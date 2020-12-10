Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм - Антверпен. Прогноз на матч Лиги Европы
Команды будут решать вопросы по первому месту
Лига Европы 2020/2021 . Групповой этап. 6-й тур
9 декабря, 22:00
Англия, Лондон. Стадион "Тоттенхэм Стэдиум"Тоттенхэм 22:00 Антверпен
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
В матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы английский "Тоттенхэм" примет бельгийский "Антверпен". Поединок пройдет на домашней арене лондонцев - "Тоттенхэм Стэдиум". Подопечные Жозе Моуриньо и Ивана Леко уже оформили выход в плей-офф ЛЕ, осталось только решить между собою судьбу первой строчки в квартете.
Текущее положение дел в группе J
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|Разница голов
|Очки
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8
|3
|5
|12
|Тоттенхэм
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|8
|10
|ЛАСК
|5
|2
|1
|2
|8
|11
|-3
|7
|Лудогорец
|5
|0
|0
|5
|6
|16
|-10
|0
"Тоттенхэм"
"Шпоры" набрали превосходную форму в чемпионате Англии - лондонцы после 11 туров имеют в своем активе 24 очка и лидируют в национальном первенстве. При этом команда Жозе Моуриньо показывает в АПЛ лучшую оборону, пропустив всего лишь девять мячей на данном отрезке сезона.
В Лиге Европы же ТТХ выступает не настолько впечатляюще, по ходу группового этапа потерпев выездное поражение от "Антверпена" и сыграв в результативную ничью с ЛАСКом. Португальский наставник "шпор" дает явно понять о приоритетах на сезон и регулярно ротирует игроков в Лиге Европы, но даже со вторым составом "Тоттенхэм" после пятого тура выполнил задачу минимум и обеспечил себе евровесну.
Несмотря на второстепенность ЛЕ для английского клуба, Моуриньо и "Тоттенхэм" предпочтут взять реванш за поражение в Бельгии и выйти с первого места, чтобы получить более легкого соперника на стадии 1/16.
"Антверпен"
У бельгийского клуба результаты в национальном чемпионате скромнее. В Лиге Жюпиле "Антверпен" занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от первого "Генка" на 6 пунктов.
Но зато во втором по значимости европейском клубном турнире команда Ивана Леко выглядит очень солидно, одержав четыре победы из пяти возможных. "Антверпен" делает ставку на организованную компактную игру в обороне и команда пропустила всего лишь три мяча в текущей кампании Лиги Европы.
В Лондоне бельгийцы наверняка начнут матч очень осторожно и отдадут мяч "шпорам", так как задача на выход в плей-офф уже решена, а ничья позволит команде Леко сохранить лидерство в квартете.
Отсутствующие игроки
У лондонцев не сыграют полузащитники Эрик Ламела и Танги Ндомбеле.
Ориентировочные составы
"Тоттенхэм": Харт, Регилон, Альдервейрельд, Дайер, Орье, Сиссоко, Хейбьерг, Бэйл, Ло Чельсо, Бергвейн, Кейн.
"Антверпен": Бутес, Сек, Гелен, Де Лат, Миеси, Онгла, Харун, Геркенс, Юклерод, Рафаэлов, Мбокани.
Предыдущие матчи команд
В своей истории "Тоттенхэм" и "Антверпен" встречались лишь однажды - в этом розыграше ЛЕ. В матче второго тура "шпоры" минимально проиграли на выезде со счетом 0:1.
Прогноз на матч "Тоттенхэм" - "Антверпен"
Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам, ставя на победу "шпор" коэффициент 1.35. Очевидно, что подопечные Моуриньо захотят отомстить бельгийцам за поражение в первом круге и выйти в плей-офф с первого места группы. Команды исповедуют оборонительный стиль и в этом сезоне имеют отличные показатели по пропущенных голах, поэтому ожидать большого количества забитых мячей не стоит.
Прогноз UA-Football - 2:0.
Популярное сейчас
- Шахтер будет в посеве при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы
- Интер – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов
- Суркис: “Польза” ультрас состоит лишь в том, что каждый год клуб платит за них сумасшедшие штрафы
- Селтик - Лилль. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО