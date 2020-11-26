Ницца - Славия. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы. Групповой раунд, 4-й тур

26 ноября. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" 22:00 "Славия"

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Последний шанс спасти евросезон для команды Патрика Виейра. Только в эту затею слабо верится.

Большинство игроков "Ниццы" лишь на днях выздоровели от коронавируса и вернулись к тренировкам. Не у всех спортсменов это проходит безболезненно - посмотрите хотя бы на Супрягу и Дуэлунда, которые до сих пор не могут прийти в себя. Среди "Орлят" наверняка тоже будут подобные случаи.

Между тем, побеждать "Славию" надо обязательно, иначе о плей-офф можно забыть. После трех туров у чехов и "Байера" по 6 очков, у "Ниццы" и "Хапоэля" - по 3. В то, что немцы дома обыграют израильтян и достигнут планки в 9 баллов, сомнений почти нет. Стало быть, для чехов и французов останется всего одно место, которое они и разыграют.

В первом матче команд в Праге "Славия" победила 3:2, но этот счет слишком щадящий для "Орлят", не показавших ничего, кроме сольных попыток прорваться от Амина Гуири и Рони Лопеша. Пражане в том матче выглядели гораздо круче.

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Стала ли команда Виейра лучше с тех пор? Очень сомневаемся. В следующей игре чемпионата с "Монако" "Ницца" не менее 8-10 раз обрезалась на своей половине поля и заслуженно проиграла, а затем игроки заболели на COVID. И где тут предпосылки для реванша, позвольте спросить?

"Славия" на ходу - она выиграла два последних матча всухую и уверенно лидирует в чешском первенстве. Ее игроки во время международной паузы были успешны в сборной, а после нее вернулись и прибили аутсайдера "Опаву" со счетом 6:0. В Ницце чехов устроит и ничья, и все указывает на то, что им по силам ее добиться.

Цифры и факты

"Славия" еще не проигрывала в родном чемпионате, выиграв 7 матчей из 8

"Ницца" уходила с поля без забитых голов лишь дважды в 14 матчах этого сезона

В последних шести матчах во всех турнирах у "Ниццы" две победы и три поражения

У "Славии" только 2 победы в 5 последних выездных матчах во всех турнирах, причем обе в чешском первенстве, а не ЛЕ

Амин Гуири забил 3 из 5 голов "Ниццы" в текущей Лиге Европы

Между собой в официальных матчах команды до этого сезона не встречались. Был только спарринг в 2017 году - и тогда со счетом 4:1 выиграла "Славия"

Ориентировочные составы

"Ницца": Бенитес - Пельмар, Робсон-Бамбу, Нсоки - Аталь, Шнейдерлен, Лис-Мелу, Лотомба - Рони Лопеш, Маолида, Гуири

"Славия": Колар - Масопуст, Зима, Кудела, Боржил - Холеш, Шевчик - Сима, Станчу, Олайинка - Кухта

Прогноз на матч "Ницца" - "Славия"

Выступления только что вернувшихся после коронавируса футболистов - то еще зрелище, а у "Ниццы" переболел весь основной состав, да и до этого команда классной игрой похвастать не могла. Рискнем поставить на чехов с форой 0 - букмекеры предлагают такой вариант с кэфом около 1,8-1,9.