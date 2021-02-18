Лилль - Аякс. Анонс и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

18 февраля. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" 22:00 "Аякс"

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Трансляция: MEGOGO

Сегодня на пресс-конференции Мирча Луческу заявил, что противостояние "Динамо" и "Брюгге" - единственная встреча лидеров своих чемпионатов в 1/16 финала ЛЕ. Так вот, это неправда.

И "Аякс", и "Лилль" сейчас возглавляют таблицы своих лиг. И если для амстердамцев это привычное дело, то "Доги" проводит сенсационный сезон. Со времен Эдена Азара они не показывали подобных результатов. Правда, десять лет назад козырем команды была ее полузащита. Сегодня акцент сместился в сторону обороны.

"Лилль" не пропустил ни единого гола в 6 последних матчах во всех турнирах. В первой части сезона команда Кристофа Гальтье остановила "ПСЖ" (0:0), засушила "Милан" на "Сан Сиро" (3:0), не провалилась против ярко атакующих "Лиона" (1:1) и "Монако" (2:1). Секретов никаких нет - все дело в дисциплине и взаимовыручке. Вингеры "Догов" всегда отрабатывают сзади; их опорные хавы опускаются низко и не оставляют пространства между собой и защитниками; центрбеки выигрывают много борьбы и подсказывают остальным. Особенно это касается капитана и ментального лидера раздевалки Жозе Фонте.

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У "Аякса" ситуация совсем другая. Его козыри, прежде всего, в атаке. Команда Эрика тен Хага в 21 туре Эредивизи наколотила 68 голов. Это больше, чем по три за 90 минут. Изобилие талантов впереди позволяет даже после отъезда Клааса-Яна Хунтелара в "Шальке" всерьез рассматривать продажу Квинси Промеса в "Спартак".

Как и "Лилль", амстердамский клуб пребывает в блестящей форме. Он не проигрывает во всех турнирах с 9 декабря, когда "Аякс" выбила из Лиги чемпионов "Аталанта". За последний месяц команда тен Хага победила в Кубке Нидерландов сперва "АЗ" (1:0), а затем "ПСВ" (2:1).

Интересно, что осенью 2019-го команды уже встречались между собой в групповом раунде ЛЧ, и тогда "Аякс" выиграл оба матча с общим счетом 5:0. Сейчас столь легкой прогулки у голландцев точно не будет. Их состав заметно поредел - в нем больше нету Зийеха, ван де Бека, Деста, Онаны. В то же время "Лилль" подготовил новую генерацию талантов во главе с Юсуфом Языджи. В текущей ЛЕ на счету турка уже два хет-трика.

Более равную пару даже представить сложно. Цель "Лилля" на матч - связать полузащиту и атаку "Аякса", не дать им разогнаться, а еще найти свой шанс в контригре. Голландцам, в свою очередь, нужен гол на выезде. И у тех, и других хватает ресурсов, чтобы добиться в своих начинаниях успеха.

Цифры и факты

"Аякс" не проигрывает в Эредивизи с 5 декабря, когда его одолел "Твенте" (2:1). Прямо сейчас у команды серия из 8 подряд побед во всех турнирах

"Лилль" выиграл только 2 из 5 последних домашних матчей. Еще дважды команда сыграла вничью и раз проиграла

"Лилль" последний раз пропускал гол 17 января в матче против "Реймса" (2:1). С тех пор команда выдала шестиматчевую сухую серию

"Аякс" неизменно забивал до перерыва в 7 последних матчах во всех турнирах

Предыдущий матч команд на "Пьер Моруа" в ноябре 2019-го завершился победой "Аякса" со счетом 2:0

Ориентировочные составы

Потерь у команд много. "Лилль" не досчитался своего центрфорварда Бурака Йылмаза (травма), а также двух центральных хавбеков Бенжамена Андре и Шеки (дисквалификация).

У "Аякса" главная потеря - Себастьян Алле, которого глупейшим образом забыли заявить на Лигу Европы. У француза уже 5 голов и 5 результативных передач за клуб после перехода в январе, но в Европе он команде не помощник. Можете представить большую чушь?

Также на год за допинг дисквалифицирован вратарь Андре Онана, а у юного таланта Райана Гравенберха перебор карточек.

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Брадарич - Иконе, Сумаре, Ренату Санчеш, Бамба - Языджи, Дэвид

"Аякс": Стекеленбург - Мазрауи, Мартинес, Схюрс, Тальяфико - Альварес, Блинд, Клаасен - Нерес, Траоре, Тадич

Прогноз на матч "Лилль" - "Аякс"

Если матч пойдет по сценарию голландцев, голов будет много. Если сработает план "Лилля" - вполне вероятна минимальная победа. Учитывая, что игра пройдет на "Пьер Моруа", а у "Аякса" серьезные потери, поставим на второе. ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами около 2,0-2,05.