Спарта - Милан: Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы. Групповой этап 6-й тур

10 декабря 22:00. Прага, "Дженерали Арена"

Проиграв в пятом туре "Лилю" “Спарта” лишила себя всех шансов выйти в плей-офф Лиги Европы. Драматизма этому случаю придает то, что чехи забили первыми на 71-ой минуте и умудрились пропустить дважды до окончания матча, потерпев поражение. "Милан" достаточно хорошо прошел групповой раунд турнира, за исключением одного матча против "Лиля", который команда с треском провалила. А вот готовы ли “россонери” выбороть первое место у французской команды?

История противостояния

Команды скрещивали мечи пять раз в официальных соревнованиях. Трижды победа была за "Миланом", дважды была нулевая ничья (заметим, что именно на стадионе в Праге). Последний раз коллективы встречались в конце октября. Тогда Златан и компания победили со счетом 3 0, не оставив шансов чехам. А вот перед этим матчем команды играли аж в 2004-м. Дубль на "Сан Сиро" тогда еще делал Андрей Шевченко.

Кадры

"Милану" в этом матче не помогут Рафаэль Леау и Матео Мусаккьо. Под вопросом участие Златана Ибрагимовича и Симона Кьера. За "Славию" же не сыграет один из лидеров полузащиты Боржек Дочкал.

Некоторые миланские источники сообщают, что не следует ждать основного состава от "россонери" в этом поединке. Пиоли планирует включить в старт резервистов Тэтэрушану, Кастильехо, Далота, Коломбо и Хауге.

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Цифры, факты и шансы

В этом году "Милан" на выезде проиграл всего однажды, и то в феврале. После поражения в дерби от "Интера" беспроигрышная серия "россонери" насчитывает 17 матчей.

За последние четыре домашних матча "Спарта" проиграла в трех, однажды победив.

"Милан" забивает на выезде 15 поединков подряд.

А вот пражцы за последние 12 официальных домашних матчей пропустили в девяти (18 голов).

"Спарта" не выглядит убедительной на собственной арене даже во внутреннем чемпионате, постоянно пропуская голы. "Милан" же в этом сезоне удивляет всех. Не только своими хорошими результатами, но и, например, поражением 3: 0 от "Лиля". Есть сомнения, что в Прагу Пиолы едет чтобы просто попробовать молодежь на деле. У каждого тренера есть желание к победе, а особенно оно усиливается тогда, когда перед ним еще стоят турнирные задачи. Одно из таких сейчас - первое место в квартете Лиги Европы, что может дать немного лучшею жеребьевку в плей-офф раунде. "Милан" - это не "Селтик" для "Спарты", которому пражцы отгрузили восемь за два матча. В этих противостояниях они забили все что могли, и, вряд ли, это смогут допустить подопечные Пиоли, даже и резервисты. Однако чехи могут, если хотят. Почему бы им не хлопнуть дверью напоследок, хотя бы тихонько, на ничью.

Прогноз на матч: Спарта - Милан 1:1.