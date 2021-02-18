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Антверпен – Рейнджерс. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Перенесут ли "джерс" свою удачную форму и на еврокубки?
"Рейнджерс" проводит просто невероятный по своим меркам сезон. Команда из Глазго ещё ни разу не уступала ни в чемпионате, ни в Лиге Европы. В Премьершипе они имеют 15-очковый отрыв от "Селтика", который до этого исправно клепал внутренние трофеи и приучил к единоправию в Шотландии. Но благодаря Стивену Джеррарду всё переменилось в этом году. Особенно впечатляет разница мячей в лиге – 69 к 8 после 28 туров.
На групповом этапе Лиги Европы "Рейнджерс" также выступали крайне убедительно. Дважды поделив очки с "Бенфикой", они выиграли все оставшиеся поединки у "Стандарда" и "Леха" и вышли из квартета с первого места. Впечатляет, учитывая какие ресурсы их португальский соперник вложил летом в новый проект.
"Антверпен" тоже проводит приличный сезон, хотя с достижениями своих сегодняшних оппонентов вряд ли могут соперничать. На групповой стадии им однажды удалось "Тоттенхэм", но всё первая строчка всё равно осталась за командой Жозе Моуриньо. В чемпионате они идут вторыми, серьёзно уступая "Брюгге", оторвавшемуся от всех конкурентов далеко в космос.
Большой потерей для бельгийцев стала травма нашего хорошего знакомого Дьемерси Мбокани. Помимо главного форварда, отсутствуют также Матеус, Арун и Авенатти, но никого из этого трио нельзя назвать основным. У "Рейнджерс" же с составом полный порядок. "Антверпен" придерживается весьма сдержанного стиля, особенно это касается еврокубков. Но напор и агрессия команды Стивена Джеррарда должны раскрыть игру в обе стороны и придать ей импульс.
Прогноз: Победа "Рейнджерс" 0:2. Коллектив Джеррарда забивал минимум дважды за игру в последних 8 из 9 матчах ЛЕ, и наш поединок не должен стать исключением. При этом "Антверпен" без Мбокани вряд ли сможет регулярно отвечать остротой у чужих ворот.
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