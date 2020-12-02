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Забьет ли снова Кайоде? Сивасспор - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Сивасспор - Вильярреал: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.12.2020 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол

Забьет ли снова Кайоде? Сивасспор - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Европы. Групповой этап. Группа І. Пятый тур. Турция. Сивас. Стадион "Йене Дорт Эйлюль Стадиюму". 03.12.2020. 19:55. Арбитр в поле – Дуйе Струкан (Хорватия); трансляция в Украине – MEGOGO, Воля ТВ, Oll.tv

Вырисовывается интересный матч. Интерес разогревает картина первого поединка между "Вильярреалом" и "Сивасспором": восемь голов, шесть желтых карточек, нереализованный пенальти. Тогда в группе І еще не было понятно, кто и на что способен претендовать. Сейчас же картина ясна.

"Вильярреал" возглавляет турнирную таблицу и близок к тому, чтобы выйти в плей-офф с первого места. Для этого "субмарине" нужно победить "Сивасспор". Если же "Маккаби" потеряет очки в параллельном матче с "Карабахом", испанцам хватит даже ничьи.

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У "Сивасспора" больше вариантов. Турки не будут последними, но находятся под угрозой финишировать на третьем месте, что равноценно провалу. После четырех туров "Сивасспор" отстает от "Маккаби" на одно очко, но в последнем туре сыграет как раз с израильтянами. Задача на матч с "Вильярреалом" – не проиграть. Тогда шансы на выход в 1/ 16-ю сохранятся независимо от результата матча "Карабах" - "Маккаби".

Результаты турецких команд интересуют нас из-за борьбы за позиции в Таблице коэффициентов. Когда в третьем туре синхронного проиграли и "Динамо", и "Шахтер", и "Заря", турки взяли максимум благодаря победам "Сивасспора" и "Истанбула" (в Лиге чемпионов). Турция приблизилась к Украине на расстояние одной ничьей (0,2 балла), но сейчас разница снова выросла (0,6 балла по состоянию на 20:00 второго декабря).

Если "Сивасспор" проиграет, а "Маккаби" возьмет три очка, Турция потеряет своего евробойца безвозвратно. Шестой тур группового этапа тогда станет для "Сивасспора" финальным аккордом в евросезоне.

Еще одна изюминка поединка – бомбардирское противостояние Лари Кайоде и Пако Алькасера. Оба забили в четырех матчах по четыре мяча и находятся в списке лучших снайперов турнира. Форвард "Сивасспора", все еще принадлежащий "Шахтеру" по контракту, забивал в каждом поединке группы и ни разу с пенальти. Не зря "горняки" рассматривают возможность вернуть африканца в свои ряды.

Надо отметить, что у "Вильярреала", кроме Алькасера, четырьмя голами в Лиге Европы забил еще и Карлос Бакка. "Субмарина" вообще отличается высокой результативностью (13 голов в четырех матчах). Больше забивает только "Байер" (Леверкузен).

Ориентировочные составы:

"Сивасспор": Самасса - Гойяно, Османпаша, Камара, Чифтчи - Кофи, Клаудемир - Эзтекин, Градель, Ятабаре - Кайоде

"Вильярреал": Рульи - Пенья, Пау Торрес, Рамиро Мори, Эступиньян - Иборра, Парехо, Тригерос - Чуквезе, Кубо - Бакка

Прогноз: победа "Вильярреала" 3:2.

Результативность первого матча между этими командами (восемь голов на двоих) оказалась аномальной, однако на четыре-пять голов в ответном поединке смело можно рассчитывать. "Сивасспору" нужна победа, "Вильярреал" радостно будет пользоваться пространством. Да и атаки – в ДНК этих клубов.

Предлагаем поставить ставку на то, что голы будет забито в обоих таймах.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Лига Европы Вильярреал Сивасспор (Сивас) Оларенваджу Кайоде Прогнозы sweettv
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 20:52
Кайоде, давай бомби!!!! Может все у тебя получится!!!
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