Битва лидеров. Рейнджерс - Бенфика: Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы. Групповой этап, четвертый тур.

26 ноября, 22:00. Глазго, "Айброкс Стэдиум".

Трансляция: "Футбол 2", 21:50

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

"Рейнджерс" и "Бенфика" продолжают поединок за статус лидера в группе D Лиги Европы. Оба сейчас имеют по семь очков и идут нога в ногу. Кто же сможет опрокинуть чашу весов в свою сторону и возглавить квартет?

История противостояния

Всего один матч между этими командами проходил раньше. Три недели назад соперники встречались в Португалии в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Тогда счет на табло после финального свистка был 3:3. Матч получился очень веселым и богатым на события: удаление, два автогола, два спасительные мячи для хозяев после 77 мин. Если и этот поединок получится таким, то болельщикам будет на что посмотреть.

Ни одна из команд не выигрывала еще данный турнир, однако обе доходили до финала. Шотландцы это делали в 2008 году, где проиграли "Зениту" Анатолия Тимощука. Португальский коллектив осуществлял это трижды: 1983, 2014, 2015, однако проклятие Беллы Гуттманна до сих пор в силе ...

Кадры

Гостям в матче не поможет целый ряд важных футболистов. Удаления в предыдущем матче Лиги Европы получил Отаменди, поэтому он не сыграет сегодня из-за дисквалификации. Также в поединке не примут участие Алмейда, Вайгль, Нуньес, Таарабт, Тодибо и Педринью – все попали в лазарет. Хозяева же подошли к матчу без серьезных потерь.

"Рейнджерс" не может похвастаться звездными исполнителями в своем составе, кроме как Джермейна Дефо. В это же время, "Бенфика" имеет право на это. Несмотря на то, что среди известных фамилий много травмированных игроков, в матче "орлам" помогут Вертонген, Эвертон, Пицци, Рафа Силва и Вальдшмидт.

Цифры, факты и шансы

"Рейнджерс" не проигрывает уже 20 матчей подряд.

Только в одном из семнадцати последних официальных поединках "Бенфика" не забила хотя бы один гол.

Последние десять домашних игр подряд шотландская команда выиграла со счетом 31:1, одержав победу во всех встречах.

Лишь четыре из 16-ти последних выездных матчей "орлы" сыграли "на ноль".

С пятого марта этого года "Рейнджерс" проиграл лишь дважды - "Байеру".

"Бенфика" за последние 20 матчей уступила шесть раз.

В орлов три поражения за последние 10 игр в гостях.

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"Рейнджерс" сейчас большими шагами выходит из перестройки, которая пытается восстановить ту великую команду времен до кризиса клуба. Уже второй год подряд подопечные Джеррарда участвуют в групповом этапе Лиги Европы, и не против так же второй раз подряд выйти в 1/16 турнира. Все предпосылки для этого есть. Главной же должна стать победа над крупнейшим конкурентом группы, что им под силу. "Бенфика" окровавленная от многочисленных потерь, в то время как хозяева поединка подходят в оптимальных кондициях к матчу. "Рейнджерс" сейчас опережает "Селтик" в чемпионате Шотландии на целых 11 очков, чего уже давно не было. Команда Джеррарда сейчас на подъеме и готова побеждать ослабленный португальский клуб.

Прогноз на матч: Рейнджерс - Бенфика 2:1; обе забьют.