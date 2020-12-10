Наполи - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

10 декабря. 19:55. Лига Европы. Группа F. Шестой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Реал Сосьедад"

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

В самой плотной группе Лиги Чемпионов "Реал" обошёл итальянскую команду. В самой плотной группе Лиги Европы также играют "Реал" и итальянцы. Правда, у "Сосьедад" задача гораздо сложнее. Ведь "Наполи" - не аутсайдер, а лидер своей группы, и ему достаточно ничьей. В то время, как соперник, если не победит, зависит от матча "Риека" - АЗ. К тому же, сегодняшний матч станет первым на бывшем "Сан Паоло" после переименования в "Стадио Диего Армандо Марадона", что явно добавит мотивации его хозяевам. А Дженнаро Гаттузо уже заявил, что наметил первый решающий матч сезона.

После кончины своего кумира "везувиани" в четырёх матчах добыли три победы и ничью с разницей мячей 11:1. Среди них и 4:0 над "Ромой" и "Кротоне" с яркостью атаки и без проблем в обороне. Правда, до этого пережили несколько неприятных недель с вымученными победами и двумя явными домашними поражениями в лиге. А в Лиге Европы легко не было с самого начала. Ещё одно домашнее поражение - дома от АЗ, тяжёлая ничья в Алкмааре с благодарностью вратарю Оспине за отбитый пенальти. И "автобусная" победа в Сан-Себастьяне с 34-мя процентами владения мячом и голевым ударом с рикошетом.

Риека в пятом туре там же владела всего 24. Тем не менее, "Ла Реалу" пришлось дважды отыгрываться, во второй раз Монреалю удалось на 79-ой минуте (2:2). В целом после восьми побед в девяти матчах во всех турнирах он выдал четыре ничьи подряд. Потеряв первое место в Примере. Впрочем, главный тренер Иманол Альгуасиль заявляет, что команда играет хорошо, доминирует и, что для него самое главное, много создаёт. Он верит, что второе место среди всех команд Лиги Европы по ударам по воротам и первое по владению мячом должно в итоге конвертироваться в результат.

Кадры

"Ла Реал" потерял дирижёра в центре поля Давида Силву и капитана левого вингера лучшего бомбардира Микеля Оярсабаля (7 голов). Альгуасиль довольно раздражённо заявляет, что даже без них будет играть в свой футбол и не собирается думать о потерях "даже десять секунд". Тем не менее, потери велики. Гевара, Меркеланц, 18-летний Барранечеа, даже сегодняшний Аднан Янузай совершенно не того уровня. А центрфорварды Исак, Виллиан Жозе и Баутиста забивают мало. В ЛЕ забил лишь последний, третий в иерархии. Дважды после выходов на замену. Хотя бы в центре обороны вернётся Элустондо.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Мерино, Субименди, Гевара, Порту, Исак, Янузай

В "Наполи" уже не первую неделю отсутствует Осимхен. Впрочем, без него уже научились играть. Гаттузо развил новую идею с Петром Зелински под нападающим, восхищается его универсализмом и "танцами с мячом" и ожидает больше голов. Форвард Дрис Мертенс также забивает немного, но в игре, ассистирует (дважды в Кротоне). Зато забивают вингеры Лосано, Политано и Инсинье. Ирвинг - лучший бомбардир команды. Возвращение после травмы опорника Руиса - также плюс атаке. Хотя, возможно, в таком матче Гаттузо предпочтёт сохранить новый, более оборонительный тандем - Демме-Бакайоко.

Интересна также дилемма в центре обороны. Там в Лиге Европы в паре с Кулибали играет Максимович. Но не решит ли Гаттузо на такой матч поставить игрока лиги Маноласа?

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Бакайоко, Руис, Лосано, Зелински, Инсинье, Мертенс

Прогноз: Наполи - Реал Сосьедад 1:1

Обе команды очень любят мяч, атаку, очень много создают, забили на двоих 46 мячей в 22-ух матчах лиг. В то же время в ЛЕ - лишь десять в десяти. Итальянцы в этом турнире играют осторожно, от обороны, в шести из семи их последних матчей здесь наблюдался "тотал меньше 2.5". Гаттузо говорит об умении держаться в плохие дни. А испанцы крайне неэффективны. Хотя и Альгуасиль очень уверен в своей команде и в её стиле игры. В Лиге Европы ей явно не хватает опыта и хладнокровия. Так что ставим на "тотал меньше 2.5" и на общий результат в пользу более опытных хозяев.