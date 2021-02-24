Арсенал - Бенфика: Прогноз и анонс матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

25 февраля, 19:55. "Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный судья: Берн Кюйперс (Нидерланды)

Прямая трансляция: Футбол 3, Мегого

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В первом поединке команды подарили болельщикам осторожный и не слишком быстрый футбол, опасаясь поспешить в этом 180-минутном (как минимум) противостоянии и не проиграть его заранее. Теперь же португальцам некуда отступать, ведь пропущенный "дома" гол делает сейчас шансы англичан на проход выше. Как и встреча в прошлый четверг, эта состоится на нейтральном поле - "Стадионе Георгиос Караискакис" в Пирее. В том году на этой же арене и на той же стадии турнира "Арсенал" победил в "Олимпиакоса" 0:1, но в итоге все равно вылетел. Так кто же будет представлять эту пару в 1/8?

История противостояния

В официальных встречах на их счету всего три матча, один из которых состоялся неделю назад. Первой открыла счет "Бенфика" в начале второго тайма усилиями Пицци, который реализовал пенальти. Паритет же восстановил Букайо Сака сразу через две минуты. Команды не были слишком атакующими и играли слишком осторожно, наверное, вспоминая о своих вылетах на этой же стадии ровно год назад.

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Кадры

Полузащитник "канониров" Томас восстановился от травмы и готов принять участие в этом матче. Также наставник лондонцев Микель Артета заявил, что центральный защитник команды Роб Холдинг продолжает находиться в лазарете из-за сотрясения мозга и не полетит на матч в Грецию.

В "Бенфики" не намного хуже проблемы - две потери. Да и не смогут противостоять "Арсеналу" Андре Алмейда и Жардел, которые в этом сезоне мало чем помогают команде.

Цифры, факты и шансы

За последние девять домашних матчей "канониры" проиграли дома дважды - "Манчестер Сити" (0:1, 1:4).

В гостях "Бенфика" победила за такое ​​же количество поединков тоже два раза, и то в Кубке Португалии против "Эшторила" и "Эштрела Амадори".

На выходных португальцы не смогли забить на выезде одному из аутсайдеров чемпионата "СК Фаренсе", однако Жорже Жезус задействовал ротацию.

"Арсенал" же проиграл "Манчестер Сити", не создав за весь поединок ни одного голевого момента, при том, что уже на второй минуте пропустили мяч в свои ворота.

В предыдущем матче между командами лондонцы 10 раз попали в офсайд, в то время как португальцы - ни одного.

В воскресенье обе команды плохо сыграли в матчах внутреннего чемпионата, проведя небольшую ротацию. Каждый из коллективов считает эту встречу серьезным испытанием и хочет подойти в максимальном вооружении. "Арсенал" сейчас является лидером в этом поединке, но нереализация того же Обамеянга может положить крест на стараниях подопечных Микеля Артеты, как это было в том году в противостоянии с "Олимпиакосом" в Лондоне. Габонец и в прошлый четверг не использовал несколько безумных моментов, которые могли дать комфортное преимущество перед "домашним" матчем.

"Бенфика" на выезде выглядит плохо. В групповом этапе той же Лиги Европы команда одержала победу лишь в одной встрече в гостях, однако в каждом матче забивала как минимум дважды. Для "Арсенала" это тоже игра не на своем поле, а значит фактор "Эмирейтс" здесь исключается. "Орлы" полетят вперед, потому что они в проигрышном положении и это должно повлечь за собой голы в матче, как и с одной стороны, так и с другой. Кто победит в схватке - решит реализация.

Прогноз на матч: Победа или ничья "Арсенала" + ТБ 2,5.