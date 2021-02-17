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Црвена Звезда - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Готовы ли итальянцы к борьбе на два фронта?
ФК Милан
На прошедших выходных итальянский "Милан" по всем статьям проиграл середняку Серии А "Специи", уступив первое место вечному оппоненту - "Интеру". Уже в будущее воскресенье состоится легендарное Derby della Madonnina, но перед этим "россонери" сыграют в Лиге Европы. С соперником им не особо повезло, ведь придется противостоять неуступчивой "Црвене Звезде".
Главный вопрос перед матчем - пожертвует ли Стефано Пиоли еврокубками, чтобы поднакопить силы перед игрой с "Интером"? С другой стороны, смогут ли болельщики пережить два поражения подряд? В нынешнем сезоне "Милан" начал отучать фанатов от подобных провалов.
18 февраля, Белград, стадион "Райко Митич"
"Црвена Звезда" 19:55 "Милан"
Арбитр: А. Сидиропулос (Греция)
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Цифры и факты
- "Црвена Звезда" ровно прошла групповой этап Лиги Европы. В своем квартете сербскому коллективу удалось набрать 11 очков, уступив первую строчку "Хоффенхайму". Что интересно, "црвено-белые" за три матча ни разу не проиграли на домашней арене
- В чемпионате дела у "Црвены Звезды" идут просто замечательно. Команда Станковича уверенно лидирует, опережая "Партизан" на девять очков. За 21 матч на счету команды 19 побед и два ничейных результата. Одним словом, тотальное сербское доминирование
- "Россонери" набрали за шесть игр группового этапа 13 очков. Стефано Пиоли достаточно часто применял ротацию, делая ставку на матчи чемпионата. Однако, это не помешало итальянцам выиграть группу, в которой также играли "Лилль", "Селтик" и "Спарта"
- Как мы и говорили выше, "Милан" впервые за 21 тур упустил лидерство в Серии А, отставая теперь от "Интера" на одно очко. Уже в воскресенье у них будет шанс отыграться
- В составе итальянцев два игрока забили три гола - Диас и Хауге. Сербы не могут похвастаться такими снайперами
- История встреч двух команд насчитывает четыре матча. Впервые команды встречались еще в прошедшем тысячилетии, когда жребий их свел во втором раунде Кубка чемпионов сезона 1988/89. Обе игры завершились со счетом 1:1, а победитель был определен в серии пенальти - дальше прошел "Милан", который одержал в итоге победу в турнире. После этого "Црвена Звезда" сыграла с "россонери" в квалификационном раунде ЛЧ в 2006-м году. Итальянцы без проблем прошли дальше, выиграв обе встречи (2:1, 1:0)
- Стоит также отметить, что один из матчей в сезоне 1988/89 был переигран. Команды играли ответный матч в Сербии, но игру остановили на 65-й минуте из-за сильнейшего тумана. В итоге, следующую игру провели с самого начала и она закончилась со счетом 1:1. Интересно, что на момент остановленного матча сербы минимально вели в счете
- Забавный факт - в составе "Црвены Звезды" четыре футболиста, которые носят имя Милан - Борьян, Родич, Гаич и Павков
Последние новости и составы
"Црвена Звезда":
Имея приличный отрыв в своем национальном чемпионате, "Црвена Звезда" попытается пошуметь в Лиге Европы, дойдя как можно дальше. Помешать этому может двухмесячная пауза - сербский клуб провел лишь два официальных матча в текущем году и только начинает вкатываться в сезон. Что интересно, на зимних сборах "црвено-белые" сыграли против "Шахтера", расписав нулевую ничью.
Današnju pripremu za evropsko proleće odradili smo na glavnom terenu. Spektakl se bliži!— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 16, 2021
????⚪️#fkcz pic.twitter.com/83K68Ecvad
Нельзя пройти мимо персоны главного тренера сербского клуба - Деяна Станковича. Напомним, если кто-то подзабыл, что "дракон" - легенда миланского "Интера", отыгравший за команду более 400 игр и выиграв Лигу Чемпионов. Вполне вероятно, что он попытается помочь бывшему клубу перед дерби, дав серьезный бой "россонери".
Ориентировочный состав: Борьян - Дегенек, Милунович, Родич - Иванич, Саного, Петрович, Канга, Гаджич - Павков, Фальчинелли
"Милан":
Сложный для многих 2020-й год команда Пиоли провела шикарно - команда проиграла всего несколько раз в Италии, вышла в первой части сезона в еврокубки, а во второй - лидировала в Серии А, впервые за много лет претендуя на Скудетто. Но как только весь мир перевернул календарь, встретив год 2021-й, у "россонери" начались проблемы - сразу три поражения в чемпионате и вылет из кубка от "Интера". Уже попахивает кризисом, но пока с приставкой "мини".
Working hard to bounce back ????— AC Milan (@acmilan) February 15, 2021
Al lavoro per voltare pagina ????#SempreMilan@gruppo_a2a pic.twitter.com/8sW9sKAM4X
Стефано Пиоли абсолютно точно применит ротацию, но только наставнику сейчас известны её масштабы. Мы предполагаем, что отдых получат Ибрагимович, Кесье и Чалханоглу, а Ребич, который лишь недавно вернулся из лазарета, останется на скамейке запасных. Вполне вероятно, что на острие атаки выйдет хорват Марио Манджукич.
Ориентировочный состав: Доннарумма - Даллот, Томори, Романьоли, Эрнандес - Мейте, Тонали - Кастильехо, Хауге, Леао - Манджукич
Стефано Пиоли смог вывести "россонери" на новый уровень, но давайте признаем - сейчас состав команд еще не настолько качественный, чтобы вести борьбу на два фронта. Вряд ли наставник попытается устроить забег за двумя зайцами и сконцентрирует внимание на внутреннем первенстве, где-то дав слабину на полях Европы. "Црвена Звезда" показывает добротный футбол и может воспользоваться таким подарком. Единственная проблема для сербов - зимняя пауза, из-за которой команда выбилась из ритма. Однако домашние стены, пусть и на пустом стадионе, должны помочь.
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