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Наполи - Гранада. Прогноз на матч Лиги Европы, анонс с составами
В четверг 25-го февраля в 19:55 по Киеву на поле стадиона "Диего Армандо Марадона" в Неаполе местный клуб "Наполи" проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Гранады"
Фото - Спорт Экспресс
Подопечные Дженнаро Гаттузо блекло провели первый матч и закономерно проиграли. Счет 0:2, быть может, не отображает в полной мере степень преимущества "Гранады", но в то же время оставляет неаполитанцам минимальные шансы на проход дальше. Осталась ли у "партенопеи" мотивация биться за камбек, либо они пожертвуют Лигой Европы ради возможности более удачного выступления в концовке чемпионата Серии А?
Лига Европы, 1/16 финала
(ответная игра, первый матч 0:2)
Стадион: "Диего Армандо Марадона" (Неаполь)
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Наполи 19:55 Гранада
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Только один матч из последних шести выиграл "Наполи", дома против "Ювентуса" (1:0). В оставшихся встречах было четыре поражения, в том числе на выходных от прямого конкурента в чемпионате, "Аталанты" (2:4).
В первой игре здорово проявил себя Петр Зелиньски, вышедший на замену, и также забивший гол в ворота "бергамаски". Полагаю, именно на него сделает ставку Гаттузо в попытке "закамбечить" дома.
Ориентировочный состав Наполи (4-2-3-1): Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Руи - Лоботка, Эльмас - Политано, Зелиньски, Инсинье - Осимхен.
Команда Диего Мартинеса блестяще провела первый матч и, забив два гола в дебюте, надежно отработала у своих ворот. На выходных тренер предоставил отдых большинству футболистов основы, что повлекло за собой гостевое поражение от "Уэски" (2:3) в чемпионате Испании.
Защитник "Гранады" Хесус Вальехо получил травму в первом матче и скорее всего не сыграет в ответке. Его место безальтернативно займет Херман Санчес, который на выходных получил удаление в матче Ла Лиги. Но на еврокубки эта дисквалификация, понятное дело, не распространяется.
Ориентировочный состав Гранады (4-2-3-1): Силва - Фолкер, Дуарте, Херман Санчес, Нева - Эррера, Гоналон - Мачис, Монторо, Кеннеди - Молина.
Прогноз
Не зря Мартинес предоставил отдых основе в прошлый уик-энд, наставник "Гранады" явно делает ставку на проход в 1/8 финала Лиги Европы. Домашний гандикап позволяет команде действовать "от печки", а стремительные контратаки в исполнении Мачиса и Кеннеди все так же опасны для редутов соперника. Так что у "Наполи" практически нет шансов довести до победы даже отдельно взятый матч, как мне кажется.
Ставка: "Гранада" не проиграет за 2.39
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