Милан - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

3 декабря. 19:55. Лига Европы. Группа Н. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Селтик"

Главный арбитр: Рикардо Де Бургос (Испания)

По расстоянию между первым и третьим местом в нынешней Лиге Европы Группа Н наиболее плотная. "Лилль", "Милан" и пражскую "Спарту" разделяют два очка. Поэтому всем им нельзя терять очки против аутсайдера группы, набравшего лишь одно и уже потерявшего шансы на выход. Тем более, когда этот аутсайдер страдает и во внутренних турнирах. Удивительно, что им является "Селтик". Чемпион Шотландии переживает ужасные времена, можно сказать, деморализован. Впрочем, кто как не "кельты" умеют бороться, выдавать максимум и побеждать прижатыми к стенке. Так что и сегодня они опасны.

В последних десяти матчах "Селтик" пропустил 23 мяча и победил лишь дважды. В том числе и проиграв скромной "Спарте" в ЛЕ оба матча с одинаковым счётом 1:4. Впервые за 62 года он проиграл дома четырежды подряд. В погоне за навязчивой идеей - десятым чемпионским титулом подряд - отставание от "Рейнджерс" составляет 11 очков, пусть и с двумя матчами в запасе. А в воскресенье вылетом из Кубка Лиги прервалась серия из 11-ти выигранных местных трофеев подряд. После чего сотни болельщиков, несмотря на локдаун, устроили стычки с полицией. Игроков и тренера пришлось выводить под охраной.

Самый известный болельщик "Селтика" рок-легенда Род Стюарт заявил, что за десятки лет боления за клуб не видел ничего подобного, говорил о шоке, позоре, отвращении как от действий болельщиков, так и от результатов и ситуации в команде. А обозреватели говорят о потере тренером Нилом Ленноном раздевалки, о безразличии игроков. Сам Леннон уже даже не желает критиковать подопечных, заявляя, что с этим отлично справляется и пресса. Не желает давить на них, считает, что они играют с достаточным желанием. Заявляет, что клуб сплочён и "ничего смертельного" нет. Но факты совершенно иные.

В "Милане" всё совершенно наоборот. Он бьёт положительные, а не отрицательные рекорды. Повторил рекорд по матчам подряд с забитыми (29), установил клубный рекорд по набранным очкам в первых девяти турах лиги (23). Лидирует в Серии А с пятиочковым отрывом и чувствует себя в небесах. SempreMilan не случайно назвал команду "счастливой семьёй". Даже во время изоляции главного тренера Стефано Пиоли она не уступила в Лилле, победила в Неаполе и дома "Фиорентину". Последнюю - ещё и без Златана Ибрагимовича. Чем доказала свою силу команды. А сегодня Пиоли вернётся на скамью запасных.

В Лиге Европы "россонери" потяжелее. Начали они групповой турнир победой в Глазго без особых усилий (3:1), но с налётом пассивности и заторможенности. В итоге в семи матчах в турнире не выиграли в основное время три, при том, что в лиге - два в девяти. Здесь были разгромлены дома "Лиллем" (0:3), прервав 24-матчевую серию без поражений во всех турнирах. Потому сегодня они должны быть поосторожнее. Пиоли опасается разъярённого оппонента, требует максимальной серьёзности и готовности, требует доминирования. При этом планирует ротацию. А с ротацией всегда есть опасность ошибиться.

Кадры

Прежде всего, отдых должен получить лидер обороны 31-летний Симон Кьер. Его заменит 21-летний Габбия, часто критикуемый. Справа Диого Далот должен заменить Калабрию. В центре поля вряд ли будут рисковать не совсем здоровым Беннасером, Франк Кесси сыграет, но он устал. Тонали и Крунич не впечатляют. Как и запасной правый вингер Кастильехо, хотя он и забил в Лилле. Брахим Диас неудачно отыграл против "Фиорентины", норвежский вингер Хауге выходил в стартовом составе лишь в Лилле. А Анте Ребич, первый центрфорвард в отсутствие Златана и Леау, ещё не забивал нигде в сезоне 2020/21.

Полагаться "Милан" будет на вратаря Джанлуиджи Доннарумму, регулярно спасающего, капитана Романьоли, забившего "Фиорентине" и набирающего форму, Кесси, левого защитника Тео Эрнандеса. Надеется получить помощь и от Хакана Чалханоглу, сильно сдавшего во время тяжёлых переговоров о новом контракте.

"Селтик" потерял двух из лучших вингеров - Эльюнусси и Форреста. Под вопросом важный центральный защитник Жюльен. Запасные Айети и Рогич подвели против "Росс Каунти". Также неясно, сколько центральных защитников выставят "обручи". Переход на 3-4-1-2 в воскресенье закончился катастрофой, но с 4-2-3-1 против "Спарты" получалось немногим лучше. С потерями вингеров логичнее первая. Солидной линией остаётся центр поля с опытными Брауном и МакГрегором, центрфорвард Одсонн Эдуар и атакующий полузащитник Кристи опасны. А арендованный у "Милана" Диего Лаксальт будет мотивирован.

"Милан": Д. Доннарумма, Далот, Габбия, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Крунич, Кастильехо, Чалханоглу, Хауге, Ребич

"Селтик": Баркас, Жюльен, Айер, Абд Эльхамид, Фримпонг, Браун, МакГрегор, Лаксальт, Нтчам, Кристи, Эдуар

Прогноз: Милан - Селтик 3:1

В Еврокубках статистика очных встреч обычно не так важна, ведь команды встречаются далеко не каждый сезон. Но от пяти побед и ничьей в семи матчах, от четырёх побед подряд, от трёх матчей дома подряд без пропущенных не отмахнуться. Да и без неё соотношение сил ясно. Теоретически, "Милан" должен разорвать разваленный "Селтик". На победителя здесь и вправду ставить толку нет. Хотя гордые шотландцы и поборются и постараются не опозориться. А ставить можно на голы обеих. Ведь у "Милана" лишь два "сухих" матча из десяти последних во всех турнирах, а у "Селтика" - один.