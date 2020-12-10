Селтик - Лилль. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы. Групповой раунд, 6-й тур

10 декабря. Глазго. "Селтик-Парк"

"Селтик" 22:00 "Лилль"

Арбитр: Фабиу Вериссиму (Португалия)

Трансляция: Oll.tv

Откровенно не самый важный матч и для шотландцев, и для французов на этом отрезке сезона.

"Лилль" ранее уже гарантировал себе плей-офф Лиги Европы, и теперь вопрос лишь в том, с какого места команда выйдет. Учитывая то, как редко "Доги" играют на подобных стадиях, кажется, им это глубоко фиолетово. Они получают кайф от самого наличия евровесны в своем календаре.

Касательно "Селтика", то здесь все еще очевиднее - шотландцы давно потеряли все шансы на выход из группы, набрав лишь 1 очко в 5 турах, и матч против "Лилля" для них не более, чем повинность.

Конечно, в такой ситуации тренеры будут применять ротацию. В меньшей степени это касается французов, в большей - хозяев, находящихся вдобавок в глубокой физической и психологической яме. "Кельты" не выигрывают уже пять матчей подряд. На минувших выходных они оступились даже дома с "Сент-Джонстоном" (1:1), еще сильнее отстав от "Рейнджерс" в таблице. После этого руководство клуба еще раз выразило поддержку менеджеру Нилу Леннону, но в целом ситуация аховая. "Селтику" сейчас не до ненужных матчей.

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У "Лилля" же напротив все прекрасно. В этом сезоне команда проиграла всего один матч, в чемпионате Франции отстает от грозного "ПСЖ" лишь на 2 очка после 13 туров, в ЛЕ "Доги" добыли ничью и победу против лидера Серии А "Милана" - 3:0 и 1:1. Чего еще желать?

Единственное, что приходит в голову - здоровья. Терять основных исполнителей в Шотландии Кристофу Гальтье сейчас точно ни к чему. На носу важнейший отрезок чемпионата, на котором Париж прошлые годы уходил в отрыв. Также тренеры "Догов" не захотят рисковать игроками, сидящими на карточках в ЛЕ. Среди них сразу трое ведущих разрушителей - Свен Ботман, Домагой Брадарич и Бенжамен Андре. Завтра в Глазго их появление маловероятно.

Сложно сказать, позволит ли это "Селтику" добыть первую (и последнюю) победу в текущей ЛЕ. "Кельты" в слишком разбалансированном состоянии, чтобы делать прогнозы. Зато мы точно знаем нынешний "Лилль": если он захочет, футбола на поле не будет. Похоже, завтра нам светит как раз такой матч.

Цифры и факты

"Селтик" выиграл только 2 из 12 последних матчей во всех турнирах. Одолеть получилось лишь "Абердин" и "Мазервелл"

"Лилль" в текущем сезоне проиграл лишь 1 матч из 18 во всех турнирах. Огорчить "Догов" вышло у "Бреста" - 3:2

"Селтик" непременно пропускал первым в трех последних домашних матчах

"Лилль" забивал голы после перерыва во всех семи последних матчах

Во всех 5 предыдущих матчах "Селтика" в этой ЛЕ заходила ставка ТБ 3,5

До этого сезона команды не встречались между собой в 21 веке. Первая игра во Франции завершилась вничью 2:2

Ориентировочные составы

"Селтик": Баркас - Эльхамед, Биттон, Даффи, Тейлор - Браун, Тернбул, Нтчам - Кристи, Климала, Гриффитс

"Лилль": Меньян - Тиаго Джало, Фонте, Сумаоро, Рейнилдо - Иконе, Санчеш, Сумаре, Бамба - Веа, Языджи

Прогноз на матч "Селтик" - "Лилль"

Хоть убейте не понимаем, зачем одним и другим рвать жилы в этом матче. А если так, то рискнем поставить на "низ" - для аккуратных игроков сойдет ТМ 3,5 с кэфами 1,55-1,6, ну а любители риска могут попробовать зарядить на ТМ 2,5 - здесь коэффициенты уже около 2,4.