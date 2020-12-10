Тоттенхэм - Антверпен. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы 2020/2021 . Групповой этап. 6-й тур 9 декабря, 22:00 Англия, Лондон. Стадион "Тоттенхэм Стэдиум" Тоттенхэм 22:00 Антверпен

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания) Хесус Хиль Мансано (Испания)

В матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы английский "Тоттенхэм" примет бельгийский "Антверпен". Поединок пройдет на домашней арене лондонцев - "Тоттенхэм Стэдиум". Подопечные Жозе Моуриньо и Ивана Леко уже оформили выход в плей-офф ЛЕ, осталось только решить между собою судьбу первой строчки в квартете.

Текущее положение дел в группе J

Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки Антверпен 5 4 0 1 8 3 5 12 Тоттенхэм 5 3 1 1 13 5 8 10 ЛАСК 5 2 1 2 8 11 -3 7 Лудогорец 5 0 0 5 6 16 -10 0

"Тоттенхэм"

"Шпоры" набрали превосходную форму в чемпионате Англии - лондонцы после 11 туров имеют в своем активе 24 очка и лидируют в национальном первенстве. При этом команда Жозе Моуриньо показывает в АПЛ лучшую оборону, пропустив всего лишь девять мячей на данном отрезке сезона.

В Лиге Европы же ТТХ выступает не настолько впечатляюще, по ходу группового этапа потерпев выездное поражение от "Антверпена" и сыграв в результативную ничью с ЛАСКом. Португальский наставник "шпор" дает явно понять о приоритетах на сезон и регулярно ротирует игроков в Лиге Европы, но даже со вторым составом "Тоттенхэм" после пятого тура выполнил задачу минимум и обеспечил себе евровесну.

Несмотря на второстепенность ЛЕ для английского клуба, Моуриньо и "Тоттенхэм" предпочтут взять реванш за поражение в Бельгии и выйти с первого места, чтобы получить более легкого соперника на стадии 1/16.

"Антверпен"

У бельгийского клуба результаты в национальном чемпионате скромнее. В Лиге Жюпиле "Антверпен" занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от первого "Генка" на 6 пунктов.

Но зато во втором по значимости европейском клубном турнире команда Ивана Леко выглядит очень солидно, одержав четыре победы из пяти возможных. "Антверпен" делает ставку на организованную компактную игру в обороне и команда пропустила всего лишь три мяча в текущей кампании Лиги Европы.

В Лондоне бельгийцы наверняка начнут матч очень осторожно и отдадут мяч "шпорам", так как задача на выход в плей-офф уже решена, а ничья позволит команде Леко сохранить лидерство в квартете.

Отсутствующие игроки

У лондонцев не сыграют полузащитники Эрик Ламела и Танги Ндомбеле.

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Харт, Регилон, Альдервейрельд, Дайер, Орье, Сиссоко, Хейбьерг, Бэйл, Ло Чельсо, Бергвейн, Кейн.

"Антверпен": Бутес, Сек, Гелен, Де Лат, Миеси, Онгла, Харун, Геркенс, Юклерод, Рафаэлов, Мбокани.

Предыдущие матчи команд

В своей истории "Тоттенхэм" и "Антверпен" встречались лишь однажды - в этом розыграше ЛЕ. В матче второго тура "шпоры" минимально проиграли на выезде со счетом 0:1.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус

Прогноз на матч "Тоттенхэм" - "Антверпен"

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам, ставя на победу "шпор" коэффициент 1.35. Очевидно, что подопечные Моуриньо захотят отомстить бельгийцам за поражение в первом круге и выйти в плей-офф с первого места группы. Команды исповедуют оборонительный стиль и в этом сезоне имеют отличные показатели по пропущенных голах, поэтому ожидать большого количества забитых мячей не стоит.

Прогноз UA-Football - 2:0.