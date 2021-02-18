Маккаби - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

18 февраля. 22:00. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Тель-Авив. "Блумфилд"

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Шахтер" (Донецк)

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Телетрансляция - Футбол 2

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"Мы чувствуем и сладкое, и кислое послевкусие после предыдущей Еврокампании и живем между двумя этими ощущениями. Мы хотим на этот раз выйти в финал". Итак, в Лиге Европы сезона 2020/21 Луиш Каштру и "Шахтер" будут брать реванш за сезон 2019/20. А также за упущенные шансы в двух кампаниях в Лиге Чемпионов. За 0:3 от "Аталанты", за 0:10 от гладбахской "Боруссии". Да даже реванш за нынешнюю кампанию в УПЛ, в том числе и нулевое начало 2021-го года. Еще одно упущение, против одной из слабейших команд 1/16 финала, не простят. Так что уже сегодня следует играть серьезно.

Вопрос в том, насколько на самом деле получится настроиться серьезно. Обеим командам. "Шахтер" уже отвык от проблем в лиге, потому ныне очень раздражен из-за второго места. Его мысли заняты "Динамо". "Маккаби" также отвык от мест ниже первого в израильской лиге, также думает о своем злейшем враге - хайфском "Маккаби". В клубе не скрывают, что лига для них важнее, тем более, что задание в Лиге Европы перевыполнено. Да еще и погода не жалует. В Израиле ныне буря, ливни с градом и сильным ветром, в Киеве - снег и мороз. Удастся ли в такой ситуации заставить себя играть в футбол?

Первый официальный футбол в году для "Шахтера" оказался типичным зимним. Перенос из Ковалевки в Киев явно не помог, ведь вряд ли в гостях у "Колоса" можно было атаковать еще хуже. Каштру как раз не стал оправдываться погодой, заявляя, что на хорошую команду, у которой футбол в ДНК, погода не влияет. Он признал проблемы с созиданием и реализацией. Проблемы, заметные и на зимних сборах на хороших полях. Наиболее популярный результат команды на них - ничья - подтвердился. Как и общий вердикт. "Шахтеру" Каштру тяжело в позиционной атаке, против организованных соперников.

Такой вердикт "Маккаби" явно нравится. Ему в позиционной атаке не легче, он также вымучивает победы. В том числе и в добавленное время. Зато обороняется блестяще. Девять побед и ничья в десяти матчах с новым главным тренером Патриком ван Лиувеном добыты прежде всего благодаря семи "сухим" матчам и всего трем пропущенным. "Хапоэлю" из Кфар-Сабы (1:0) в субботу чемпион не позволил ни одного удара в створ ворот. И его прогресс в концовках матчей, более половины голов в последние полчаса, также в его пользу. Ведь как раз "Шахтер" против "Колоса" ближе к концовке растворился.

В тактическом плане дончанам и вправду должно быть неудобно. Гиоргиос Донис вывел "Маккаби" в 1/16 финала с одним из худших показателей по нанесенным ударам и весьма высоким (лучше "Ромы", "Милана", "Наполи", "Бенфики") - по пропущенным ударам. И со средним - по владению мячом. То есть, его команда мало атаковала, но и мало позволяла в обороне и неплохо владела мячом для выхода из-под давления. А при ван Лиувене акцент на оборону, осторожность, лишь усилился. Также в лиге побиты рекорды 11-летней давности по голам ударами головой. Может быть эффективно против "Шахтера".

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Кадры

Главная кадровая проблема "Шахтера" - на левом фланге обороны. Виктор Корниенко даже не попал в заявку на матч против "Колоса". В Израиль он прилетел, но все же более вероятен выход Николая Матвиенко. Тогда в центре вместе с Витао прикроет либо Кривцов, либо Бондарь. В центре поля Степаненко поможет либо Алан Патрик, либо Маркос Антонио. Логичнее, что Антонио, ведь Патрик играл против "Колоса" с первых минут. Тайсон и Марлос также играли с первых, но как раз их вряд ли сдвинут. Разве что по позиции. Первый слева, второй в центре? Первый в центре, второй справа?

На оставшееся место на фланге претендуют трое. Тете, Соломон и Коноплянка. Почему бы Манору не сыграть на Родине против любимой команды своей семьи? Пусть он и говорит о странных ощущениях. Евгений же в который раз отыграл отлично на сборах, но по опыту "Колоса", "Шальке" и "Севильи" мы знаем, что это ровным счетом ничего не гарантирует. А вот на место в центре атаки претендует ровно один человек. Хотя между слов Каштру читается его неудовлетворение формой Жуниора Мораеса. Что делать, если Дентиньо не прилетел?

Матвиенко или Корниенко облегчит жизнь вылет лидера атаки "Маккаби" Йонатана Коэна. Правый вингер, умеющий обходить, пробивать, замыкать в одно касание, не сыграет и в Киеве. Большая потеря. Хотя и от Матана Хозеза и Дана Битона в последнее время видели искры, в том числе и в Топ-матчах лиги. Видели такие и от Таля Бен-Хаима на левом фланге. Эти трое прежде всего прорываются на дриблинге и технично бьют. Хотя в последнее время они все чаще находят центрфорварда Пешича, забившего четыре мяча за последние 22 дня. Александар и замыкает головой, и помогает на флангах.

Кроме этого, потерь нет. Разыгрывающий опорник Эяль Голаса оправился от травмы и выйдет на поле. Правда, скорее всего, не с первых минут. И этим нужно воспользоваться. С другой стороны, нельзя зевать против жестких и мобильных Дора Переца и Дана Глазера. Оба могут и неожиданно подключиться в штрафную. Что же касается обороны, то ее фланги скорее надежны, чем остры. Опытные Саборит и Жеральдеш больше прикрывают, чем атакуют. Спокоен и вратарь Тененбаум, и центральные защитники Тиби и Луис Эрнандес. Впрочем, 31-33-летних центрдефов можно и нужно ловить на скорости.

Из запасных особо опасен форвард Итай Шехтер. И техникой паса и удара, и смещением на левый фланг. И постоянным желанием симулировать пенальти. Израильские арбитры уже отлично знакомы с его выходками, европейские, разумеется, меньше. А это опасно для "Шахтера".

"Маккаби": Тененбаум, Жеральдеш, Тиби, Эрнандес, Саборит, Перец, Глазер, Рикан, Хозез, Бен-Хаим, Пешич

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тайсон, Соломон, Мораес

Статистика

В нынешнем Еврокубковом сезоне "Маккаби" отыграл 11 матчей. В десяти из них он забивал. В том числе и дважды "Зальцбургу", и дома "Вильярреалу". Хотя и лишь однажды в последних девяти матчах забил более одного мяча

Пропускал "Маккаби" в шести из 11-ти матчей в целом и лишь в двух из шести домашних

Израильские и украинские команды встречались восемь раз. Счет по победам равный - 3:3, также зафиксированы две ничьи. Разница мячей - 10:9 в пользу Украины

"Шахтер" с израильскими клубами не встречался никогда, "Маккаби" с украинскими - четырежды. В Лиге Европы сезона 2011/12 тель-авивцы дважды сыграли вничью с "Динамо". Ничья 3:3 в Киеве запомнилась дракой и удалениями Леандро Алмейды и Евгения Хачериди, в Тель-Авиве был зафиксирован счет 1:1. В сезоне 2015/16 в групповом турнире Лиги Чемпионов "Динамо" добыло 2:0 в гостях и 1:0 дома

Франсуа Летесье никогда не судил ни "Шахтер", ни "Маккаби". Не судил украинские команды вовсе, а израильскую - лишь однажды. В матче Квалификации Лиги Чемпионов сезона 2018/19 "Хапоэль" (Беэр-Шева) - "Динамо" Загреб (2:2) он показал семь желтых карточек, из них пять - израильтянам

Прогноз: Маккаби - Шахтер 1:1

За гостей опыт и разрывы в качестве. За менее техничных хозяев - непростая погода. Также за "Маккаби" игровая практика, отличное настроение благодаря серии побед. И знакомство ван Лиувена с "Шахтером" изнутри благодаря годам работы в академии дончан. Голландец признал, что оно помогло подготовиться к матчу. Каштру призвал не недооценивать соперника, как "Реал" - сам "Шахтер" осенью, отметил стабильность, организованность и обдуманное принятие решений "Маккаби". Похоже, обе команды сегодня будут слишком много думать. Возможна и безголевая ничья, но все же ставлю на 1:1.