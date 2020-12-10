Байер - Славия. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, группа С, шестой тур

10 декабря. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 19:55 “Славия” Прага

Телетрансляция – Megogo, OLL.TV

“Славия” остается единственной командой в сезоне 2020/2021, которая смогла переиграть леверкузенский “Байер”. В чемпионате Германии “фармацевты” выиграли шесть из десяти матчей (остальные сыграли вничью) и занимают в турнирной таблице второе место, отставая от “Баварии” на одно очко. В Лиге Европы – только победы, за исключением пражского матча со “Славией”, где “Байер” получил спорное удаление Беллараби и пропустил в конце игры от чешской команды (0:1). Показатели “Славии” в национальном чемпионате еще более доминирующие: восемь побед и две ничьи в десяти матчах чемпионата.

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“Байер” и “Славия” уже в 1/16 Лигу Европы, и в матче между собой в последнем туре определят победителя группы. Обе команды имеют по 12 очков, но у “Славии” преимущество в личных встречах. Обе команды по-своему мотивируют себя на предстоящий матч. Тренер Петер Бос говорит о желании продлить победную серию (“Байер” выиграл семь из восьми последних матчах во всех турнирах) и намерении поквитаться на поражение от “Славии” в первом круге. Особенным этот матч будет и для чешского форварда Леверкузена Патрика Шика. Он признается в своих симпатиях к “Спарте”, принципиальному сопернику “Славии” в чемпионате Чехии и хотел бы отличиться голом в матче против чешской команды.

Интересно, что перед матчем с Леверкузеном “Славия” обыграла в чемпионате именно “Спарту”, забив в дерби три безответных голов. Тренер “Славии” Йиндржих Трпишовский говорит о необходимости ротации, но в то же время рассказывает о важности предстоящего матча с “Байером”: “Нам важно набрать очки для коэффициента, а также получить финансовый бонус. Мы рады, что будем играть против такой сильной команды матч за первое место”.

Желание Патрика Шика возможно останется неисполненным. 24-летний форвард только недавно восстановился после травмы и пока еще не способен играть два полных матча в неделю. Только вернулся в основную группу и аргентинский форвард Лукас Аларио. Перед игрой со “Славией” проблемы возникли у Свена Бендера, по-прежнему травмированы Арангис, Паласиос, Ариас и Паулиньо. Если “Байер” и намерен поквитаться за поражение в первом круге, то ему придется это делать играя не основным составом.

Прогноз на матч Байер – Славия

“Байер” и “Славия” гарантировали себе плей-офф, но не первое место, которое дает возможность получить на жеребьевке 1/16 менее сильного соперника. Поэтому эта игра будет иметь значение для обеих команд. “Байер” – самая результативная команда группового раунда Лиги Европы (17). В чемпионате результативность Леверкузена не такая высокая (седьмое место в лиге), но при этом команда Петера Боса вместе с “РБ Лейпциг” меньше всех пропустила. Однако и “Славия” много забивает, и мало пропускает. И все же благодаря хорошей серии результатов и отличной форме своих лидеров именно Леверкузен является фаворитом предстоящего матча. Прогноз – победа “Байера” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.