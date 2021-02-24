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Арсенал - Бенфика: Прогноз и анонс матча Лиги Европы
Решающий поединок в одной из самых интересных пар еврокубка
ФК Арсенал Лондон
Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
25 февраля, 19:55. "Георгиос Караискакис" (Пирей)
Главный судья: Берн Кюйперс (Нидерланды)
Прямая трансляция: Футбол 3, Мегого
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В первом поединке команды подарили болельщикам осторожный и не слишком быстрый футбол, опасаясь поспешить в этом 180-минутном (как минимум) противостоянии и не проиграть его заранее. Теперь же португальцам некуда отступать, ведь пропущенный "дома" гол делает сейчас шансы англичан на проход выше. Как и встреча в прошлый четверг, эта состоится на нейтральном поле - "Стадионе Георгиос Караискакис" в Пирее. В том году на этой же арене и на той же стадии турнира "Арсенал" победил в "Олимпиакоса" 0:1, но в итоге все равно вылетел. Так кто же будет представлять эту пару в 1/8?
История противостояния
В официальных встречах на их счету всего три матча, один из которых состоялся неделю назад. Первой открыла счет "Бенфика" в начале второго тайма усилиями Пицци, который реализовал пенальти. Паритет же восстановил Букайо Сака сразу через две минуты. Команды не были слишком атакующими и играли слишком осторожно, наверное, вспоминая о своих вылетах на этой же стадии ровно год назад.
Кадры
Полузащитник "канониров" Томас восстановился от травмы и готов принять участие в этом матче. Также наставник лондонцев Микель Артета заявил, что центральный защитник команды Роб Холдинг продолжает находиться в лазарете из-за сотрясения мозга и не полетит на матч в Грецию.
Back with the group ????@Thomaspartey22 | #UEL pic.twitter.com/HSyL6N3sdc— Arsenal (@Arsenal) February 24, 2021
В "Бенфики" не намного хуже проблемы - две потери. Да и не смогут противостоять "Арсеналу" Андре Алмейда и Жардел, которые в этом сезоне мало чем помогают команде.
???? Training ahead of #ARSSLB! #UEL #WeAreBenfica @adidasfootball pic.twitter.com/ms9Vc56QRX— SL Benfica (@slbenfica_en) February 24, 2021
Цифры, факты и шансы
- За последние девять домашних матчей "канониры" проиграли дома дважды - "Манчестер Сити" (0:1, 1:4).
- В гостях "Бенфика" победила за такое же количество поединков тоже два раза, и то в Кубке Португалии против "Эшторила" и "Эштрела Амадори".
- На выходных португальцы не смогли забить на выезде одному из аутсайдеров чемпионата "СК Фаренсе", однако Жорже Жезус задействовал ротацию.
- "Арсенал" же проиграл "Манчестер Сити", не создав за весь поединок ни одного голевого момента, при том, что уже на второй минуте пропустили мяч в свои ворота.
- В предыдущем матче между командами лондонцы 10 раз попали в офсайд, в то время как португальцы - ни одного.
В воскресенье обе команды плохо сыграли в матчах внутреннего чемпионата, проведя небольшую ротацию. Каждый из коллективов считает эту встречу серьезным испытанием и хочет подойти в максимальном вооружении. "Арсенал" сейчас является лидером в этом поединке, но нереализация того же Обамеянга может положить крест на стараниях подопечных Микеля Артеты, как это было в том году в противостоянии с "Олимпиакосом" в Лондоне. Габонец и в прошлый четверг не использовал несколько безумных моментов, которые могли дать комфортное преимущество перед "домашним" матчем.
"Бенфика" на выезде выглядит плохо. В групповом этапе той же Лиги Европы команда одержала победу лишь в одной встрече в гостях, однако в каждом матче забивала как минимум дважды. Для "Арсенала" это тоже игра не на своем поле, а значит фактор "Эмирейтс" здесь исключается. "Орлы" полетят вперед, потому что они в проигрышном положении и это должно повлечь за собой голы в матче, как и с одной стороны, так и с другой. Кто победит в схватке - решит реализация.
Прогноз на матч: Победа или ничья "Арсенала" + ТБ 2,5.
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