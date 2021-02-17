Вольфсберг - Тоттенхэм: Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала

18 февраля, 19:55. "Пушкаш Арена" Будапешт

Судья: Али Палабыйык (Турция)

Трансляция матча: Мегого

Несколько дней назад стало известно, что еще один поединок еврокубков пройдет в Будапеште. Вчера, во вторник 17-го февраля, "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" сыграли свой первый матч 1/8 финала ЛЧ, а теперь они передают эстафету "Вольфсбергу" и "Тоттенхэму". Причиной стали коронавирусные ограничения и нежелание принимать английские команды у себя в стране. Власти Венгрии же к этому отнеслись с максимальной ответственностью.

“Вольфсберг”

После хорошего старта в чемпионате Австрии, команда пошла вниз и сейчас занимает шестое место, уступая лидеру "РБ Зальцбургу" 16-ю очками. Отметим, что у подопечных Фердинанда Фельдгофера всего девять пунктов в девяти домашних матчах тамошней Бундеслиги.

Для "Вольфсберга" это будет дебют в плей-офф раунде Лиги Европы. В прошлом году они уже выступали в квартетах ЛЕ, однако заняли в группе с "Ромой", "Боруссией" М и "Истанбул" Б четвертое место с пятью очками в активе. В этом же сезоне они набрали в два раза больше зачетных пунктов, выйдя в 1/16 финала второго по престижности клубного трофея Старого Света со второго места, уступив лишь загребскому "Динамо". Позади этих двух коллективов остались "Фейеноорд" и "Динамо" Москва.

“Тоттенхэм”

У команды Моуриньо не лучшие времена сейчас. Лондонцы проиграли четыре матча из последних пяти в АПЛ и еще вылетели из Кубка Англии.

"Тоттенхэм" же сыграет в плей-офф ЛЕ впервые за четыре года. "Шпоры" являются обладателем этого трофея, однако, когда они одержали победу в нем, турнир еще назывался Кубок УЕФА: в 1972 и 1984 гг.

Подопечные Жозе Моуриньо только в шестом раунде группового этапа смогли обеспечить себе первое место в квартете J, отомстив " Антверпену "за поражение во втором туре. К слову, бельгийцы тоже прошли в плей-офф, а вылетели "ЛАСК" с Евгением Чеберко и "Лудогорец".

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Кадры

Португальский наставник лондонцев не сможет рассчитывать сразу на трех исполнителей: Серхио Регилона, Сержа Орье и Джованни Ло Чельсо. Зато, Жозе решил взять в Венгрию четырех молодых исполнителей: Джейми Боудена, Дейна Скарлет, Марселя Лавьера и Денниса Циркина.

У хозяев же в стартовом составе не выйдет тоже трое игроков: Марио Ляйтгеб, Елиель Перец и Лукас Шефль. Они находятся на финальном этапе восстановления от травм, и вряд ли их тренер сразу пустит в бой против английского гранда.

Цифры, факты и шансы

За последние шесть матчей в "Тоттенхэма" всего одна победа при шести поражениях (одна из них после дополнительного времени).

А вот "Вольфсберг" за последние 12 поединков проиграл всего два раза, и то от лидеров чемпионата Австрии.

В этом сезоне подопечные Фердинанда Фельдгофера набирают больше очков на выезде, чем дома.

В 10-ти из последних одиннадцати матчей "шпоры" пропускали в гостях. Единственный, кто не смог забить им за этот отрезок встреч - пьятилиговый "Марин".

За столько же поединков дома "Вольфсберг" не смог отличиться в четырех, три из которых пришлись на последние четыре матча.

В этом противостоянии обе команды выступают гостями, и, судя по статистике, это реноме больше подходит австрийской команде. "Тоттенхэму" эта победа может дать легкий толчок к нормальному эмоциональному состоянию, а поражение вообще привести к более, чем разговоров об увольнении Жозе. С командами из низших дивизионов в этом сезоне "шпоры" играют прекрасно, поэтому проблем с коллективом из города, население которого в 350 раз меньше за Лондон, возникнуть не должно. Также отметим, что разница в ориентировочной стоимости футболистов по данным портала Transfermarkt составляет 700 млн евро: подопечные Моуриньо дороже в 38 раз.

Прогноз на матч: "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" победа второй + ТБ 2,5.