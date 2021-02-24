Тоттенхэм - Вольфсберг: Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Прямая трансляция поединка: Футбол 1

В нетипичный день для Лиги Европы состоится игра первого раунда противостояния на вылет между "Вольфсбергом" и "шпорами" - в среду.

Эта встреча могла стать матчем жизни для некоторых футболистов из 25-тысячного города на юге Австрии, однако она будет только экскурсией по столице Англии. Первое противостояние этих команд уже решило вопрос на счет того, кто именно из этой двойки пройдет в следующий раунд турнира. Будем откровенны, "Вольфсберг" вряд ли сможет забить "Тоттенхэму" четыре мяча на их же стадионе, в какой бы плохой форме подопечные Жозе Моуриньо не были. Однако чем именно этот поединок должен заинтересовать фанатов?

История противостояния

Команды встречались лишь однажды. Это и неудивительно, учитывая, что австрийцы в этом сезоне всего второй раз в своей истории попали в групповой этап еврокубка, и впервые прошли в плей-офф раунд. В прошлый четверг "Тоттенхэм" выиграл у "Вольфсберга" на выезде со счетом 1:4, при том, что единственный гол в матче хозяева забили с пенальти. Полное преимущество было на стороне команды, стоимость которой в 38 раз больше по данным портала Transfermarkt.

Кадры

Каждый коллектив не сможет рассчитывать на двух исполнителей. В "шпор" не сыграют Джованни Ло Челси и Серж Орье, а у австрийцев - Марио Ляйтгеб и Елиель Перец.

К ротации удастся Жозе Моуриньо, даже не для "окошечка" отдыха лидерам, а для поисков оптимальной одиннадцатки, которая не будет проигрывать матчи. Сейчас у "шпор" не слишком удачные результаты после достаточно хорошего старта в АПЛ и португальскому тренеру пора искать правильные слова для решения кроссворда, а то главный редактор Даниэль Леви не только не отдаст приз, но и отнимет работу.

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Цифры, факты и шансы

В предыдущем матче между командами до 34-й минуты "Тоттенхэм" забил уже трижды.

За последние восемь поединков "шпор" в них две победы - над аутсайдером АПЛ "Вест Бромом" и, собственно, "Вольфсбергом". Остальные - поражение.

Австрийцы на выходных выиграли свой матч у соседа по турнирной таблице "Штурма" 1:2, в то время как подопечные Моуриньо потерпели поражение в лондонском дерби от "Вест Хэма".

В 11 из последних 13 гостевых встреч "Вольфсберг" забивал.

С 14 сентября прошлого года "Тоттенхэм" дома не отличился в воротах только "Челси" и "Лестера".

"Шпоры" не подойдут к этой игре спокойно, потому что португальский наставник стремится настроить команду на следующие матчи. Впереди на "Тоттенхэм" ожидают встречи в АПЛ против "Бернли", "Фулхэма" и "Кристал Пэлас". Между тем еще, скорее всего, будут два поединка 1/8 ЛЕ, поэтому основные игроки "шпор" должны отдохнуть. Второй состав лондонцев все равно в разы опытнее и сильнее первого австрийцев, поэтому вряд ли "Вольфсберг" победой на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" хлопнет дверью перед вылетом из еврокубка.

Однако, бой они однозначно дадут и команды уйдут с поля, как минимум, с одним пропущенным голом каждая.

Прогноз на матч: Обе забьют.