов

В последних 8 матчах "Милана" обязательно были голы в первом тайме

"Лилль" забивал до перерыва в последних 4 матчах во всех турнирах

"Лилль" ни разу не уходил с поля без забитого гола в этом сезоне. У "Милана" такое случалось раз - именно в поединке с "Догами"

Домашняя серия без поражений "Лилля" достигла 10 матчей. Последний раз "Доги" уступали на "Пьер Моруа" "Марселю" 16 февраля (1:2)

"Милан" не выигрывал у "Лилля" в 21 веке. Ранее команды встречались только в ЛЧ-2006/07, и там "Доги" сенсационно сыграли 0:0 и 2:0

Ориентировочные составы

"Лилль": Меньян - Пье, Фонте, Ботман, Брадарич - Иконе, Андре, Сумаре, Бамба - Йылмаз, Языджи

"Милан": Доннарумма - Далот, Кьяер, Романьоли, Эрнандес - Тонали, Кесье - Кастельехо, Браим Диас, Чалханоглу - Ребич

Прогноз на матч "Лилль" - "Милан"

Итальянцы делают ставку на Серию А, это очевидно, а "Лилль" дома традиционно силен и много забивает. Рискнем поставить на французов с форой 0 - такой вариант букмекеры предлагают с коэффициентом от 1,8.