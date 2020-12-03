Ницца - Байер. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы. Групповой раунд, 5-й тур

3 декабря. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" 22:00 "Байер"

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Oll.tv

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Шансов на выход в плей-офф у французов практически не осталось, но есть необходимость биться за гонор. Как-никак, первый матч с "Байером" команда проиграла 2:6.

Проблема в том, что подопечные Патрика Виейра с тех пор не стали сильнее. Скорее, наоборот. Команда почти в полном составе перенесла коронавирус, но это обычная ситуация для осени 2020-го. Хуже то, что месяц назад порвал крестообразные связки колена капитан команды Данте. После этого "Ницца" проиграла 4 матча подряд, уступив даже "Дижону" (1:3), который до этого не выигрывал 11 матчей кряду.

"Байер", безусловно, в курсе этих проблем французов. Аналитики рассказали тренерам, а те вдолбили игрокам, что после травмы Данте "Ницца" в каждом матче обрезается у своих ворот, если немного поджать; что помимо Амина Гуири в атаке "Орлят" нету игроков, способных регулярно нагнетать обстановку; что опорная зона команды Виейра непрочная, а в отсутствие дисквалифицированного Шнейдерлена там и подавно будет проходной двор.

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Турнирная ситуация в группе такова, что "Ницце" для сохранения теоретических шансов на плей-офф нужна только победа, а вот "Байер" устроит и ничья. С учетом этого задача у "Фармацевтов" проще некуда.

Пускай у самого "Байера" лазарет переполнен, но зато команда у Петера Боша на ходу. В последних 10 матчах у нее лишь одно поражение при восьми победах. "Фармацевты" идут на третьей строчке Бундеслиги, отставая от "Баварии" лишь на три очка. "Ницца" с ее 11-м местом в Лиге 1 и рядом не стояла.

Чисто теоретически команда Патрика Виейра может замахнуться на сенсацию только если настроит подстраховку на флангах, насытит среднюю зону и будет точечно, но эффективно выбегать в контратаки. В позапрошлом сезоне это у "Ниццы" часто получалось благодаря скорости Аллана Сен-Максимена; год назад выручало мастерство Вилана Сиприена в центре. А вот сейчас никого из них не осталось, надеяться остается лишь на чудо.

Цифры и факты

"Ницца" проиграла 4 последних матчах подряд с общим счетом 5:11

"Байер" забивал голы в 10 из 12 последних матчей во всех турнирах. Сдержать "Фармацевтов" вышло лишь у "Славии" (0:1) и "Герты" (0:0)

У "Байера" 4 победы в 5 последних выездных матчах. Опять же, не срослось только со "Славией"

"Ницца" непременно забивала как минимум один гол в последних 10 матчах во всех турнирах. Последний раз команда ушла с поля без гола 27 сентября против "Бордо" (0:0)

В последних 5 матчах "Ниццы" неизменно забивалось 3 и более голов

До этого сезона команды между собой не встречались. Первый матч, напомним, "Байер" выиграл 6:2

Ориентировочные составы

У "Ниццы" помимо выбывшего надолго Данте вне игры важный правый защитник Юсеф Аталь (травма), основной центрфорвард Каспер Дольберг (осложнения после COVID), а также дисквалифицированные Морган Шнейдерлен и Хишам Будауи.

У "Байера" проблема с травмированными еще жестче: еще не готовы на 100% Карим Беллараби (бедро), Сантьяго Ариас (лодыжка) и Свен Бендер (лодыжка). Это не считая давно выбывших Арангиса, Паласиоса и Паулиньо. Зато вернулся в строй Лукас Аларио.

"Ницца": Бенитес - Лотомба, Робсон-Бамбу, Нсоки, Пельмар - Ренн-Аделаид, Тюрам, Лис-Мелу - Рони Лопеш, Гуири, Клод-Морис

"Байер": Градецкий - Бендер, Та, Едвай, Синкгравен - Баумгартлингер, Демирбай, Венделл - Бэйли, Аларио, Диаби

Прогноз на матч "Ницца" - "Байер"

Одна команда явно сильнее другой, так что не будем мудрить. Выберем простую победу "Фармацевтов" - букмекеры предлагают ее с кэфами в диапазоне 1,55-1,6. Можно даже рискнуть и ради большего заработка выбрать победу "Байера" с форой (-1) - здесь коэффициент составляет почти 2,0.