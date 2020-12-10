Хоффенхайм - Гент. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, группа L, шестой тур

10 декабря. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”

“Хоффенхайм” 22:00 “Гент”

Телетрансляция – Футбол 1 (в записи)

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv, а также на платформах Megogo, OLL.TV, Воля ТВ

“Гент” проваливает сезон. Команда Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна после 15 туров занимает тринадцатое место в чемпионате Бельгии, проиграв девять матчей. В Лиге Европы ситуация еще хуже: “буйволы” проиграли все пять матчей и лишились шансов на еврокубковую весну. Помимо “Гента”, в нынешнем розыгрыше ЛЕ только ирландский “Дандолк” и болгарский “Лудогорец” не набрали еще ни одного очка. Если “Гент” проиграет в последнем туре “Хоффенхайму”, то повторит антидостижения “Шемрок Роверс” (2011/12), “Слована” Братислава (2014/15), харьковского “Металлиста” (2014/15) и “Габалы” (2016/17), которые вылетали из Лиги Европы с нулем очков после шести туров.

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Исправлять ситуация в чемпионате Бельгии позвали опытного 56-летнего тренера Хейна Ванхазенбрука, который ранее уже работал с “буйволами”. Он будет четвертым тренером “Гента” в нынешнем сезоне – это показатель кризисной команды. В своем первом матче Ванхазенбрук проиграл “Остенде” (1:2). Игра с “Хоффенхаймом” – исключительно вопрос престижа. Украинцы “Гента” Яремчук, Безус и Пластун отправились вместе с командой на этот матч.

“Хоффенхайм” еще после четвертого тура гарантировал себе первое место в группе, поэтому мог себе позволить сыграть вничью с “Црвеной Звездой” в прошлом туре (0:0). Для команды Себастьяна Хенесса это была первая потеря очков на групповом этапе – все предыдущие четыре матча, в том числе и гостевую игру с “Гентом”, “Хоффенхайм” выиграл. Не так хорошо складывалась дела для “Хоффенхайма” в Бундеслиге. После победы над “Баварией” в сентябре, команда из Баден-Вюртемберга не могла выиграть в семи турах подряд. Эта серия прервалась только в прошлый понедельник, в результате победы над “Аугсбургом” (3:1).

Хенесс признает, что матч против “Гента” не имеет никакого турнирного значения, но все же хочет победить, чтобы команда была в хорошей форме и настроении.

Прогноз на матч Хоффенхайм – Гент

“Хоффенхайм” находится в середине турнирной таблице Бундеслиги, как и “Гент” в чемпионате Бельгии. Тем не менее немецкая производит более целостное впечатление, и серию неудачных результатов в Бундеслиге можно объяснить рядом причин далеко не игрового характера. Предстоящий матч – вопрос престижа, но “Хоффенхайм” на данный момент банально сильнее. Прогноз – победа “Хоффенхайма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.