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Брага - Рома. Анонс с прогнозом, составы, где смотреть
В четверг 18-го февраля на поле стадиона "Мунисипаль" в Браге местный клуб "Спортинг Брага" примет "Рому" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало первого поединка пары в 19:55
Фото - УЕФА
Португальцы играли в одной группе с "Зарей", поэтому многие украинские болельщики помнят их 13 очков (наравне с "Лестером") и две победы над луганчанами в частности (2:1 в Запорожье и 2:0 дома). Вышла в плей-офф "Брага" все же со второго места, так как в очных играх с ней преимущество имели уже англичане.
"Рома" с теми же 13 очками в активе выиграла группу А в соперничестве с "Янг Бойз", "Клужем" и софийским ЦСКА. Именно в выездной игре с болгарами в последнем туре, которая уже ничего не решала, подопечные Пауло Фонсеки потерпели единственное поражение (1:3).
Лига Европы, 1/16 финала (первые матчи)
Стадион: "Мунисипаль" (Брага)
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Брага 19:55 Рома
Трансляцию матча покажут следующие ТВ каналы: Arena Sport (Хорватия), Arena Sport (Сербия), CMore (Финляндия), COSMOTE Sport, Digi Sport 3 (оба Венгрия), Polsat Sport Premium 6, RMC Sport, Sport Italia, Sport TV (все Польша)
Текстовая трансляция
Под руководством 55-летнего тренера Карлуша Карвальяла "Спортинг Брага" уверенно преодолел групповую стадию Лиги Европы и после 19 туров занимает третью строчку в чемпионате Португалии. В предстоящем матче команде не смогут помочь травмированные защитники Франсиско Моура и Давид Кармо, а также опытный форвард Руи Фонте.
Ориентировочный состав Браги (4-4-2): Матеуш - Эшгайо, Тормена, Мело да Силва, Борха - Пьяцон, Эльмушрати, Франсержио, Хорта - Галено, Руис.
Римляне в Серии А идут третьими после 22 туров, но у "Ювентуса" игра в запасе, которая в случае победы позволит им опустить "волков" на четвертую строчку. Отрыв от "Наполи" также несущественный, поэтому команду Паулу Фонсеки ждет огненная концовка сезона на внутренней арене. Крис Смоллинг и Николо Дзаньоло точно не отправятся в Брагу на матч Лиги Европы.
Ориентировочный состав Ромы (3-4-2-1): Лопес - Манчини, Кристанте, Ибаньес - Карсдорп, Вильяр, Веретту, Спинаццола - Пеллегрини, Мхитарян - Джеко.
Цифры и факты
- Именно в "Браге" нынешний тренер "Ромы" Пауло Фонсека обрел международную известность. С этой командой в сезоне 2015/16 португальский специалист дошел до 1/4 финала Лиги Европы, в котором уступил "Шахтеру".
- В четырех домашних матчах "Браги" кряду удается забить обоим соперникам.
- Перед матчем с "Удинезе" (3:0) на выходных "Рома" пропускала в семи играх подряд.
Прогноз
Важность гола в гостях в двуматчевой дуэли сложно переоценить. "Рома" же в двух последних выездных матчах забить не смогла. Однако в этот раз ей необходимо искать счастья у чужих ворот, тем более, что нынешняя "Брага" из тех команд, которая многое позволяет соперникам в атаке. Ну и сам коллектив Карвальяла способен забить, иначе ловить в ответной игре будет уже нечего.
Ставка: Обе забьют за 1.65
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