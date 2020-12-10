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Лестер – АЕК. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Сумеют ли "лисы" забронировать за собой первое место в группе?

Лестер – АЕК. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, групповой этап

Квартет G, 6-й тур

Лестер, стадион "Кинг Пауэр"

"Лестер" 22:00 "АЕК"

К последнему туру в группе G сегодняшние соперники подойдут с кардинально разными задачами. "Лестер" загодя гарантировал себе выход в плей-офф, хотя вопрос насчёт первой строчки ещё открыт. "Лисы" вместе с "Брагой" имеют по 10 очков, и англичанам нужна победа для того, чтобы точно оставить за собой лидерство в квартете. "АЕК" же набрал всего 3 пункта за 5 туров, и в их силах разве что побороться за призовые и свою честь в прощальной для себя еврокубковом матче в этой кампании.

В последнее время "Лестер" немного сбавил обороты в сравнении с выдающимся стартом сезона. На выходных была добыта первая победа в последних 5 матчах во всех турнирах. Но обыграть "Шеффилд Юнайтед", у которого 9 поражений в 10 турах АПЛ, да и то только с помощью гола Варди на последней минуте игры – это не тот "Лестер", к которому мы привыкли. Но паниковать коллективу Роджерса не стоит: они всё ещё идут в первой четвёрке чемпионата, а судьба первого места в группе ЛЕ в их руках.

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Накануне последнего тура "лисы" потеряли основных фулбеков Тимоти Кастаня и Рикарду Перейру. Без них команда потеряла как в обороне, так и в нападении, ведь их подключения играют важную роль в построении атак "лис". Также вылетел и пожалуй лучший оборонец коллектива Чаглар Сеюнджю, так что уйти без пропущенных "Лестеру" будет непросто.

Тем более, что "АЕК" – тот ещё любитель результативного футбола. В последних 8 матчах во всех турнирах подопечные Массимо Карреры не забивали лишь "Заре" в третьем туре (0:3), а пропускали так вообще во всех этих восьми играх. Так что если и реального накала сегодняшняя игра не обещает, то по крайней мере мы можем стать свидетелями веселой голевой перестрелки.

Ориентировочные составы:

"Лестер": Уорд – Джастин, Морган, Эванс, Томас – Ндиди, Прат, Чоудури – Ундер, Ихеаначо, Барнс

"АЕК": Цинтотас – Сварнас, Недельчару, Хнид – Бакакис, Крстичич, Шахов, Мандалос, Лопеш – Ансарифард, Ливайя

"Прогноз": Победа "Лестера" 3:1. Ближайший резерв "лис" должен справиться со своими греческими соперниками, однако без пропущенных вряд ли обойдётся.

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В статье: АЕК (Афины) Лестер Сити
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