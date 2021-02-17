Динамо - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

В начале сезона попадание в групповой этап Лиги чемпионов было для "динамовцев" идеей фикс. Все усилия были направлены на достижение именно этой цели. Ведь на кону стоял не только престиж, но и финансовое благополучие клуба. И перспективы молодых игроков. В итоге, эта история имела счастливый конец.

В контексте группового этапа Лиги чемпионов Мирча Луческу сразу расставил акценты: на выход в плей-офф турнира "Динамо" не претендует, а будет бороться за право сыграть весной в Лиге Европы. И вот "галочку" можно ставить и напротив этой графы. Однако что дальше? "Динамо", в отличие от "Шахтера", не декларирует цель выйти в финал, и даже не называет Лигу Европы приоритетным турниром (учитывая борьбу за чемпионство в УПЛ). Но аппетит приходит во время еды. Мирча Луческу – максималист, поэтому не удовлетворится простым участием. В последнем сезоне у руля "Шахтера" он дошел до полуфинала турнира, сейчас не отказался бы от такого же достижения на первом году каденции в "Динамо". Начинается путь с матча против "Брюгге".

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Лига Европи.1/16-я финала. Первый матч

Украина. Киев. НСК "Олимпийский". 18.02.2021

Арбитр в поле - Маттиас Гестраниус (Финляндия)

"Динамо" (Киев, Украина) 17:00 "Брюгге" (Бельгия)

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Не сыграют:

Никита Бурда ("Динамо") - Стефано Денсвилл, Матей Митрович, Ноа Ланг, Ханс Ванакен, Эдуард Соболь ("Брюгге")

Изюминка этого матча – параллель с противостоянием, которое состоялось летом 2019-го. Тогда "Динамо" оспаривало с "Брюгге" право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов и проиграло (0:1, 3:3). Многие говорят о прогрессе киевлян под руководством нового тренера, но пока все сравнения были заочные. И вот едва ли не первая возможность сравнить "было" и "стало" без каких-либо примечаний и оговорок.

Александр Хацкевич, тренер, который руководил "Динамо" в 2019-м году, отметил, что сейчас киевляне имеют больше шансов пройти "Брюгге". Мол, молодые футболисты окрепли и физически, и ментально. Появился опыт. Но не стоит забывать и о том, что "Брюгге" стал сильнее по сравнению с самим собой полуторагодовалой давности. Сегодня это команда, которой не хватило лишь двух очков до выхода в плей-офф Лиги чемпионов из группы с двумя представителями топ-чемпионатов. Прогресс очевиден.

Бесспорно, на боеспособность "Брюгге" в отчетном поединке повлияют кадровые потери, обусловленные вспышкой Covid-19. Не будет Ноа Ланга, Ханса Ванакена и Стефано Денсвилла. Дисквалификация не позволит выйти на поле Эдуарду Соболю. Не забываем, что есть проблемы у талантливого воспитанника академии "Брюгге" де Кетелара. Он прибыл в Киев, но имеет симптомы простуды.

Проблем много, но сочувствовать сопернику не стоит. Ведь никто не сочувствовал "Динамо", когда в Каталонию на матч с "Барсой" пришлось ехать без двух основных вратарей, основного левого защитника, ключевого игрока центра поля и так далее. В аналогичной ситуации оказывались и "Шахтер", и сборная Украины. Увы, но такие реалии футбольного сезона во время пандемии.

Ориентировочные составы

У "Динамо" сейчас проблем почти нет. Артем Шабанов и Назарий Русин не помощники команде, но это добровольное решение тренерского штаба. Илья Забарный пропустил матч 14-го тура УПЛ, однако в понедельник лучший молодой украинский игрок 2020 года должен был вернуться (и вернулся) к тренировкам. Отсидел дисквалификацию Артем Беседин. Попали в основную заявку на Лигу Европы даже Костевич с Тымчиком. Но двух последних вряд ли увидим в старте ближайшего матча.

Больше всего вопросов возникает по поводу защиты. Кендзера на неделе сыграл в центре вместе с Поповым, и действовал не безупречно. Зато на правом фланге, родном для поляка, уверенно выглядел Караваев. У Луческу есть несколько вариантов сочетания игроков, безоговорочным остается только место на левом фланге Виталия Миколенко.

В контексте "Брюгге", кроме травмированных и дисквалифицированных игроков, важно отметить потерю тренерского штаба. Не прилетели в Киев главный наставник Филипп Клеман и его ассистенты. Руководить действиями бельгийцев будет тренер U-23 Рик Де Мил.

"Динамо": Бущан - Караваев, Попов, Кендзера, Миколенко - Шапаренко, Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Родригес - Беседин "Брюгге": Миньоле - Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка - Вормер, Ритц, Баланта - Окереке, Дост, Баджи

ПРОГНОЗ - победа "Динамо 1:0

Свой последний матч "Брюгге" провел больше недели назад. В Киев прибыл обескровленным составом. В морозную и снежную погоду. Очевидно, бОльшую ставку "Брюгге" делает на домашний поединок, а в столице Украины попытается сыграть так, чтобы остались рабочие шансы на общий успех. Возможно, даже от обороны. "Динамо" же, учитывая все обстоятельства, тоже не будет рисковать. Вероятно, Луческу включит тот режим, который принес успех в противостоянии с АЗ и "Ференцварошом": надежно в обороне, а в атаке один-два гола затолкают. Тем более, сейчас же есть Беседин.