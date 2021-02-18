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Динамо - Брюгге. Три причины, почему Динамо пройдет дальше
Сегодня "Динамо" сыграет с "Брюгге" в первом раунде плей-офф Лиги Европы и постарается сделать первый шаг к 1/8 финала. Все шансы для этого есть
Коэффициенты Favbet: 2.8 – 3.3 – 2.85
Проход:
- Динамо – 2.5
- Брюгге – 1.59
Киевляне в свою силу прошли групповой этап Лиги Чемпионов. Они ожидаемо уступили "Ювентусу" и "Барселоне", но в последнем туре обыграли "Ференцварош" и завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы
Чемпион Бельгии "Брюгге" также вышел в плей-офф Лиги Европы благодаря 3 месту в группе Лиги Чемпионов. При этом бельгийцы до конца боролись за 2-е место, и в последнем туре с "Лацио" им для этого не хватило всего одного гола. С другой стороны нужно признать, что у "Брюгге" группа была намного легче, соперников уровня "Ювентуса" или "Барселоны" там не было, а обе победы бельгийцы добыли над разобранным "Зенитом"
В 2019 году "Динамо" и "Брюгге" в последний раз встречались в квалификации Лиги Чемпионов и тогда дома бельгийцы выиграли 1:0, а в Киеве Динамо было ближе к победе, но не сумело додавить соперника – 3:3. Правда, тогда "Динамо" руководил Александр Хацкевич и с тех пор команда сильно изменилась
Если взглянуть на коэффициенты, то увидим, что многие эксперты считаю шансы "Брюгге" на проход гораздо выше, примерно 60% на 40%. Хотя на наш взгляд вероятность прохода "Динамо" точно не меньше 50%. И вот почему:
- В стане "Брюгге" вспышка коронавируса. Из-за этого в Киев вообще не полетели главный тренер Филип Клеман (руководить командой будет его помощник) и несколько основных игроков. В первую очередь лидер команды Ханс Ванакен. Именно через него идет вся игра "Брюгге", и даже немного удивительно, что в свои 28 он до сих пор играет в чемпионате Бельгии. Обычно люди его уровня переезжают в Премьер-Лигу или Бундеслигу гораздо раньше. Без него у "Брюгге" точно будут проблемы с креативом в центре поля. Плюс не забываем о том, что из-за удаления в матче с "Лацио" матч пропустит и украинец Эдуард Соболь
- Матч состоится со зрителями! Буквально за день до матча стало известно, что изменились правила карантина, и посещение матчей разрешено с заполняемостью до 50%. В цифрах, конечно, сложно оценить важность зрителей для итогового результата, но их присутствие всё же должно добавить уверенности "Динамо"
- Фактор Мирчи Луческу. Даже при Хацкевиче "Динамо" полтора года назад выглядело по большому счету не слабее "Брюгге", но просто где-то не хватило концентрации и везения. Очевидно, что с Луческу "Динамо" добавило. Нет, не вышло на качественно новый уровень, но точно показывает лучший результат, чем при Хацкевиче и Михайличенко. Выход в группу ЛЧ и лидерство в УПЛ – это факты, против которых сложно что-то возразить.
Исходя из всех этих факторов можно сделать вывод, что шансы команд на проход практически равные, а в первом матче перевес и вовсе должен быть на стороне "Динамо". Так что делаем два прогноза, на матч и на проход - для тех, кто готов недельку подождать
Прогноз от Favbet: Динамо не проиграет – 1.52
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