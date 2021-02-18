Мольде - Хоффенхайм. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала. Первый матч

18 февраля. Вильярреал, “Эстадио де ла Керамика”

“Мольде” 22:00 “Хоффенхайм”

Телетрансляция – Воля TV, Megogo, OLL.TV

“Хоффенхайм” впервые в своей истории пробился в еврокубковую весну. TSG намерен задержаться в Лиге Европы как можно дольше. В первом раунде плей-офф немецкая команда встретится с одним из самых слабых соперников на этой стадии. Норвежский “Мольде” вышел со второго места из группы в которой были “Арсенал”, венский “Рапид” и ирландский “Дандолк”, и в котировках букмекеров его шансы на победу в турнире минимальны.

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Нельзя сказать, что шансы самого “Хоффенхайма” высокие. Однако в противостоянии с “Мольде” TSG считается явным фаворитом (шансы на проход в следующую стадию оцениваются в 1.13). Норвежская команда свой последний официальный матч провела еще в декабре, кроме того игра с "Хоффенхаймом" только формально будет домашней для “Мольде”. Поединок состоится в Вильярреале, на “Эстадио де ла Керамика”.

“Хоффенхайм” уверенно выиграл свою группы Лиги Европы, набрав 16 очков из 18 возможных. Турнирная ситуация в Бундеслиге у TSG не настолько радостная – двенадцатое место после 21 тура и отрыв в десять пунктов от еврокубков. У “Хоффенхайма” мало что получается в чемпионате из-за многочисленных травм. И против “Мольде” тренер “Хоффенхайма” Себастьян Хенесс не сможет выставить оптимальный состав. Помимо игроков, которые вылетели надолго, не сыграют в четверг Нордтвейт, Крамарич, Бельфодиль, Сков и Сессеньон.

По словам Хенесса, он изучал “Мольде” по матчам прошлого года и товарищеских играх норвежцев. 38-летний тренер уверяет в том, что “Хоффенхайм” не будет недооценивать соперника.

Прогноз на матч Мольде – Хоффенхайм

“Хоффенхайм” не смог победить в трех последних турах Бундеслиги, но в соперниках у него были команды с верхней части турнирной таблицы: “Бавария”, “Айнтрахт” и “Боруссия” Дортмунд. В игре с Дортмундом, которая закончилась со счетом 2:2, “Хоффенхайм” мог рассчитывать на большее, но не реализовал свои многочисленные моменты. Вероятно, в игре с норвежцами “Хоффенхайм” удастся создать еще больше, но нельзя не отметить, что TSG много пропускает (39 голов – третий с конца показатель в Бундеслиге). Обе команды забьют, но вероятно выиграют гости. Прогноз – победа “Хоффенхайма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.