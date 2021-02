Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Неделю назад итальянский "Милан" совершил настоящий "подвиг", упустив выездную победу над "Црвеной Звездой" дважды ведя в счете. Более того, "россонери" еще и заканчивали игру в большинстве, но гол Павкова в компенсированное время вернул интригу в противостояние. Счет 2:2 оставляет шансы сербскому клубу, но не делает их фаворитом.

Цифры и факты

Последние новости и составы

"Милан":

0:3 в дерби - серьезный удар по амбициям "россонери", которые только-только начали мечтать о Скудетто. Однако два поражения в двух последних турах серьезно откинули команду назад, но не стали приговором для команды Пиоли - они все еще в топ-4, а отрыв от "Интера" не катастрофический.

После трех матчей без побед Пиоли точно попытается вернуться на верный путь, а потому, вероятно, состав команды будет приближен к основному. Да, вряд ли сыграет Ибрагимович, а Беннансер снова в лазарете, но в остальном - сюрпризов быть не должно.

Ориентировочный состав: Доннарумма - Калулу, Томори, Романьоли, Эрнандес - Мейте, Кесси - Салемакерс, Чалханоглу, Леао - Ребич

"Црвена Звезда":

Сербскому клубу отступать уже некуда. Гол Павкова на последних секундах спас ничью для команды Станковича, но говоря откровенно, неделю назад "Милан" смотрелся лучше соперника. Два пропущенных гола на своем поле понизили котировки на "Црвену Звезду", но при грамотной игре и отсутствии ошибок у них может появиться шанс зацепиться за проход.

SCENES in Belgrade! ????????



???? Milan Pavkov celebrates his last-minute equaliser, as Crvena zvezda claim 2-2 draw against Milan...



What will happen in the second leg? ????#UEL pic.twitter.com/n5wQLoeN8m