Прогноз на матч Лиги Европы Маккаби - Шахтер

В четверг "Шахтер" начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы. На стадии 1/16 финала горняки встретятся с "Маккаби" (Тель-Авив), командой, занявшей второе место в группе I, уступив лишь однажды в выездном матче с "Вильярреалом". По оценкам аналитиков Parimatch, основной претендент на победу сейчас "Шахтер", который имеет 53% на победу.

Но ни в коем случае не следует недооценивать соперника, ведь у израильтян не было зимней паузы, а матчи во внутреннем чемпионате они начали играть еще 4 января. В новом году "Маккаби" провел 8 уже официальных встреч, в которых одержал 7 побед и однажды сыграл вничью. Благодаря этому команда пока лидирует в чемпионате Израиля. "Маккаби" имеет 14-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и набрал неплохие обороты в текущем сезоне.

"Шахтер" взамен недавно вернулся с турецкого сбора и сыграл только одну официальную встречу в УПЛ против "Колоса" и проявила себя не лучшим образом сыграв 0:0. Но в этой потере очков можно обвинить погодные условия, при которых проходила эта встреча. Однако матч с "Маккаби" пройдет в более комфортных условиях. На сборах "Шахтер" уступил лишь однажды, но в других матчах не отличался высокой результативностью.

Несмотря на все вышеупомянутые футбольные факторы, безусловным претендентом на победу остается именно "Шахтер". После прошлогоднего выступления перед тренерским штабом и командой стоит задача улучшить результат предыдущего розыгрыша Лиги Европы и добраться до финала, в городе Гданьск.

Кстати, интересный факт, только в этой паре сойдутся действующие чемпионы свои страны. Напомним также, что "Маккаби" ранее четыре раза играл против украинской команды (во всех случаях это было "Динамо") и ни разу не выигрывал (2 поражения и 2 ничьи).

Поэтому включайте футбол в четверг, 18 февраля в 22:00 и наблюдайте за началом выступлений "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы УЕФА.