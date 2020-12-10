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Вольфсбергер - Фейеноорд. Когда выхода нет, прогноз с анонсом на матч Лиги Европы
В рамках 6-го тура Лиги Европы на поле стадиона "Вертерзе-Штадион" в австрийском Клагенфурте сыграют "Вольфсбергер" и "Фейеноорд", начало поединка в 22:00 десятого декабря
Команда 41-летнего Фердинанда Фельдхофера ради успешного выступления в Европе бросила на самотек чемпионат, где после девяти матчей находится на седьмом месте. Так как австрийская Бундеслига играется в два этапа, подобная позиция не дает даже права претендовать на попадание в еврокубки следующего сезона. Но сейчас "волков" это вряд ли сильно беспокоит.
Тот же "Фейеноорд" на его поле австрийцы разгромили со счетом 4:1, так что представителям Нидерландов нужна исключительно победа в ответном матче, чтобы все же занять второе место и выйти в плей-офф. Лидерская строчка в этой группе уже точно останется за загребским "Динамо".
Лига Европы, 6-й тур, группа К
Стадион: "Вертерзе-Штадион" (Клагенфурт)
Арбитр: Шимон Марциньяк (Польша)
Вольфсбергер 22:00 Фейеноорд
Текстовая
Любопытно, что в этом сезоне на своем поле "Вольфсбергер" провел семь встреч и не побеждал в них. В Кубке Австрии удалось по пенальти пройти "Рид" (2:2, 4:3 пен), в рамках же Лиги Европы подопечные Фельдхофера уступили "Динамо" (0:3) и сыграли вничью с московским ЦСКА (1:1).
На выходных "Вольфсбергер" был разгромлен на выезде "Тиролем" (1:4). В подобной ситуации радует главного тренера разве что отсутствие травм, чего не скажешь о качестве его защиты.
Ориентировочный состав Вольфсбергера (4-4-2): Кофлер - Новак, Баумгартнер, Лохошвили, Шерцер - Тафернер, Ляйтгеб, Линдль, Шпранглер - Перетц, Визингер.
У команды Дика Адвокаата также мало что получается в национальном чемпионате, где роттердцамцы на данный момент четвертые. В еврокубках же "Фейеноорд" рискует пролететь мимо весенней части, уступив дорогу далеко не грандам европейского футбола.
В четырех последних играх "Фейе" забил лишь один мяч - серия, пришедшая на смену четырехматчевой победной, в ходе которой мяч одинадцать раз побывал в сетке ворот соперников команды из Нидерландов. Увы, перед выездом в Клагенфурт лазарет "Фейеноорда" буквально переполнен, в частности, в нем находятся Свен Ван Беек, Брайан Линссен, Риджесиано Хапс и Джастин Бьёлов.
Ориентировочный состав Фейеноорда (4-3-3): Марсман - Ньюкуп, Спайич, Сенеси, Маласиа - Димерс, Тоорнстра, Кокчу - Нарсинг, Йоргенсен, Тейшейра.
Цифры и факты по игре
- "Вольфсбергер" проиграл четыре из семи последних матчей дома.
- "Фейеноорд" не проигрывает на выезде с 12-го декабря прошлого года, когда также в рамках шестого тура Лиги Европы уступил "Порту" (2:3). Тогда выйти из группы роттердамцам не удалось.
- Три из четырех голов в первом матче австрийцы забили с пенальти, чем повторили "подвиг" "Валенсии" против "Реала" в недавнем поединке Ла Лиги.
Прогноз
Будучи припертыми к стенке, роттердамцы соберутся с силами и обыграют не самого сильного соперника, продлив его неудачную серию дома. Пока что "Фейеноорд" забивал менее гола за матч в этой группе, да и в последних поединках ощущал атакующий коллапс. Тем не менее, в Клагенфурте хватит и одного-двух голов при условии надежной игры сзади. Верю в такой исход, все же по удельному талату исполнителей роттердамцы "Вольфсбергер" превосходят.
Ставка: Победа "Фейенорда" за 2.37
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