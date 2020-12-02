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АЗ Алкмар - Наполи. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы
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АЗ Алкмар – Наполи: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 декабря ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол

АЗ Алкмар - Наполи. Прогноз на матч Лиги Европы
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, группа F, пятый тур

3 декабря. Алкмар, “стадион АЗ”

“АЗ” Алкмар 22:00 “Наполи” Неаполь

Телетрансляция – Megogo, Воля TV, OLL.TV

В первом туре АЗ не смог сыграть с “Наполи” оптимальным составом из-за вспышки коронавируса в своем составе. Тем не менее нидерландская команда неожиданно переиграла неаполитанцев на “Сан-Паоло” со счетом 1:0. В следующем туре “АЗ” выиграл у “Риеки” и перспективы на плей-офф ЛЕ казались очень радужными – шесть очков из шести возможных. Однако затем была провальная дуэль с “Реал Сосьедадом”. Лидеру Ла Лиги “АЗ” в гостевом матче проиграл, а в домашнем сыграл 0:0. Команды имеют по семь очков после четырех туров. Если “АЗ” проиграет “Наполи” (лидеру группы с девятью пунктами), то фактически останется за пределами плей-офф ЛЕ, так как “Сосьедад” будет играть с “Риекой”, проигравшей все четыре матча.

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Дженнаро Гаттузо очень положительно отзывается об “АЗ” и отметил тот факт, что команда из Алкмара еще ни разу не проиграла в национальном чемпионате. Высокого мнения о сопернике “Наполи” и капитан неаполитанцев Инсинье: “Это будет сложный матч, но мы постараемся добыть результат любой ценой. Победа в Лиге Европы – это наша цель”.

“Наполи” подходит к игре против АЗ в отличном настроении. На выходных команда Дженнаро Гаттузо в принципиальном матче разгромила “Рому” 4:0. По голу забили Инсинье, Руис, Мертенс и Политано. Интересно, что Гаттузо требует от своей команды еще лучшей игры, и даже немного раскритиковал Инсинье и Мертенса после победы над “джаллоросси”.

Против АЗ не сыграет форвард “Наполи” Виктор Осимхен, не сумевший восстановиться после травмы, также вне игры останутся защитники Ррахмани и Хюсай. Тренер алкмарцев Арне Слот не сможет рассчитывать на основного правого бека Йонаса Свенссона.

Ориентировочные составы

“АЗ”: Бизот – Сугавара, Вейндал, Хацидьякос, Мартинс Инди – Мидтше, Копмейнерс – Карлссон, Де Вит, Стенгс – Боаду

“Наполи”: Оспина – Гулям, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо – Демме, Бакайоко – Эльмас, Зелински, Политано – Мертенс

Прогноз на матч АЗ Алкмар – Наполи

После поражения в первом туре “Наполи” больше не будет относиться к “АЗ” с недооценкой. Гаттузо, возможно и проведет небольшую ротацию, но и в полуосновном виде “Наполи” – это грозная сила. “АЗ” с тренером Арне Слотом стал хорошей, сыгранной командой, но противостоять мотивированным и индивидуально сильным игрокам “Наполи” Алкмару будет очень сложно. Прогноз – победа “Наполи” 1:0.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Лига Европы букмекеры Наполи (Неаполь) АЗ (Алкмаар) ставки Прогнозы
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