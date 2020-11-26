Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брага - Лестер. Прогноз на матч ЛЕ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в Лиге Европы, которое состоится 26 ноября, начало встречи в 19:55
В матче с "Брагой" команда Роджерса может обеспечить себе путевку в плей-офф. В прошлом туре "Лестер" легко разделался с португальским клубом на своем поле 4:0. Очевидно, что в родных стенах "Брага захочет взять реванш, традиционно подопечные Карвальяла на своем поле выступают более успешно.
Лига Европы. Четвертый тур
Стадион: Городской стадион (Брага)
Главный судья: Д. Орсато (Италия)
Брага 19:55 Лестер
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре
На прошлых выходных "Ливерпуль" прервал шестиматчевую победную серию "лис", со счетом 0:3 уступил "Лестер". Во многом неожиданное поражение, что и должны доказать подопечные Роджерса в игре с "Брагой".
После поражения от "Лестера" у "Браги" было по матчу в Чемпионате и Кубке Португалии – оба победные. Сначала удалось обыграть принципиального соперника "Бенфику" 3:2, а затем "Трофенше" 2:1. Интересно, что три подряд поединка "Брага" провела в гостях.
Сложно выбрать фаворита в этом матче. Лидеры группы, которые с большой вероятностью выйдут в плей-офф Лиги Европы, оставив позади АЕК и нашу "Зарю". Вполне вероятно, ничья устроит команды, скорее всего, они обменяются голами. Прогноз: ничья 1:1.
Популярное сейчас
- Биатлон возвращается. Где смотреть гонки Кубка мира в Контиолахти?
- Первая осечка Клоппа в турнире. Ливерпуль - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Интер - Реал 0:2. Взрослые, дети и судьи
- Ницца - Славия. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Звезда МЮ открывает книжный клуб для детей из бедных семей