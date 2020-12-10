Брага - Заря. Анонс и прогноз на матч

Прогресс "Зари", победную серию из четырех матчей, пять без поражений, а также уверенную игру в обороне и великолепные вторые тайма невозможно было оставить без внимания. Однозначно, на ходу луганчане! После провального старта сезона команда Скрипника набрала великолепную форму, словно нашла сама себя, и как же жаль, что матч с "Брагой" будет для них одним из последних в этом году.

Лига Европы. Шестой тур

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага)

Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)

Брага (Португалия) 22:00 Заря (Луганск, Украина)

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В украинской Премьер-лиге "Заря" наконец-то приблизилась к группе лидеров, что стало возможным после победы в 12-м туре над "Днепром-1". Традиционно уже луганчане выдали блестящий второй тайм и трижды поразили ворота соперников. Единственный минус той победы – пропущенный гол в концовке. В четырех матчах до этого "бело-черные" сохраняли свои ворота "сухими".

"Брага" неожиданно проиграла в Чемпионате Португалии на прошлых выходных. Команда из середины турнирной таблицы смогла наказать подопечных Карвальяла – 2:1. В первом тайме дважды пропустил будущий соперник "Зари" от "Белененсеша", затем заработал красную карточку и героическими усилиями отыграл один мяч. Не более того.

Есть вероятность, что "Брага" сыграет с украинской командой вторым составом. Задача выхода в плей-офф Лиги Европы уже решена, а вот в чемпионате Португалии "оружейники" идут четвертыми и всего на несколько очков отстают от признанной троицы лидеров – "Спортинга", "Бенфики" и "Порту". Есть возможность вмешаться в борьбу за самые высокие позиции и поединок с "Зарей" выглядит в этом свете второстепенным.

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Не получится у "Зари" в этом групповом этапе ЛЕ занять место выше третьего, а значит и продолжить борьбу весной в еврокубках не выйдет. Но зато можно показать характер, громко хлопнуть дверью и одержать пятую победу в основной стадии еврокубкового этапа (третью подряд). Собственно, это и является главной интригой (задачей) поединка для нас. "Брага" опережает луганчан на три очка, пока удерживает второе место, но может замахнуться и на первое. Будет ли это существенным стимулом для "оружейников"?

СТАТИСТИКА

Напомним, что в 2018-м году "Заря" и "Брага" встречались в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первая игра в Запорожье завершилась ничьей 1:1 (гол за луганчан на счету Караваева). А в ответной встрече на поле соперника опять ничья, но более приемлемая для гостей – 2:2 (голы луганчан забивали Рафаэль и Караваев).

В октябре этого года во втором туре ЛЕ "Брага" обыграла "Зарю" 1:2, дело было в Запорожье, тогда на своем поле большего ожидалось от "бело-черных". В дебюте голы забили Паулинью и Гайтан, в компенсированное время Иванисеня отквитал один мяч. Важно "Заре" взять реванш за ту неудачу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Не часто такое бывает с украинскими командами в еврокубках, но почти нет травмированных у "Зари". Только Казаков под вопросом (вряд ли это игрок основы), еще не залечил он давнее повреждение. Все остальные у Виктора Скрипника готовы сыграть. А у хозяев Моура, Фонте и Эскайю проходят процесс реабилитации и точно не помогут своей команду в этот четверг.

Заря: Василь - Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс – Иванисеня - Юрченко, Кочергин - Назарина - Лунев, Кабаев.

Брага: Матеус – Секейра, Виана, Карму, Тормена – Каштру, Орта – Медейруш, Галено – Франсержиу, Паулинью.

ПРОГНОЗ

Можно ожидать осторожного начала встречи. Ни "Заря", ни "Брага" большими силами не пойдут вперед с первых минут, но постепенно вынуждены будут рисковать, особенно если кто-то забьет первый гол, который и расшевелит игру. Высокая вероятность, что подопечные Скрипника сделают все возможное для победы, будут владеть преимуществом и больше атаковать (не в дебюте, но по ходу противостояния). Непросто будет выиграть в Португалии, но сейчас луганчане способны на это маленькое футбольное чудо. Прогноз: победа "Зари" 2:1.