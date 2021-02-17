Црвена Звезда - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

На прошедших выходных итальянский "Милан" по всем статьям проиграл середняку Серии А "Специи", уступив первое место вечному оппоненту - "Интеру". Уже в будущее воскресенье состоится легендарное Derby della Madonnina, но перед этим "россонери" сыграют в Лиге Европы. С соперником им не особо повезло, ведь придется противостоять неуступчивой "Црвене Звезде".

Главный вопрос перед матчем - пожертвует ли Стефано Пиоли еврокубками, чтобы поднакопить силы перед игрой с "Интером"? С другой стороны, смогут ли болельщики пережить два поражения подряд? В нынешнем сезоне "Милан" начал отучать фанатов от подобных провалов.



18 февраля, Белград, стадион "Райко Митич"

"Црвена Звезда" 19:55 "Милан"

Арбитр: А. Сидиропулос (Греция)

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Лига Европы, 1/16 финала, первый матч18 февраля, Белград, стадион "Райко Митич"А. Сидиропулос (Греция)Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

"Црвена Звезда" ровно прошла групповой этап Лиги Европы. В своем квартете сербскому коллективу удалось набрать 11 очков, уступив первую строчку "Хоффенхайму". Что интересно, "црвено-белые" за три матча ни разу не проиграли на домашней арене

В чемпионате дела у "Црвены Звезды" идут просто замечательно. Команда Станковича уверенно лидирует, опережая "Партизан" на девять очков. За 21 матч на счету команды 19 побед и два ничейных результата. Одним словом, тотальное сербское доминирование

"Россонери" набрали за шесть игр группового этапа 13 очков. Стефано Пиоли достаточно часто применял ротацию, делая ставку на матчи чемпионата. Однако, это не помешало итальянцам выиграть группу, в которой также играли "Лилль", "Селтик" и "Спарта"

Как мы и говорили выше, "Милан" впервые за 21 тур упустил лидерство в Серии А, отставая теперь от "Интера" на одно очко. Уже в воскресенье у них будет шанс отыграться

В составе итальянцев два игрока забили три гола - Диас и Хауге. Сербы не могут похвастаться такими снайперами

История встреч двух команд насчитывает четыре матча. Впервые команды встречались еще в прошедшем тысячилетии, когда жребий их свел во втором раунде Кубка чемпионов сезона 1988/89. Обе игры завершились со счетом 1:1, а победитель был определен в серии пенальти - дальше прошел "Милан", который одержал в итоге победу в турнире. После этого "Црвена Звезда" сыграла с "россонери" в квалификационном раунде ЛЧ в 2006-м году. Итальянцы без проблем прошли дальше, выиграв обе встречи (2:1, 1:0)

Стоит также отметить, что один из матчей в сезоне 1988/89 был переигран. Команды играли ответный матч в Сербии, но игру остановили на 65-й минуте из-за сильнейшего тумана. В итоге, следующую игру провели с самого начала и она закончилась со счетом 1:1. Интересно, что на момент остановленного матча сербы минимально вели в счете

Забавный факт - в составе "Црвены Звезды" четыре футболиста, которые носят имя Милан - Борьян, Родич, Гаич и Павков

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Последние новости и составы

"Црвена Звезда":

Имея приличный отрыв в своем национальном чемпионате, "Црвена Звезда" попытается пошуметь в Лиге Европы, дойдя как можно дальше. Помешать этому может двухмесячная пауза - сербский клуб провел лишь два официальных матча в текущем году и только начинает вкатываться в сезон. Что интересно, на зимних сборах "црвено-белые" сыграли против "Шахтера", расписав нулевую ничью.

Današnju pripremu za evropsko proleće odradili smo na glavnom terenu. Spektakl se bliži!



????⚪️#fkcz pic.twitter.com/83K68Ecvad — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 16, 2021

Нельзя пройти мимо персоны главного тренера сербского клуба - Деяна Станковича. Напомним, если кто-то подзабыл, что "дракон" - легенда миланского "Интера", отыгравший за команду более 400 игр и выиграв Лигу Чемпионов. Вполне вероятно, что он попытается помочь бывшему клубу перед дерби, дав серьезный бой "россонери".

Ориентировочный состав: Борьян - Дегенек, Милунович, Родич - Иванич, Саного, Петрович, Канга, Гаджич - Павков, Фальчинелли

"Милан":

Сложный для многих 2020-й год команда Пиоли провела шикарно - команда проиграла всего несколько раз в Италии, вышла в первой части сезона в еврокубки, а во второй - лидировала в Серии А, впервые за много лет претендуя на Скудетто. Но как только весь мир перевернул календарь, встретив год 2021-й, у "россонери" начались проблемы - сразу три поражения в чемпионате и вылет из кубка от "Интера". Уже попахивает кризисом, но пока с приставкой "мини".

Working hard to bounce back ????

Al lavoro per voltare pagina ????#SempreMilan@gruppo_a2a pic.twitter.com/8sW9sKAM4X — AC Milan (@acmilan) February 15, 2021

Стефано Пиоли абсолютно точно применит ротацию, но только наставнику сейчас известны её масштабы. Мы предполагаем, что отдых получат Ибрагимович, Кесье и Чалханоглу, а Ребич, который лишь недавно вернулся из лазарета, останется на скамейке запасных. Вполне вероятно, что на острие атаки выйдет хорват Марио Манджукич.

Ориентировочный состав: Доннарумма - Даллот, Томори, Романьоли, Эрнандес - Мейте, Тонали - Кастильехо, Хауге, Леао - Манджукич

Прогноз на матч "Црвена Звезда" - "Милан" 1:1

Стефано Пиоли смог вывести "россонери" на новый уровень, но давайте признаем - сейчас состав команд еще не настолько качественный, чтобы вести борьбу на два фронта. Вряд ли наставник попытается устроить забег за двумя зайцами и сконцентрирует внимание на внутреннем первенстве, где-то дав слабину на полях Европы. "Црвена Звезда" показывает добротный футбол и может воспользоваться таким подарком. Единственная проблема для сербов - зимняя пауза, из-за которой команда выбилась из ритма. Однако домашние стены, пусть и на пустом стадионе, должны помочь.