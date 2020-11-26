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Брага - Лестер. Прогноз на матч ЛЕ

Лига Европы
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в Лиге Европы, которое состоится 26 ноября, начало встречи в 19:55

Брага - Лестер. Прогноз на матч ЛЕ
UA-Футбол
Новина українською

В матче с "Брагой" команда Роджерса может обеспечить себе путевку в плей-офф. В прошлом туре "Лестер" легко разделался с португальским клубом на своем поле 4:0. Очевидно, что в родных стенах "Брага захочет взять реванш, традиционно подопечные Карвальяла на своем поле выступают более успешно.

Лига Европы. Четвертый тур

Стадион: Городской стадион (Брага)
Главный судья: Д. Орсато (Италия)

Брага 19:55 Лестер

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

На прошлых выходных "Ливерпуль" прервал шестиматчевую победную серию "лис", со счетом 0:3 уступил "Лестер". Во многом неожиданное поражение, что и должны доказать подопечные Роджерса в игре с "Брагой".

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После поражения от "Лестера" у "Браги" было по матчу в Чемпионате и Кубке Португалии – оба победные. Сначала удалось обыграть принципиального соперника "Бенфику" 3:2, а затем "Трофенше" 2:1. Интересно, что три подряд поединка "Брага" провела в гостях.

Сложно выбрать фаворита в этом матче. Лидеры группы, которые с большой вероятностью выйдут в плей-офф Лиги Европы, оставив позади АЕК и нашу "Зарю". Вполне вероятно, ничья устроит команды, скорее всего, они обменяются голами. Прогноз: ничья 1:1.

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