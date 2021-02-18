Янг Бойз - Байер Леверкузен. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала. Первый матч

18 февраля. Берн, “Ванкдорф”

“Янг Бойз” Берн 19:55 “Байер” Леверкузен

Телетрансляция – Воля TV, Megogo, OLL.TV

“Янг Бойз” выиграл три чемпионских титула в Швейцарии подряд и лидирует в нынешнем сезоне, оторвавшись после 20 туров от “Базеля” на 16 очков. Однако домашние успехи не вводят в заблуждение главного тренера бернцев Херардо Сеоане. Он трезво оценивает шансы своей команды в противостоянии плей-офф Лиги Европы с “Байером”, но и не выбрасывает раньше времени белое полотенце: “Мы воспринимаем себя в качестве андердога. Но это не значит, что нам нечего показать. Хотим представить себя с лучшей стороны”.

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Стадион “Ванкдорф” в Берне известен своим искусственным покрытием. По словам главного тренера “Байера” Петера Боса, это не проблема. Тем не менее ожидается, что он не будет использовать футболистов с недавней историей травм, например Свена Бендера или Патрика Шика. Тренер “Байера” положительно отзывается о “Янг Бойзе”, отмечая то, как чемпион Швейцарии смело идет в атаку. Но в этом Бос видит и преимущества для своей команды. “Мы хотим постараться использовать те пространства, которые они нам предоставят”.

“Янг Бойз” не проигрывает с декабря, и выиграл восемь из десяти последних матчей чемпионата. “Байер”, наоборот, показывает неубедительные результаты: всего две победы в последних девяти турах. Кроме того, Леверкузен вылетел из Кубка Германии от команды четвертой лиги “Рот-Вайсс” Эссен. На выходных “Байер” умудрился упустить победу над “Майнцем”, выигрывая к 89-й минуте со счетом 2:0. Но нужно сказать, что победа Леверкузена не была бы справедливым результатом – “Майнц” играл гораздо лучше.

Кадровые потери “Байера” неизменны – Паулиньо, Ариас, Беллараби, Баумгартлингер, Вайзер, Ларс Бендер. Кроме того, к ним присоединился основной вратарь Лукаш Градецки.

У “Янг Бойза” травмированы Сьерро и Перейра, но чемпион Швейцарии не досчитается своих основных футболистов из-за дисквалификаций. По дисциплинарным причинам против “Байер” не сыграют основной центрбек Камара и основной форвард Нсаме, забивший 18 голов в этом сезоне.

Прогноз на матч Янг Бойз – Байер Леверкузен

“Янг Бойз” уверенно выступает в чемпионате Швейцарии, но “Байер” Леверкузен, пусть и не пребывающей в своей лучшей форме – это большой вызов для бернской команды. Потери Камара и Нсаме могут стать ключевыми. Как бы там не было, это может быть результативный матч (Тотал 2.5 Б – 1.73). Прогноз – победа “Байера” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.