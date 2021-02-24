Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Неделю назад итальянский "Милан" совершил настоящий "подвиг", упустив выездную победу над "Црвеной Звездой" дважды ведя в счете. Более того, "россонери" еще и заканчивали игру в большинстве, но гол Павкова в компенсированное время вернул интригу в противостояние. Счет 2:2 оставляет шансы сербскому клубу, но не делает их фаворитом.



25 февраля, Милан, стадион "Сан-Сиро"

"Милан" 22:00 "Црвена Звезда"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч25 февраля, Милан, стадион "Сан-Сиро"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Итальянский "Милан" долгое время в чемпионате лидировал, но в последние недели все полетело в тартарары. Команда Пиоли дважды подряд проиграла, причем на прошлых выходных без шансов уступила "Интеру", отстав от ключевого конкурента за Скудетто на четыре очка

Серия без побед "россонери" насчитывает уже три игры кряду

У "Црвены Звезды" сейчас куда более радостная ситуация. Команда Деяна Станковича уверенно лидирует в местном чемпионате и не проигрывает на протяжении 22 матчей подряд - 18 побед и четыре ничьи

Также интересно, что "црвено-белые" не проиграли еще ни одного матча в этом розыгрыше Лиги Европы. На групповом этапе им удалось набрать 11 очков, а на прошлой неделе они смогли вырвать ничью в игре против "Милане"

История встреч двух команд насчитывает пять матчей. Трижды клубы между собой сыграли ничью и дважды победу добывала итальянская сторона. Сербский коллектив "россонери" пока что не может обыграть

В составе итальянцев два игрока забили три гола в этой ЛЕ - Диас и Хауге. Сербы не могут похвастаться такими снайперами

Забавный факт - в составе "Црвены Звезды" четыре футболиста, которые носят имя Милан - Борьян, Родич, Гаич и Павков

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Последние новости и составы

"Милан":

0:3 в дерби - серьезный удар по амбициям "россонери", которые только-только начали мечтать о Скудетто. Однако два поражения в двух последних турах серьезно откинули команду назад, но не стали приговором для команды Пиоли - они все еще в топ-4, а отрыв от "Интера" не катастрофический.

После трех матчей без побед Пиоли точно попытается вернуться на верный путь, а потому, вероятно, состав команды будет приближен к основному. Да, вряд ли сыграет Ибрагимович, а Беннансер снова в лазарете, но в остальном - сюрпризов быть не должно.

Ориентировочный состав: Доннарумма - Калулу, Томори, Романьоли, Эрнандес - Мейте, Кесси - Салемакерс, Чалханоглу, Леао - Ребич

"Црвена Звезда":

Сербскому клубу отступать уже некуда. Гол Павкова на последних секундах спас ничью для команды Станковича, но говоря откровенно, неделю назад "Милан" смотрелся лучше соперника. Два пропущенных гола на своем поле понизили котировки на "Црвену Звезду", но при грамотной игре и отсутствии ошибок у них может появиться шанс зацепиться за проход.

SCENES in Belgrade! ????????



???? Milan Pavkov celebrates his last-minute equaliser, as Crvena zvezda claim 2-2 draw against Milan...



What will happen in the second leg? ????#UEL pic.twitter.com/n5wQLoeN8m — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 18, 2021

Маловероятно, что Деян Станкович проведет много замен после игры недельной давности. Точно не сыграет Родич, который получил две желтые и покинувший досрочно поле. А вот Павков, спасший команду от первого поражения за четыре месяца, должен заменить в старте Фальсинелли. Ибо заслужил.

Ориентировочный состав: Борьян - Милунович, Панков, Дегенек - Гобельич, Канга, Петрович, Гаджич - Эль Фарду, Иванич - Павков

Прогноз на матч "Милан" - "Црвена Звезда" 1:0

Несмотря на спад в последнее время, "россонери" подходят к ответной игре с сербской командой в качестве фаворита. Первый матч показал, что в составе "Милана" играют более качественные игроки, а последние неудачи в итальянском чемпионате должны только сильнее мотивировать хозяев. У "Црвены Звезды" нет никаких проблем с характером, но два пропущенных гола на своем поле точно не сыграют на руку команде Станковича.