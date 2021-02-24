Байер - Янг Бойз. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

25 февраля. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 22:00 “Янг Бойз” Берн

Телетрансляция – Megogo, Воля TV, OLL.TV

Первая игра между “Янг Бойзом” и “Байером” получилась очень результативной – команды забили на двоих семь голов. “Янг Бойз” ошеломил “Байер” тремя голами в первом тайме, но после перерыва гости опомнились и отыграли три мяча. Победа все же осталась за швейцарцами – на 89-й минуте Сьебатшо забил четвертый и победный гол “Янг Бойза”.

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“Не думаю, что второй матч получится таким же сумасшедшим, – считает главный тренер “Янг Бойза” Херардо Сеоане. Когда играешь с кем-то дважды за такой короткий промежуток времени, делаешь выводы из первой игры”. Это не значит, что во втором матче “Янг Бойз” будет отсиживаться у своих ворот. “Мы намерены быстро доставлять вперед, когда будем во владении”, – сказал Сеоане.

В первой игре “Янг Бойз” немало создал проблем “Байеру” после стремительных контратак, но два из четырех своих голов забил после стандартов, а еще один – в результате дальнего удара и добивания. Главный тренер “Байера” Петер Бос сказал после бернской игры, что его команда защищалась как любители. “Байер” в целом во второй половине сезона стал больше пропускать, а начиная с игры против “Майнца” леверкузенцы испытывают и вратарскую проблему. Основной кипер Лукаш Градецки получил травму, а его дублер Никлас Ломб пока не справляется. Он пропустил два гола от “Майнца”, четыре от – “Янг Бойза”, и очень грубо ошибся в игре с “Аугсбургом”. Однако заменить Ломба в Лиге Европы некем – перспективный экс-вратарь “Кайзерслаутерна” Леннарт Грилль был вычеркнут из заявки на еврокубки, чтобы зарегистрировать зимних новичков.

Бос настроен оптимистично на игру с “Янг Бойзом”. Его команда испытывает проблемы в чемпионате (две победы в последних десяти турах) и уже вылетела из Кубка Германии. “Наша единственная задача на завтра – это победить. Это важно для общего настроения, но и мы просто хотим выйти в следующий раунд”.

Наконец-то вернется в состав команды креативный хавбек Надим Амири, возможно попадет в заявку и Карим Беллараби. “Байер” в последних матчах чемпионата выглядит уставшим и апатичным, возможно из-за короткой скамейки запасных. Что касается “Янг Бойза”, то в ответной игре бернцы смогут рассчитывать на центрбека Камара и форварда Нсаме, которые вернутся после дисквалификаций.

Прогноз на матч Байер – Янг Бойз

Настораживает то, как “Янг Бойз” позволил “Байеру” быстро отыграться с 0:3 в прошлом матче. В чемпионате Швейцарии бернцы громят всех соперников, но Леверкузен, в какой бы форме он не был, это испытание другого порядке. Команда Петера Боса неубедительна в чемпионате Германии, но с “Янг Бойзом” она способна справиться. Прогноз – победа “Байера” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.