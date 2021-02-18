Динамо - Брюгге. Три причины, почему Динамо пройдет дальше

Сегодня "Динамо" сыграет с "Брюгге" в первом раунде плей-офф Лиги Европы и постарается сделать первый шаг к 1/8 финала. Все шансы для этого есть

Коэффициенты Favbet: 2.8 – 3.3 – 2.85

Проход:

Динамо – 2.5

Брюгге – 1.59

Киевляне в свою силу прошли групповой этап Лиги Чемпионов. Они ожидаемо уступили "Ювентусу" и "Барселоне", но в последнем туре обыграли "Ференцварош" и завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы

Чемпион Бельгии "Брюгге" также вышел в плей-офф Лиги Европы благодаря 3 месту в группе Лиги Чемпионов. При этом бельгийцы до конца боролись за 2-е место, и в последнем туре с "Лацио" им для этого не хватило всего одного гола. С другой стороны нужно признать, что у "Брюгге" группа была намного легче, соперников уровня "Ювентуса" или "Барселоны" там не было, а обе победы бельгийцы добыли над разобранным "Зенитом"

В 2019 году "Динамо" и "Брюгге" в последний раз встречались в квалификации Лиги Чемпионов и тогда дома бельгийцы выиграли 1:0, а в Киеве Динамо было ближе к победе, но не сумело додавить соперника – 3:3. Правда, тогда "Динамо" руководил Александр Хацкевич и с тех пор команда сильно изменилась

Если взглянуть на коэффициенты, то увидим, что многие эксперты считаю шансы "Брюгге" на проход гораздо выше, примерно 60% на 40%. Хотя на наш взгляд вероятность прохода "Динамо" точно не меньше 50%. И вот почему:

В стане "Брюгге" вспышка коронавируса. Из-за этого в Киев вообще не полетели главный тренер Филип Клеман (руководить командой будет его помощник) и несколько основных игроков. В первую очередь лидер команды Ханс Ванакен. Именно через него идет вся игра "Брюгге", и даже немного удивительно, что в свои 28 он до сих пор играет в чемпионате Бельгии. Обычно люди его уровня переезжают в Премьер-Лигу или Бундеслигу гораздо раньше. Без него у "Брюгге" точно будут проблемы с креативом в центре поля. Плюс не забываем о том, что из-за удаления в матче с "Лацио" матч пропустит и украинец Эдуард Соболь Матч состоится со зрителями! Буквально за день до матча стало известно, что изменились правила карантина, и посещение матчей разрешено с заполняемостью до 50%. В цифрах, конечно, сложно оценить важность зрителей для итогового результата, но их присутствие всё же должно добавить уверенности "Динамо" Фактор Мирчи Луческу. Даже при Хацкевиче "Динамо" полтора года назад выглядело по большому счету не слабее "Брюгге", но просто где-то не хватило концентрации и везения. Очевидно, что с Луческу "Динамо" добавило. Нет, не вышло на качественно новый уровень, но точно показывает лучший результат, чем при Хацкевиче и Михайличенко. Выход в группу ЛЧ и лидерство в УПЛ – это факты, против которых сложно что-то возразить.

Исходя из всех этих факторов можно сделать вывод, что шансы команд на проход практически равные, а в первом матче перевес и вовсе должен быть на стороне "Динамо". Так что делаем два прогноза, на матч и на проход - для тех, кто готов недельку подождать

Прогноз от Favbet: Динамо не проиграет – 1.52

Долгосрочный прогноз от Favbet: Проход Динамо – 2.5