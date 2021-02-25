Шахтер - Маккаби. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

25 февраля. 19:55. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Киев. НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Маккаби"

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Результат первого матча - 2:0

Перед первой встречей "Шахтера" с "Маккаби" особо беспокоили мысли обеих команд о своих лигах. Беспокоят и сейчас. Обе яростно борются за титул чемпиона и не идут первыми. Обеих в уик-энд ожидает матч против третьей команды своей лиги, то есть непростой. Обоих главных тренеров призывают предоставить отдых лидерам, считая, что лига важнее. Луиш Каштру заявил прямо, что она важнее. Опасные мысли. Тем более, что его команда медленно вкатывается в сезон и пока что лишена запаса прочности, позволяющего относиться к матчам даже против гораздо более слабых соперников поверхностно.

Каштру и его подопечным следует услышать рассказ о дуэли "Бней Иегуды" с "Зенитом" в этом же турнире в августе 2017-го года. Тогда петербуржцы выиграли в Тель-Авиве у скромного соперника со счетом 2:0, но дома получили 0:1 и лишь благодаря двум суперсейвам своего вратаря не вылетели. В том матче за израильтян играли Маор Кандил и Матан Хозез. Ныне игроки "Маккаби". С сезона 2004/05, когда в Кубке УЕФА впервые состоялся групповой турнир, в плей-офф после него практически всегда кто-то терял преимущество в два мяча и вылетал. Так что "Шахтеру" следует быть осторожным и аккуратным.

Из слов наставника дончан заметно, что он несколько нервничает. На вопросы об отдыхе лидеров он отвечал довольно жестко, заявляя, что выставит сильнейший состав и что ныне для игроков лучшая практика - соревновательная. Он напомнил, что они еще недавно отдыхали и должны быть свежими, напомнил о пяти заменах по ходу матчей. Несколько раз заявил, что он принимает решения и отвечает за них. Как хотите, но в этих словах я чувствую давление по вопросу ротации на этот матч, и не только болельщиков. Также он заявил, что его команда еще ничего не добилась и еще не прошла дальше.

Нервозность португальца объяснима. Во всех трех матчах после зимнего перерыва его команда не впечатлила, особенно в атаке. В матче против "Руха" (2:0), как признал и тренер, и защитник Витао, отыграла бледный первый тайм, подпускала соперника к своим воротам. Подпускала и "Маккаби" во втором тайме, в итоге позволила ему выиграть матч по ударам по воротам со счетом 11:10. В этих трех матчах она не пропустила ни одного мяча, но и вряд ли заслужила забить четыре. Хотя и на такие заявления Каштру ответил раздраженно, заявляя, что его атака на голову выше любой в УПЛ.

Из всего вышесказанного ясно одно. "Шахтер" неспокоен и поэтому даже сценарий "Бней-Иегуды"-"Зенита" для него крайне нежелателен.

"Маккаби" гораздо спокойнее. В воскресенье он продлил свою замечательную серию на внутренней арене до десяти побед и ничьей в 11-ти матчах со всего тремя пропущенными. Традиционным для себя счетом 1:0. Правда, в гостях, в Кубке над его обладателем беэр-шевским "Хапоэлем", и, в отличие от "Шахтера", почти вторым составом. В клубе довольны и выступлением против чемпиона Украины дома, считают, что заслужили гораздо лучший результат, заслужили забить. В выход в 1/8 финала они не верят, а вот в достойное выступление и возможность добыть очки для Таблицы Коэффициентов - да.

Наставник чемпиона Израиля Патрик ван Лиувен обещает играть мощно, как во втором тайме того матча, уже с первых минут, и не оказывать такое уважение сопернику, как в первом тайме. "Если не мыслить позитивно, зачем вообще лететь на матч?!" Он уверен, что его подопечные создадут опасные моменты и в Киеве.

Насколько изменится игра команд? Нет причин сомневаться в огромном преимуществе "Шахтера" по владению мячом. Его "Маккаби" не любит в любом случае. Возвращение Виктора Корниенко в состав может усилить остроту на фланге. Марлос, слишком заигрывавшийся в Тель-Авиве, тем не менее, отдал решающий длинный пас. Против "Руха" он отдал уже полноценный ассист Тете. "Маккаби" же вновь постарается прорываться на флангах, что в первом матче получалось часто и опасно. Также будет рассчитывать на подключения опорников Переца и Рикана, как во втором тайме. Перец забил Беэр-Шеве.

Кадры

Итак, оба тренера уже заявили о сильнейших составах. Но все же дилеммы остаются. Доверится ли Каштру Корниенко? Либо слева в обороне останется автор ассиста Матвиенко, а в центре - Кривцов? Тарас Степаненко получил травму в воскресенье. Автор гола в ворота "Руха" с пенальти Майкон заменит его, как и тогда? Кто выйдет вместе с Марлосом и Тайсоном? Каштру не дал четкого ответа. В израильской прессе считают, что Соломон. Хотя его показатели против "Маккаби" даже после победы в четверг слабы - две победы, гол и ассист в восьми матчах. А Тете забил "Руху". Есть еще и Коноплянка.

Также интересно, что будет с Жуниором Мораесом. Когда он начнет забивать? Каштру защищает его, верит, что вскоре наберет форму. Вместе с тем, называет Фернандо форвардом. Намек на выход последнего сегодня?

В "Маккаби" дилеммы две. Хозез во втором тайме в минувший четверг отлично заменил слабо отыгравшего Битона. Заменит ли сегодня с первых минут? И появится ли в стартовом составе вместо Ави Рикана лидер центра поля Эяль Голаса? Против Беэр-Шевы он отыграл полный матч. Два таких в течение нескольких дней после травмы, наверное, опасно. Хотя он очень нужен команде, и с ним владение мячом обещает быть более комфортным. В остальном же стартовый состав ясен. Ван Лиувен обещает, что опорник Глазер, несмотря на повреждение, готов играть.

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Тайсон, Мораес

"Маккаби": Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Эрнандес, Саборит, Перец, Глазер, Голаса, Хозез, Пешич, Бен Хаим

Прогноз: Шахтер - Маккаби 2:0

Первый матч показал, что "Шахтер" даже в зимней форме гораздо выше классом. Тем не менее, беспокоиться из-за шаблонности атаки, медленного темпа и проблем на флангах обороны ему приходилось. Выход в 1/8 финала вряд ли под угрозой, но настрой, нацеленность и аккуратность нужны. Похоже, они есть. Дончане признают проблемы в первом матче, расслабляться не собираются. Матвиенко даже заявляет, что 2:0 ничего не гарантирует. В "Маккаби" же попытаются играть смелее, но, думается, при достаточном давлении соперника отойдут назад. Ставим на удобный для хозяев результат.