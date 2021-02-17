  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Европы
  4. Црвена Звезда - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Црвена Звезда - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Готовы ли итальянцы к борьбе на два фронта?

Црвена Звезда - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

ФК Милан

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

На прошедших выходных итальянский "Милан" по всем статьям проиграл середняку Серии А "Специи", уступив первое место вечному оппоненту - "Интеру". Уже в будущее воскресенье состоится легендарное Derby della Madonnina, но перед этим "россонери" сыграют в Лиге Европы. С соперником им не особо повезло, ведь придется противостоять неуступчивой "Црвене Звезде".

Читайте такжеРади Скудетто: Пиоли проведет специальную встречу для того, чтобы скорректировать настрой игроков Милана

Главный вопрос перед матчем - пожертвует ли Стефано Пиоли еврокубками, чтобы поднакопить силы перед игрой с "Интером"? С другой стороны, смогут ли болельщики пережить два поражения подряд? В нынешнем сезоне "Милан" начал отучать фанатов от подобных провалов.

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
18 февраля, Белград, стадион "Райко Митич"
"Црвена Звезда" 19:55 "Милан"
Арбитр: А. Сидиропулос (Греция)
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • "Црвена Звезда" ровно прошла групповой этап Лиги Европы. В своем квартете сербскому коллективу удалось набрать 11 очков, уступив первую строчку "Хоффенхайму". Что интересно, "црвено-белые" за три матча ни разу не проиграли на домашней арене
  • В чемпионате дела у "Црвены Звезды" идут просто замечательно. Команда Станковича уверенно лидирует, опережая "Партизан" на девять очков. За 21 матч на счету команды 19 побед и два ничейных результата. Одним словом, тотальное сербское доминирование
  • "Россонери" набрали за шесть игр группового этапа 13 очков. Стефано Пиоли достаточно часто применял ротацию, делая ставку на матчи чемпионата. Однако, это не помешало итальянцам выиграть группу, в которой также играли "Лилль", "Селтик" и "Спарта"
  • Как мы и говорили выше, "Милан" впервые за 21 тур упустил лидерство в Серии А, отставая теперь от "Интера" на одно очко. Уже в воскресенье у них будет шанс отыграться
  • В составе итальянцев два игрока забили три гола - Диас и Хауге. Сербы не могут похвастаться такими снайперами
  • История встреч двух команд насчитывает четыре матча. Впервые команды встречались еще в прошедшем тысячилетии, когда жребий их свел во втором раунде Кубка чемпионов сезона 1988/89. Обе игры завершились со счетом 1:1, а победитель был определен в серии пенальти - дальше прошел "Милан", который одержал в итоге победу в турнире. После этого "Црвена Звезда" сыграла с "россонери" в квалификационном раунде ЛЧ в 2006-м году. Итальянцы без проблем прошли дальше, выиграв обе встречи (2:1, 1:0)
  • Стоит также отметить, что один из матчей в сезоне 1988/89 был переигран. Команды играли ответный матч в Сербии, но игру остановили на 65-й минуте из-за сильнейшего тумана. В итоге, следующую игру провели с самого начала и она закончилась со счетом 1:1. Интересно, что на момент остановленного матча сербы минимально вели в счете
  • Забавный факт - в составе "Црвены Звезды" четыре футболиста, которые носят имя Милан - Борьян, Родич, Гаич и Павков

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Последние новости и составы

"Црвена Звезда":

Имея приличный отрыв в своем национальном чемпионате, "Црвена Звезда" попытается пошуметь в Лиге Европы, дойдя как можно дальше. Помешать этому может двухмесячная пауза - сербский клуб провел лишь два официальных матча в текущем году и только начинает вкатываться в сезон. Что интересно, на зимних сборах "црвено-белые" сыграли против "Шахтера", расписав нулевую ничью.

Нельзя пройти мимо персоны главного тренера сербского клуба - Деяна Станковича. Напомним, если кто-то подзабыл, что "дракон" - легенда миланского "Интера", отыгравший за команду более 400 игр и выиграв Лигу Чемпионов. Вполне вероятно, что он попытается помочь бывшему клубу перед дерби, дав серьезный бой "россонери".

Ориентировочный состав: Борьян - Дегенек, Милунович, Родич - Иванич, Саного, Петрович, Канга, Гаджич - Павков, Фальчинелли

"Милан":

Сложный для многих 2020-й год команда Пиоли провела шикарно - команда проиграла всего несколько раз в Италии, вышла в первой части сезона в еврокубки, а во второй - лидировала в Серии А, впервые за много лет претендуя на Скудетто. Но как только весь мир перевернул календарь, встретив год 2021-й, у "россонери" начались проблемы - сразу три поражения в чемпионате и вылет из кубка от "Интера". Уже попахивает кризисом, но пока с приставкой "мини".

Стефано Пиоли абсолютно точно применит ротацию, но только наставнику сейчас известны её масштабы. Мы предполагаем, что отдых получат Ибрагимович, Кесье и Чалханоглу, а Ребич, который лишь недавно вернулся из лазарета, останется на скамейке запасных. Вполне вероятно, что на острие атаки выйдет хорват Марио Манджукич.

Ориентировочный состав: Доннарумма - Даллот, Томори, Романьоли, Эрнандес - Мейте, Тонали - Кастильехо, Хауге, Леао - Манджукич

Прогноз на матч "Црвена Звезда" - "Милан" 1:1

Стефано Пиоли смог вывести "россонери" на новый уровень, но давайте признаем - сейчас состав команд еще не настолько качественный, чтобы вести борьбу на два фронта. Вряд ли наставник попытается устроить забег за двумя зайцами и сконцентрирует внимание на внутреннем первенстве, где-то дав слабину на полях Европы. "Црвена Звезда" показывает добротный футбол и может воспользоваться таким подарком. Единственная проблема для сербов - зимняя пауза, из-за которой команда выбилась из ритма. Однако домашние стены, пусть и на пустом стадионе, должны помочь.

1xbet
4.42
3.62
1.94
Сделать ставку
Favbet
4.35
3.60
1.90
Сделать ставку
Parimatch
4.30
3.60
1.90
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Црвена Звезда (Белград) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Po4eson (Одесса)
17.02.2021 в 20:44
Милан, Байер, Лестер, Динамо Киев и Шахтёр Донецк завтра обязаны выиграть
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...